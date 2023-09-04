Неймар: «Я вошел в историю футбола. Хочу, чтобы меня запомнили искренним игроком, который всегда делал разницу»

Теги Сборная Бразилии по футболу Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

Неймар считает, что занял место в истории футбола.

– Иногда люди судят совершенно по-особому. Но если перестать думать об этом, то, например, все мои партнеры по командам всегда хорошо говорили обо мне. Не только как об игроке, но и как о человеке. Это то, что имеет значение для меня. Это то наследие, что я хочу оставить.

Конечно, Бог одарил меня футбольным талантом. Конечно, мое имя, слава Богу, вошло в историю сборной Бразилии, в историю футбола, но я хочу влиять на жизни тех, кто знает меня.

– Вы думаете о том, как вас будут оценивать в будущем?

– Я всегда был очень настоящим и искренним, никогда ничего не боялся. В ходе карьеры я допустил несколько ошибок, но все равно я всегда был парнем, который хочет делать правильные вещи, вести себя правильно.

Я хочу, чтобы меня запомнили очень искренним игроком, который всегда делал разницу, где бы ни оказался. Для меня это очень ценно, – сказал нападающий «Аль-Хилаля».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

87 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шурик Шурик
Он должен был стать более великим, чем Месси и Роналду. К 21 году имел статистику по г+п лучше, чем эти оба. Играл в одной из лучших команд мира в одном из лучших трио в истории и вот так тупо ушел за бабками. Очень печальная карьера.
+94
-9
+85
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Уникальный шанс войти в историю у Нея был в 2014. Выиграть домашний ЧМ в статусе лидера сборной- сказка, которая в силу разных причин так и не стала реальностью.
А все остальное фигня, одна ЛЧ, ОИ и 50 чемпионатов Франции это слишком мало для такого таланта.
+62
-5
+57
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mohnatiy
Нет, запомнят как плаксу, который вместо возможной великой карьеры выбрал большие деньги.
+39
-12
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ретроградный меркурий
Великих игроков помнят по великим матчам и великим турнирами. Кто вспомнит великие турниры Неймара? Я только ЛЧ-2015 с трудом могу вспомнить, да и то с оговоркой, что там феерила вся тройка, а не он один.
Разменял карьеру и талант на бабло. В сборной тоже провал, даже в полуфинале ЧМ ни разу не сыграл. Набил бессмысленную стату и ничем не запомнился ни в клубах, ни в сборной. Лет через 20 про него толком никто и не вспомнит. Вот оно, место Неймара в истории
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arspurs9
Ответ Oleg Olegov
Уникальный шанс войти в историю у Нея был в 2014. Выиграть домашний ЧМ в статусе лидера сборной- сказка, которая в силу разных причин так и не стала реальностью. А все остальное фигня, одна ЛЧ, ОИ и 50 чемпионатов Франции это слишком мало для такого таланта.
Не он виноват в привале ЧМ 2014, все вопроса к Суньига.
Сдается мне, эта травма лидера сборной просто вывела из строя всю команду. А Неймар в тот момент был хорош.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dexter Morgan
Неймар вошёл в историю футбола. Игрок невероятного таланта, но так и не добрался до вершины. Не было сезона, в котором его можно было бы назвать лучшим в мире. Ну он стал звездой, достаточно зрелищно играл, забивал и отдавал голевые передачи, но не реализовал свой потенциал. Роналдо, Роналдиньо, Кака были лучшими в мире. Неймар не дотянул.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
мать Зетмира
Ответ Пирс Морган
К большому сожалению, даже таланта Неймара было бы недостаточно, чтобы выиграть на ЧМ 2014
Тот Немецкий танк все равно бы размазал Бразильцев. Да, может и не 7:1, но все же.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hames
Ответ Доброжелатель98
МСН было лучшим в истории, которое возило Реал с Авейру и других не по-детски. Вот и вся история. Увы..
дааа ,всех возили что только 1 раз взяли ЛЧ
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dr.aydar
Ответ Шурик Шурик
Он должен был стать более великим, чем Месси и Роналду. К 21 году имел статистику по г+п лучше, чем эти оба. Играл в одной из лучших команд мира в одном из лучших трио в истории и вот так тупо ушел за бабками. Очень печальная карьера.
Сколько таких перспективных игроков было в истории. Но оказывается кроме таланта ещё упорство нужно и дисциплина
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Питер Пэн
Ответ ретроградный меркурий
Великих игроков помнят по великим матчам и великим турнирами. Кто вспомнит великие турниры Неймара? Я только ЛЧ-2015 с трудом могу вспомнить, да и то с оговоркой, что там феерила вся тройка, а не он один. Разменял карьеру и талант на бабло. В сборной тоже провал, даже в полуфинале ЧМ ни разу не сыграл. Набил бессмысленную стату и ничем не запомнился ни в клубах, ни в сборной. Лет через 20 про него толком никто и не вспомнит. Вот оно, место Неймара в истории
В клубах-то ладно, все-таки многого добился. А что касаемо сборной, то и раньше у бразильцев были выдающиеся игроки, которые не смогли выиграть ЧМ- Зико, Сократес,Фалькао, например. Вот этот список Ней и пополнит.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мишаня Кашников
Ответ Mohnatiy
Нет, запомнят как плаксу, который вместо возможной великой карьеры выбрал большие деньги.
И всегда был сломан во второй половине сезона, аккурат к дню рождения сестрёнки
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gleb
Ответ Отец Абду
В детстве мы все любили Месси или Роналду, но каждый из нас хотел играть, как Неймар... Неймар один из тех, кто хотел играть на публику ( несмотря на полученные травмы), хотел удивить нас со своей игрой, красивыми финтами, эластичности... Но нынче такое время, что многим людям важна стата игрока, команды... Увы
В детстве мы хотели играть как Рауль или Роналдо

Какой неймар?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я всех их сделал
Пока что Неймар реально в истории футбола - как самый дорогой игрок и единственный, за кого было заплачено более двух сотен миллионов евро. Футбольными достижениями то особо не похвастаться - все они остались в далёком прошлом, а в последние годы были только единичные вспышки по настроению и когда здоровье позволяло. Неймар так и остался претендентом на трон, ни разу на него не взобравшись, но судя по всему не особо то ему и хотелось, в золотой клетке одних и других шейхов вполне уютно, вкусно и сытно кормят, окружение не даёт скучать, что ещё надо от жизни.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Сафонов
Ответ Gleb
В детстве мы хотели играть как Рауль или Роналдо Какой неймар?
Или как Зидан и Бекхэм. Как Рональдиньо, но не как Неймар уже))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kahn01
Ответ Oleg Olegov
Уникальный шанс войти в историю у Нея был в 2014. Выиграть домашний ЧМ в статусе лидера сборной- сказка, которая в силу разных причин так и не стала реальностью. А все остальное фигня, одна ЛЧ, ОИ и 50 чемпионатов Франции это слишком мало для такого таланта.
В том то и дело что сказка. Там был весьма посредственный состав, к сожалению.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Опёнышев
Ответ Шурик Шурик
Он должен был стать более великим, чем Месси и Роналду. К 21 году имел статистику по г+п лучше, чем эти оба. Играл в одной из лучших команд мира в одном из лучших трио в истории и вот так тупо ушел за бабками. Очень печальная карьера.
к 21 году имел статистику чуть лучше, чем эти двое, играя в Бразилии, ммм
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пирс Морган
Ответ Oleg Olegov
Уникальный шанс войти в историю у Нея был в 2014. Выиграть домашний ЧМ в статусе лидера сборной- сказка, которая в силу разных причин так и не стала реальностью. А все остальное фигня, одна ЛЧ, ОИ и 50 чемпионатов Франции это слишком мало для такого таланта.
К большому сожалению, даже таланта Неймара было бы недостаточно, чтобы выиграть на ЧМ 2014
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BaldFraud
Ответ Oleg Olegov
Уникальный шанс войти в историю у Нея был в 2014. Выиграть домашний ЧМ в статусе лидера сборной- сказка, которая в силу разных причин так и не стала реальностью. А все остальное фигня, одна ЛЧ, ОИ и 50 чемпионатов Франции это слишком мало для такого таланта.
Больше шансов у Бразилии было в 22 году. Но хорватов недооценили и Маркиньос пару раз помешал. В 14 году, уже в первом матче, кажется с хорватами тоже, уже стало понятно, что хоть и выиграли матч, но турнир вряд ли им дастся. Все-таки состав у них был довольно слабый. Кто там был? Вратарь из МЛС, Фред из чемпионата Бразилии и игрок Зенита.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wadwill13
Ответ jam.football
Неймар мегаталант, который не использовал весь свой потенциал. Он мог бы получить золотой мяч, но вместо этого развлекает людей посреди пустыни. Деньги для него были главнее. его запомнят. но запомнят ни как чемпиона.
