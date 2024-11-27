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17-летний Ямаль выиграл Golden Boy – приз лучшему молодому футболисту года в Европе

Ламин Ямаль получил приз лучшему молодому футболисту года в Европе.

17-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании стал обладателем награды Golden Boy

Приз вручается итальянской газетой Tuttosport. Предыдущем обладателем награды был Джуд Беллингем.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Golden Boy
logoБарселона
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logoЛамин Ямаль
Golden Boy
logoСборная Испании по футболу
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