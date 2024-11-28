Мбаппе не забил пенальти «Ливерпулю», назначенный за фол Робертсона на Васкесе. Келлехер отбил удар форварда «Реала»

Килиан Мбаппе не забил пенальти «Ливерпулю» в матче Лиги чемпионов.

«Ливерпуль » принимает «Реал » в матче 5-го тура общего этапа (1:0, второй тайм).

На 59-й минуте матча арбитр Франсуа Летексье назначил пенальти в ворота мерсисайдцев после того, как Эндрю Робертсон сбил Лукаса Васкеса в своей штрафной площади.

Килиан Мбаппе не смог сравнять счет с точки – Куивин Келлехер отбил удар нападающего «Реала».

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.