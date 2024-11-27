Пеп о словах про «желание сделать себе больно»: «Я не хотел принизить серьезность проблемы селфхарма. Меня застали врасплох вопросом»
После матча против «Фейеноорда» в Лиге чемпионов (3:3) главный тренер «Манчестер Сити» вышел к журналистам с царапинами на лице. Он прокомментировал это так: «Ногтем поработал. Хотел сделать себе больно».
«Вчера вечером в конце пресс-конференции меня застали врасплох, задав вопрос о царапине на моем лице, и я объяснил, что причиной ее появления случайно стал острый ноготь.
Мой ответ никоим образом не имел целью принизить серьезность проблемы селфхарма (сознательного причинения себе боли – Спортс’‘).
Я знаю, что многие люди ежедневно сталкиваются с проблемами психического здоровья», – написал Гвардиола, посоветовав в таких случаях обращаться за помощью в специализированную организацию.
Кадр дня: Пеп разодрал себя на матче ЛЧ. Рана на носу, вся лысина в красных полосах
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