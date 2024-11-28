Мбаппе не забил пенальти «Ливерпулю», назначенный за фол Робертсона на Васкесе. Келлехер отбил удар форварда «Реала»
Килиан Мбаппе не забил пенальти «Ливерпулю» в матче Лиги чемпионов.
«Ливерпуль» принимает «Реал» в матче 5-го тура общего этапа (1:0, второй тайм).
На 59-й минуте матча арбитр Франсуа Летексье назначил пенальти в ворота мерсисайдцев после того, как Эндрю Робертсон сбил Лукаса Васкеса в своей штрафной площади.
Килиан Мбаппе не смог сравнять счет с точки – Куивин Келлехер отбил удар нападающего «Реала».
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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