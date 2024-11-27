Фигуристка Куракова, выступающая за Польшу: «Люди в России недовольны. Мне постоянно желают смерти и оставляют ненавистные комментарии»
22-летняя Куракова родилась в Москве, но с 2018-го представляет Польшу. В прошлом сезоне спортсменка заняла 11-е место на чемпионате мира.
– Когда ты решишь завершить карьеру, останешься ли ты в Польше?
– Я люблю Польшу, люблю людей, которые здесь живут. Я мечтаю остаться тут навсегда, потому что мне здесь очень хорошо.
Не знаю, поймете ли вы меня, но когда ты приземляешься в аэропорту, то чувствуешь определенный запах – с того момента, как выходишь из самолета. У каждой страны он свой. В Варшавском аэропорту имени Шопена я вдыхаю этот воздух и понимаю, что нахожусь дома.
– Какой запах у Польши?
– Счастья, надежды, дома.
– Ваша семья в России. Хотите ли вы перевезти ее в Польшу?
– Мне очень хотелось бы. У мамы есть польский паспорт, и она может приезжать ко мне без проблем. К сожалению, у папы его нет. Когда они еще могли свободно перемещаться по миру и навещать меня, я чувствовала себя счастливой, когда они были рядом со мной.
К сожалению, люди в России недовольны. С самого начала мне постоянно желают смерти и оставляют ненавистные комментарии. В этом сезоне намного чаще, вероятно, из-за результатов. Раньше я на это не реагировала, но есть вещи, которые действительно ранят.
– Есть ли что-то, что особенно причинило боль?
– Прочитала комментарий, что «я позор Польши». Это сильно задело меня, ведь никто и представить не может, насколько я благодарна за то, что представляю эту страну и могу называть себя полькой. Если кто-то считает это позором, пусть так и будет. Я знаю, что сделаю все, чтобы Польша гордилась мной. Хочу отплатить за все, что я получила, – цитирует Куракову газета Przeglad Sportowy.
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