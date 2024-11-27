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США задерживает ежегодные выплаты WADA из-за допинг-дела 23 китайских пловцов (The New York Times)

США задерживает ежегодные выплаты WADA из-за допинг-дела 23 китайских пловцов.

Об этом сообщает The New York Times.

США традиционно платит самые большие взносы в WADA – за 2024 его сумма составила бы 3,6 млн долларов, что составляет примерно 14% от общего бюджета агентства.

Сейчас правительство страны не хочет платить агентству до тех пор, пока не будет проведен внешний аудит WADA из-за допингового дела 23 китайских пловцов.

Китайцы сдали положительные пробы на триметазидин перед Олимпиадой-2020 в Токио, но не были наказаны.

Белый дом заявил, что WADA необходимо иметь больше ответственности и прозрачности и что агентство должно пройти широкомасштабный внешний аудит своих операций из-за того, что не предприняло никаких действий против Китая.

Под руководством доктора Рауля Гупты, директора Управления национальной политики по контролю за наркотиками Белого дома, администрация также настаивает на ограничении возможностей WADA использовать доллары американских налогоплательщиков для подачи исков против учреждений США. Недавно WADA подало иск о клевете против Американского антидопингового агентства (USADA).

«Именно этого от нас ждет американский народ, и именно это мы и делаем сейчас: мы стремимся создать равные условия для американских спортсменов и спортсменов со всего мира», – сказал Гупта.

У ВАДА и Америки война: дойдет ли до бана и лишения Олимпиады?

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: The New York Times
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