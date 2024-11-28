«Ливерпуль» лидирует в таблице ЛЧ после 5-го тура, «Интер» – 2-й, «Барса» – 3-я, «Бавария» – 13-я, «Сити» – 17-й, «Реал» – 24-й, «ПСЖ» – в зоне вылета

«Ливерпуль» лидирует в таблице Лиги чемпионов после 5-го тура.

Команда Арне Слота – единственная, кому удалось набрать 15 очков из 15 возможных в рамках общего этапа.

«Интер » с 13 очками занимает 2-ю строчку. В топ-5 также входят «Барселона » и «Боруссия » Дортмунд, набравшие по 12 очков, и «Аталанта», у которой 11 очков. Далее в таблице располагаются «Байер», «Арсенал », «Монако », «Астон Вилла», «Спортинг», «Брест» и «Лилль» – у всех по 10 очков.

«Бавария», «Атлетико», «Бенфика» и «Милан», набравшие по 9 очков, занимают места с 13-го по 16-е. Следом идут «Манчестер Сити», ПСВ, «Ювентус» и «Селтик», у которых по 8 очков. «Реал» (6) идет 24-м.

«ПСЖ» (4) располагается в зоне вылета на 25-м месте. «Шахтер» (4) идет 26-м. Последними в таблице идут «РБ Лейпциг», «Слован» и «Янг Бойз», не набравшие ни одного очка.

Напомним, что с этого сезона турнир проводится в новом формате. Нет разделения на группы, вместо них общая таблица, все команды проводят по 8 матчей с разными соперниками.

В 1/8 финала Лиги чемпионов напрямую выходят первые восемь команд. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи, остальные – вылетают из еврокубков.