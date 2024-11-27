Гендиректор «Ахмата» о коррупции в судействе: «На заборе тоже много что написано. Если есть факты – надо о них говорить. Против нас столько ошибок – мы же не кричим об этом на каждом углу»
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».
«Думаю, если он это заявил, то у него должны быть какие-то данные или факты. Никто не против, чтобы у нас судейство было идеальным, футболисты играли лучше.
Знаете, что касается судейства, на заборе тоже много что написано, подходишь, а он деревянный. Если есть факты – надо о них говорить. В этом сезоне столько результативных ошибок против нашей команды. Мы же не кричим об этом на каждом углу.
Если бы мы были замечены в таких [судейских] делах, наверное, столько бы ошибок против нас не было. Единственный раз сейчас ошибки появились в нашу сторону в игре с «Крыльями Советов», – сказал генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.
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