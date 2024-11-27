Мошенники обманули футболистку молодежки «Локо» Стельмахову на 4 млн рублей. Она оформила кредит и переслала им деньги родителей («Мутко против»)
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», игрок молодежной команды «Локо» София Стельмахова стала жертвой мошенников.
21 ноября девушке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником МТС. Он сказал Стельмаховой, что у нее заканчивается договор. Чтобы его продлить, футболистке нужно было продиктовать код, что она и сделала.
Вслед за этим ей позвонил другой мужчина, который сказал, что произошла утечка данных, и Софии необходимо оформить кредит на 664 тысячи рублей и перевести деньги на безопасный банковский счет.
Подобные проблемы якобы возникли и со счетами ее родителей. Стельмахова перевела все средства матери на свою карту, а также оформила кредит в 500 тысяч рублей на имя отца по указанию «сотрудника ЦБ». Эти средства она отправила на разные счета.
Далее мошенники попросили 18-летнюю футболистку поискать в квартире наличные деньги и передать их доверенному лицу. Так им удалось получить еще 275 тысяч рублей.
Лишь вечером 25 ноября после разговора с родителями футболистка поняла, что ее обманули. Она обратилась в полицию, на следующий день было возбуждено дело о мошенничестве.
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