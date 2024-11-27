«Ростов» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 20:30

«Ростов» сыграет со «Спартаком» в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 1/2 финала Пути РПЛ. Проигравшая команда продолжит борьбу во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов.

Первый матч – 1:0.

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