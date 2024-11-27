Хосонов встал в ворота «Химок» на серию пенальти с «Уралом» из-за удаления вратаря Обухова на 95-й. Хавбек не отбил ни одного удара и не забил свой

«Химки» уступили «Уралу» по пенальти после удаления вратаря в конце матча.

Команды встречались в 10-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 95-й минуте матча вратарь «Химок» Игорь Обухов получил красную карточку. Голкипер выдвинулся навстречу форварду Максиму Воронову , выбегавшему с ним один на один после ошибки защитника Александра Филина , и не по правилам задействовал руку.

Основное время матча завершилось через 4 минуты после удаления вратаря со счетом 1:1. У «Химок» закончились замены, в связи с чем в серии пенальти ворота подмосковного клуба защищал полузащитник Хетаг Хосонов .

Игрок не смог отбить ни одного из четырех пенальти, а также пробил в штангу, когда исполнял пятый удар «Химок». Помимо него, одиннадцатиметровый не реализовал Бутта Магомедов .

В итоге «Урал » победил в серии пенальти со счетом 4:3 и прошел дальше.