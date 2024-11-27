  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хосонов встал в ворота «Химок» на серию пенальти с «Уралом» из-за удаления вратаря Обухова на 95-й. Хавбек не отбил ни одного удара и не забил свой
9

Хосонов встал в ворота «Химок» на серию пенальти с «Уралом» из-за удаления вратаря Обухова на 95-й. Хавбек не отбил ни одного удара и не забил свой

«Химки» уступили «Уралу» по пенальти после удаления вратаря в конце матча.

Команды встречались в 10-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 95-й минуте матча вратарь «Химок» Игорь Обухов получил красную карточку. Голкипер выдвинулся навстречу форварду Максиму Воронову, выбегавшему с ним один на один после ошибки защитника Александра Филина, и не по правилам задействовал руку.

Основное время матча завершилось через 4 минуты после удаления вратаря со счетом 1:1. У «Химок» закончились замены, в связи с чем в серии пенальти ворота подмосковного клуба защищал полузащитник Хетаг Хосонов.

Игрок не смог отбить ни одного из четырех пенальти, а также пробил в штангу, когда исполнял пятый удар «Химок». Помимо него, одиннадцатиметровый не реализовал Бутта Магомедов.

В итоге «Урал» победил в серии пенальти со счетом 4:3 и прошел дальше.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoУрал
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoХимки
logoБутта Магомедов
logoАлександр Филин
logoМаксим Воронов
logoХетаг Хосонов
logoИгорь Обухов
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Урал» прошел «Химки» по пенальти в Кубке России. Хосонов встал в ворота на серию из-за удаления Обухова, не отбил ни одного удара и сам пробил в штангу
3351 минуту назад
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
17-летний Ямаль выиграл Golden Boy – приз лучшему молодому футболисту года в Европе
1410 минут назад
Суарес продлил контракт с «Интер Майами» до конца 2025 года
415 минут назадФото
Инвестор «Химок» Садыгов недоволен Артигой. Тренеру дали два матча РПЛ на исправление ситуации («Чемпионат»)
1838 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. «Зенит» в гостях у «Ахмата», «Ростов» примет «Спартак», «Локо» и «Динамо» сыграют в четверг
14343 минуты назадLive
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала. Этап 1. «Урал» обыграл «Химки» по пенальти, «Сочи» против «Динамо» Махачкала
6043 минуты назадLive
«Урал» прошел «Химки» по пенальти в Кубке России. Хосонов встал в ворота на серию из-за удаления Обухова, не отбил ни одного удара и сам пробил в штангу
3351 минуту назад
Александр Мостовой: «Было всего два предложения о работе тренером. Я рубаху на себе никогда не рвал – не для этого я 25 лет играл в футбол, чтобы потом где-то перед кем-то и кому-то»
3859 минут назад
Выручайте Пепа: выбирайте «Сити» в Аэрофутболе и побеждайте
сегодня, 15:00Спецпроект
«Зенит» не просто сохранит 1-е место, а даже увеличит отрыв к зимней паузе. Главное – не ставить Соболева в старт». Орлов о петербуржцах
31сегодня, 14:45
Тренеры «ПСЖ» отметили прогресс Сафонова в игре ногами за последние недели. Энрике хотел использовать качества вратаря в матче с «Баварией»
53сегодня, 14:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Акрон» сыграет с «Оренбургом». Приходите поддержать команду в домашнем матче против оренбуржцев!
52 секунды назадРеклама
У Нойера больше обводок в матче с «ПСЖ» (1), чем у Дембеле и Барколя (0). Голкипер «Баварии» обыграл Усмана
210 минут назад
Эмери о «Юве»: «Одна из лучших команд в мире, как «Реал», «Бавария» и «ПСЖ». «Вилла» надеется на победу, но ничья тоже будет неплохим результатом»
528 минут назад
«Ахмат» – «Зенит». 0:1 – Гонду забил на 15-й минуте. Онлайн-трансляция
1829 минут назадLive
Лига конференций. «Истанбул» принимает «Петрокуб», «Челси», «Фиорентина», «Астана» и минское «Динамо» проведут свои матчи в четверг
130 минут назадLive
«Сочи» – «Динамо» Махачкала. Мелешин и Сердеров в старте. Онлайн-трансляция
43 минуты назадLive
«Краснодар» встретится со «Спартаком». Приходите на домашний матч против красно-белых!
2сегодня, 14:00
Мостовой о деньгах: «Заработка сейчас нет, но на обычную, нормальную жизнь хватает. Ни к какой команде я не привязан, ни под кого не подстраиваюсь»
14сегодня, 13:51
Ровно 6 лет назад «ВТБ Арена» была введена в эксплуатацию. За это время на стадионе было проведено более 700 мероприятий
сегодня, 13:45Видео
Депутат Журова о росте курса доллара и евро: «Возможно, надо будет сделать зарплату легионерам в рублях. Ну и надо понимать, что в бюджете денег на футбол нет»
40сегодня, 12:40