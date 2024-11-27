Худяков сыграл на ноль в дебютном матче за «Штурм». Это первая сухая игра клуба в этом сезоне ЛЧ
Даниил Худяков отстоял на ноль в дебютном матче за «Штурм».
Австрийский клуб дома обыграл «Жирону» (1:0) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
В матче этого сезона турнира «Штурм» впервые не пропустил ни одного гола.
Российский голкипер сделал 1 сэйв, а точность его передач составила 53%.
Полная статистика экс-вратаря «Локомотива» доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости