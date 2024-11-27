Дин Лижэнь просрочил время в третьей партии с Гукешем. Он не успел нажать на часы, сбив одну из фигур, и проиграл
Дин Лижэнь просрочил время в партии за шахматную корону против Гукеша.
Сегодня китайский и индийский гроссмейстеры провели третью партию в матче за звание чемпиона мира.
В ходе игры Дин Лижэнь попал в цейтнот и просрочил время, что редко происходит в матчах с классическим контролем времени. На последней секунде он резко попытался сделать ход (37-й по счету), но не успел нажать на часы и случайно сбил одну из фигур.
Согласно регламенту, после 40-го хода оба шахматиста должны были получить еще по 30 минут времени. Стоит отметить, что Гукеш в тот момент уже имел на доске значительное преимущество.
Общий счет в матче сравнялся – 1,5:1,5.
Скриншот: трансляция на ютуб-канале ФИДЕ.
Матч за шахматную корону: Дин Лижэнь после депрессии против 18-летнего Гукеша. Что нужно знать?
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости