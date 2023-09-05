Рублев и Медведев в 1/4 US Open, Касаткина выбыла, Антони исключен из сборной из-за насилия, 2Drots в 4-м раунде Кубка России, «Зенит» анонсирует «сенсационный трансфер» и другие новости

1. Андрей Рублев победил Джека Дрэйпера в четвертом круге US Open и девятый раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема» (восемь предыдущих он проиграл). Даниил Медведев тоже прошел в 1/4, обыграв Алекса де Минаура (во втором сете взял розыгрыш, в котором пробил между ног).

В женской сетке Дарья Касаткина уступила Арине Соболенко в четвертом круге. Маркета Вондроушова прошла Пейтон Стернс, несмотря на травму руки.

2. В Фонбет Чемпионате КХЛ «Ак Барс» выиграл у «Трактора» после 1:3, «Автомобилист» победил «Салават», «Лада» уступила СКА. Все результаты можно изучить здесь.

3. Бывшая девушка Антони вновь обвинила футболиста в домашнем насилии. Она заявила, что бразилец угрожал выбросить ее из движущейся машины, показала фотографии травм и другие доказательства домашнего насилия со стороны игрока «Манчестер Юнайтед». Антони отрицает все обвинения, но его уже исключили из состава сборной Бразилии. Здесь можно изучить начало истории, тянущейся с июня.

4. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев анонсировал «сенсационный» трансфер: «Это быстрый, цепкий и дерзкий игрок-универсал». Возможно, это 22-летний защитник сборной Туниса Алаа Грам. Геннадий Орлов шутит, что это Килиан Мбаппе.

5. КДК РФС рассмотрит выход Фернандеса из технической зоны «Зенита», когда он побежал праздновать гол в ворота ЦСКА. И там действительно есть на что посмотреть: Марио разогнался до 33,84 км/ч, чтобы отпраздновать гол бывшей команде. ЦСКА отвечает на это фото Акинфеева, где капитан армейцев не жмет руку Марио (но на самом деле рукопожатие было).

6. Кузяев и Головин попали в символическую сборную 4-го тура Лиги 1 от L’Équipe. Далер так впечатлил газету своей игрой, что россиянина назвали «царем». Александр Мостовой не впечатлен.

7. 2Drots пробились в 4-й раунд Фонбет Кубка России, обыграв «Динамо» Киров в сухом доке. Медийный клуб впервые дошел до этой стадии турнира и сыграет с командой Мелбет Первой лиги.

8. Страны Северной Европы выступили против допуска россиян на международные старты. Международная федерация плавания будет допускать россиян только к индивидуальным соревнованиям – максимум одного спортсмена на каждую дистанцию.

9. «Манчестер Юнайтед» может наказать Санчо за ответ тен Хагу в соцсетях. Клуб поддержал тренера, заявившего, что Джейдон не впечатлил его на тренировках. Сам тен Хаг не отказывается от своих слов и считает, что вингер не заслужил место в заявке «МЮ». Пирс Морган уже готов «вытащить Санчо из этого кошмара».

10. Первый канал покажет матчи сборной России с Египтом и Катаром 7 и 12 сентября. Тем временем в команду довызваны Коваленко, у которого 80 минут за «Зенит» в сезоне, и еще 5 игроков. Они заменят Севикяна и выбывших по медицинским показаниям.

11. Серхио Рамос вернулся в «Севилью» спустя 18 лет после ухода. Контракт экс-защитника «Реала» – до конца сезона.

12. КХЛ внесла поправки в регламент за день до матча ЦСКА и «Ак Барса», где играл Федотов. Хоккеист не отстраняется на период обжалования решения ИИХФ.

13. «Барселона» считает, что судьи на старте Ла Лиги благосклонны к «Реалу». Клуб нашел 4 ошибки в пользу «Мадрида».

14. 37-летний Худобин подписал контракт с «Соколом» из ВХЛ. Вратарь, проведший 14 сезонов в НХЛ, вернулся в Россию впервые с локаута в сезоне-2012/13.

15. Александра Горячкина и Екатерина Лагно сыграют в суперфинале чемпионата России по шахматам среди мужчин.

16. «Аль-Иттихад» предложит «Ливерпулю» 200 млн фунтов за Мохамеда Салаха в ближайшие двое суток, пишет Daily Mail. Саудовская делегация прибыла в Лондон.

17. Фанаты «Нанта» показывали пенисы, мочились, плевали и бросали стаканы с пивом в семью болельщиков «Марселя» с 6-летним ребенком. У отца мальчика произошел сердечный приступ.

18. Роналду во время интервью с детектором лжи заявил, что он величайший бомбардир всех времен. Криштиану считает, что его рекорд по голам не побьют при его жизни, и планирует играть на топ-уровне после 40.

Цитаты дня.

Валерий Ангелопол: «Спасибо всем, кто от меня отвернулся, балласт сброшен, теперь гораздо легче. Я продолжу кататься, несмотря на чье‑либо мнение»

Директор «Аякса» о срыве трансфера Сперцяна: «Обсуждали не его качества, а то, что он в России. Он мог бы играть ту же роль, что де Брюйне в «Сити». Такого игрока за эти деньги больше нет»

Томас Бах: «Украинское правительство заявило, что нужно изолировать всех, у кого есть российский паспорт. Это невозможно с точки зрения наших ценностей»

Неймар: «Я вошел в историю футбола. Хочу, чтобы меня запомнили искренним игроком, который всегда делал разницу»

Алла Шишкина: «Сейчас у меня ипотека 220 тысяч в месяц на 30 лет. Думала, что избавлюсь от нее через год, но все затянулось»

Вуди Аллен о Рубиалесе и Эрмосо: «Он не насиловал ее, просто поцеловал подругу. Что в этом плохого? Луис никого не убил, но его отстранили, он может потерять все»

Александр Овечкин: «Бузова – молодец, сама всего добилась, трудоголик. Нравятся люди, которые делают все, чтобы себя сделать»

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS