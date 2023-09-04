Фанаты «Нанта» показывали пенисы, мочились, плевали и бросали стаканы с пивом в семью болельщиков «Марселя» с 6-летним ребенком. У отца мальчика произошел сердечный приступ

Теги Марсель Нант лига 1 Франция происшествия болельщики Стад ля Божуар Здоровье Амели Удеа-Кастера Футбол

Фанаты «Нанта» атаковали семью болельщиков «Марселя» во время матча Лиги 1.

В прошедшую пятницу «Нант» и «Марсель» сыграли вничью (1:1).

По словам пострадавшей болельщицы «Марселя» Алисии Маэ, во время первого тайма она, ее муж и шестилетний сын подверглись оскорблениям со стороны группы болельщиков «Нанта» на соседней трибуне. Фанаты бросали в них стаканы с пивом, мочились и показывали гениталии. Вскоре после произошедшего у мужа пострадавшей произошел сердечный приступ – RMC Sport сообщает, что у мужчины дважды останавливалось сердце, однако его удалось реанимировать.

«На [сыне] была футболка «Марселя», но он размахивал флажком «Нанта» и пел гимн Божуар (песня, исполняемая болельщиками «Нанта» – Sports.ru). Мой сын не фанат. Его лишили незабываемого вечера из-за какой-то глупости.

[После гола «Марселя» на 4-й минуте] мы продемонстрировали свою радость. И в этот момент мы столкнулись с насилием со стороны некоторых людей, которые находились на соседней трибуне. Нас оскорбляли, в нас плевались, бросали стаканы с пивом. Потом я узнала, что на нас еще и помочились. Некоторые показывали свои пенисы. Стюарды никак не вмешивались – это и был настоящий позор. Они сказали, что не обязаны этого делать, так как это была не их трибуна

[Мой муж] стоял рядом с ограждением. Он воспринял поток оскорблений всерьез, его пытались ударить через это ограждение. Он разозлился и хотел защитить свою жену и сына. У него случился сердечный приступ. Сначала я подумала, что у него конвульсии. Я запаниковала, закричала и позвала на помощь. Мой отец оказал мужу помощь [вместе] c моими братом, сестрой и племянником. Я была в панике. Молодой болельщик рядом с нами оказался пожарным. Он сразу увидел, что нужно быстрее делать массаж. Мы делали все, что могли, ожидая прибытия помощи. Затем моего мужа увезли на скорой. У него произошла остановка сердца. Он уже выздоравливает и ничего не помнит о том, что произошло», – рассказала пострадавшая Алисия Маэ.

В воскресенье «Нант» публично осудил поведение группы болельщиков и намерен заявить о случившемся в полицию. Клуб использует записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности виновных.

Инцидент также прокомментировала министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. В своем заявлении она назвала поведение болельщиков «Нанта» «недостойным» и выразила поддержку пострадавшей семье.

«Ничто не может оправдать агрессию, от которой страдают на стадионе дети, их родители и кто бы то ни было. Я приветствую реакцию Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP), которая направила вопрос на рассмотрение дисциплинарной комиссии, а также реакцию клуба, объявившего о подаче жалобы. Желаю выздоровления отцу [пострадавшего ребенка], чтобы он мог как можно скорее вернуться к семье», – сказала Удеа-Кастера.

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156 комментариев

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kk.abb
Животные
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Anna Kovaleva
Ответ Damir Wins
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Хотелось бы верить, что у нас в принципе такого случиться не может. По-моему, ссать на людей просто из-за того, что на них футболки другого цвета - это немного за гранью нормальности даже для ярых футбольных фанатов. Хотя я не эксперт.
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АРТУР АЛИЕВ
такое ощущение, что среди французских фанатов проходит конкурс кто мерзче
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chiga
Райский сад! Не то что у нас в джунглях!
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Аарон Рэмзи
Ответ Кашшай Чакырович
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У тебя каша в голове, дурной человек найдет место, где сможет «показать» свои качества, даже если футбола не будет существовать. Все идет от воспитания, культуры
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antiginer
Совсем без фанайди рассобачились
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Максон121
Ответ Артур Сергеевич
Комментарий удален пользователем
А пруфы на подобные события в России будут,или ты так,просто в лужу пернул?
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cektor
европа
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Сикарио
А когда я вчера написал, что нет более тупых животных, чем футбольные ультрасы - меня люто минусовали)))
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Тео Эрнандес
А мы Славяне дикари оказывается ...
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Красная стрела
Ответ Кашшай Чакырович
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Ну вот по Роналду вы не правы. Он мог как раз собрать все людские грехи. Но он вместо этого пашет всю карьеру. Да и скандалы рядом с ним - просто на уровне желтой прессы и слухов. Но себя любит- это факт. Но мы таких и в обычной жизни встречаем. Причем без всяких достижений
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Arty Novikoff
Такое впечатление, что такие новости из Франции стали регулярными. Какое-то дикое поведение болельщиков.
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rdyabin@icloud.com
Думаю не надо объяснять, что животные это замечательные иностранные специалисты из алжира, марокко и албании, а пострадавшие белые французы скорее всего.
+18
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Пикачу82
Ответ Артур Сергеевич
Комментарий удален пользователем
Ну конечно, если фо Франции на футболе мигрант обоссал ребенка, то это проблема ребенка а не Франции, так? )))
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rdyabin@icloud.com
Ответ Максон121
А пруфы на подобные события в России будут,или ты так,просто в лужу пернул?
Естественно, как и все титульные краинцы
+12
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Всеволод Бобров
это же цивилизованная Европа, как так???
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Lol Ko
Ответ okkervil
Европа, чё сказать. Зато свобода и ни каких фануйди.
Цветущий сад, венец цивилизации ☝️
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Петр Дьяконов
вот она цивилизованная европа, не пцтать с деспотичной Россией.
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гилберт
Це Европа.
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okkervil
Европа, чё сказать. Зато свобода и ни каких фануйди.
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werowolf-gears
Озорные бретонцы
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Pavel Beliavskiy
Ответ Красная стрела
Я не понимаю, мерзости творят они. Фан айди вводят у нас 🤷‍♂️
Вот чтобы такого не было Фануйди и вкрутили. Заранее, так сказать.
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андрей кольцов
Ответ Lavrentiy0602
зверьё. но о чем думали родители, решив привести пацана в футболке Марселя на столь близкие к фанатью Нанта места?
Наверняка они и подумать не могли, что люди будут так себя вести. У меня это вообще не укладывается в голове
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CJ7
Это что-то действительно ужасное….я вообще не могу припомнить такое. Надеюсь этим мерзотам впаяют реальные сроки и с каждым произойдет тоже самое, только по отношению к ним же, в тюрьме
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tolobas
Цивилизованная Европа, не то что мы тут дикари
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