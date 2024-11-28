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У Мбаппе 1 гол в 5 матчах ЛЧ за «Реал». Килиан не забил пенальти «Ливерпулю»

На счету Килиана Мбаппе 1 гол в 5 матчах Лиги чемпионов в этом сезоне.

Нападающий «Реала» забил «Штутгарту» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. С тех пор у француза не было голов, а сегодня он не смог реализовать пенальти в ворота «Ливерпуля».

Мадридцы уступили мерсисайдцам (0:2) в 5-м туре ЛЧ.

С полной статистикой Мбаппе, также сделавшего голевой пас в матче с «Боруссией» (5:2), можно ознакомиться по ссылке.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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