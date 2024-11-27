Украинский вратарь «Бенфики» Трубин не пожал руку Головину перед матчем с «Монако» в ЛЧ
Анатолий Трубин не пожал руку Александру Головину перед матчем Лиги чемпионов.
«Монако» и «Бенфика» встречаются в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0, перый тайм).
Перед матчем украинский голкипер «Бенфики» отказался пожимать руку Головину.
На 13-й минуте матча Головин отдал голевой пас на Элисса Бен-Сегира, открывшего счет.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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