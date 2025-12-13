«Ливерпуль» не проигрывает 5 матчей подряд после серии из трех поражений – 3 победы, 2 ничьих. Сегодня 2:0 с «Брайтоном»
«Ливерпуль» продлил серию без поражений до 5 игр.
«Ливерпуль» не проигрывает на протяжении пяти матчей.
В 16-м туре АПЛ мерсисайдцы обыграли «Брайтон» на своем поле со счетом 2:0.
До этого победили «Вест Хэм» (2:0) в АПЛ и «Интер» (1:0) в Лиге чемпионов и сыграли вничью с «Сандерлендом» (1:1) и «Лидсом» (3:3) в чемпионате.
«Ливерпуль» не проигрывает с тех пор, как закончилась серия из трех поражений подряд в ноябре – от «Ман Сити» (0:3), «Ноттингем Форест» (0:3) и ПСВ (1:4).
Следующий матч команда Арне Слота проведет на выезде против «Тоттенхэма» в АПЛ. Игра пройдет 20 декабря.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
