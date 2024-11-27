Хосонов встал в ворота «Химок» на серию пенальти с «Уралом» из-за удаления вратаря Обухова на 95-й. Хавбек не отбил ни одного удара и не забил свой
Команды встречались в 10-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 95-й минуте матча вратарь «Химок» Игорь Обухов получил красную карточку. Голкипер выдвинулся навстречу форварду Максиму Воронову, выбегавшему с ним один на один после ошибки защитника Александра Филина, и не по правилам задействовал руку.
Основное время матча завершилось через 4 минуты после удаления вратаря со счетом 1:1. У «Химок» закончились замены, в связи с чем в серии пенальти ворота подмосковного клуба защищал полузащитник Хетаг Хосонов.
Игрок не смог отбить ни одного из четырех пенальти, а также пробил в штангу, когда исполнял пятый удар «Химок». Помимо него, одиннадцатиметровый не реализовал Бутта Магомедов.
В итоге «Урал» победил в серии пенальти со счетом 4:3 и прошел дальше.
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