со всем согласен. кроме одного. и да деньги важнее. ноооо: всегда смотрите предыстория любых бразильцев. откуда они родом и в какое время родились и росли.это сильно влияет на психику и менталитет человека. посмотрите антологии про людей. и не надо думать что каждый бразильский талант ОБЯЗАН вдруг быть отличным от других бразильцев и поменяться. ну не каждому это дано. почему вы всё знаете но если вам дать много денег как это было в любой сфере то люди часто не могут нормально развиваться дальше а только тратят и прочее. основная проблема бразильцев что кроме Кака никто не родился в достатке. все родились и жили в беднейших семьях. без образования часто первая покупка у всех игроков- дом для мамы или папы.потому что мечта. я про то что неймар великий талант но не реализованных, избалованный и слабый ментально потому что в детстве его шпыняли, били, отбирали на улице еду и прочее- это сильно влияет на психику и требовать от него чтобы это изменилось внутри человека не нужно. это делают единицы в жизни и тут сила воли не влияет на талант. она или есть или нет. вот ты откажусь от сахара вообще- один из главных наркотиков в мире. но все пьют чай и кофе с сахаром и знают что он мегавреден но не смогут отказаться...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Недосекин
Ответ wadwill13
со всем согласен. кроме одного. и да деньги важнее. ноооо: всегда смотрите предыстория любых бразильцев. откуда они родом и в какое время родились и росли.это сильно влияет на психику и менталитет человека. посмотрите антологии про людей. и не надо думать что каждый бразильский талант ОБЯЗАН вдруг быть отличным от других бразильцев и поменяться. ну не каждому это дано. почему вы всё знаете но если вам дать много денег как это было в любой сфере то люди часто не могут нормально развиваться дальше а только тратят и прочее. основная проблема бразильцев что кроме Кака никто не родился в достатке. все родились и жили в беднейших семьях. без образования часто первая покупка у всех игроков- дом для мамы или папы.потому что мечта. я про то что неймар великий талант но не реализованных, избалованный и слабый ментально потому что в детстве его шпыняли, били, отбирали на улице еду и прочее- это сильно влияет на психику и требовать от него чтобы это изменилось внутри человека не нужно. это делают единицы в жизни и тут сила воли не влияет на талант. она или есть или нет. вот ты откажусь от сахара вообще- один из главных наркотиков в мире. но все пьют чай и кофе с сахаром и знают что он мегавреден но не смогут отказаться...
Как-то вы "покупку дома для мамы или папы" снобистски высмеиваете.
Дом в любом случае не самая плохая инвестиция, будь ты без образования или самим Баффетом, даже не рассматривая сторону благодарности родителям.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnMe
Ответ cruyff_14
Сам официально подтвердил, что закончил с футболом )
Действительно похоже, будто говорит сразу после завершения карьеры.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пирс Морган
Ответ мать Зетмира
Тот Немецкий танк все равно бы размазал Бразильцев. Да, может и не 7:1, но все же.
Определенно
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sd4fmwrvz8
Запомнили как футболиста уходящего с тени Месси 😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cruyff_14
Сам официально подтвердил, что закончил с футболом )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jam.football
Неймар мегаталант, который не использовал весь свой потенциал. Он мог бы получить золотой мяч, но вместо этого развлекает людей посреди пустыни. Деньги для него были главнее. его запомнят. но запомнят ни как чемпиона.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий