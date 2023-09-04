Неймар: «Я вошел в историю футбола. Хочу, чтобы меня запомнили искренним игроком, который всегда делал разницу»
Неймар считает, что занял место в истории футбола.
– Иногда люди судят совершенно по-особому. Но если перестать думать об этом, то, например, все мои партнеры по командам всегда хорошо говорили обо мне. Не только как об игроке, но и как о человеке. Это то, что имеет значение для меня. Это то наследие, что я хочу оставить.
Конечно, Бог одарил меня футбольным талантом. Конечно, мое имя, слава Богу, вошло в историю сборной Бразилии, в историю футбола, но я хочу влиять на жизни тех, кто знает меня.
– Вы думаете о том, как вас будут оценивать в будущем?
– Я всегда был очень настоящим и искренним, никогда ничего не боялся. В ходе карьеры я допустил несколько ошибок, но все равно я всегда был парнем, который хочет делать правильные вещи, вести себя правильно.
Я хочу, чтобы меня запомнили очень искренним игроком, который всегда делал разницу, где бы ни оказался. Для меня это очень ценно, – сказал нападающий «Аль-Хилаля».
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А все остальное фигня, одна ЛЧ, ОИ и 50 чемпионатов Франции это слишком мало для такого таланта.
Разменял карьеру и талант на бабло. В сборной тоже провал, даже в полуфинале ЧМ ни разу не сыграл. Набил бессмысленную стату и ничем не запомнился ни в клубах, ни в сборной. Лет через 20 про него толком никто и не вспомнит. Вот оно, место Неймара в истории
Сдается мне, эта травма лидера сборной просто вывела из строя всю команду. А Неймар в тот момент был хорош.
Какой неймар?
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