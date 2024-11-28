У Мбаппе 1 гол в 5 матчах ЛЧ за «Реал». Килиан не забил пенальти «Ливерпулю»

На счету Килиана Мбаппе 1 гол в 5 матчах Лиги чемпионов в этом сезоне.

Нападающий «Реала » забил «Штутгарту » в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. С тех пор у француза не было голов, а сегодня он не смог реализовать пенальти в ворота «Ливерпуля ».

Мадридцы уступили мерсисайдцам (0:2) в 5-м туре ЛЧ.

С полной статистикой Мбаппе , также сделавшего голевой пас в матче с «Боруссией» (5:2), можно ознакомиться по ссылке .