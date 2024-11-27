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Дин Лижэнь просрочил время в третьей партии с Гукешем. Он не успел нажать на часы, сбив одну из фигур, и проиграл

Дин Лижэнь просрочил время в партии за шахматную корону против Гукеша.

Сегодня китайский и индийский гроссмейстеры провели третью партию в матче за звание чемпиона мира.

В ходе игры Дин Лижэнь попал в цейтнот и просрочил время, что редко происходит в матчах с классическим контролем времени. На последней секунде он резко попытался сделать ход (37-й по счету), но не успел нажать на часы и случайно сбил одну из фигур.

Согласно регламенту, после 40-го хода оба шахматиста должны были получить еще по 30 минут времени. Стоит отметить, что Гукеш в тот момент уже имел на доске значительное преимущество.

Общий счет в матче сравнялся – 1,5:1,5.

Скриншот: трансляция на ютуб-канале ФИДЕ.

Матч за шахматную корону: Дин Лижэнь после депрессии против 18-летнего Гукеша. Что нужно знать?

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
logoматч на первенство мира
Гукеш Доммараджу
logoДин Лижэнь
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