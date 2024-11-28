ПСВ победил «Шахтер» после красной Педриньо, уступая 0:2 до 87-й минуты матча ЛЧ
ПСВ одолел «Шахтер» в большинстве, трижды забив в концовке матча.
Сегодня команды встречались в 5-м туре Лиги чемпионов.
Нидерландцы уступали со счетом 0:2 к 37-й минуте матча. На 69-й «Шахтер» остался в меньшинстве после прямой красной карточки Педриньо за фол.
После этого Малик Тилльман сделал дубль, забив на 87-й и 90-й минутах матча. Затем на 95-й минуте игры победный гол забил Рикардо Пепи.
Набрав 8 очков в 5 матчах, ПСВ занял 18-е место в общей таблице Лиги чемпионов. Донецкий клуб с 4 очками располагается на 26-й строчке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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