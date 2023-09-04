Фанаты «Нанта» показывали пенисы, мочились, плевали и бросали стаканы с пивом в семью болельщиков «Марселя» с 6-летним ребенком. У отца мальчика произошел сердечный приступ

Фанаты «Нанта» атаковали семью болельщиков «Марселя» во время матча Лиги 1.

В прошедшую пятницу «Нант» и « » сыграли вничью (1:1).

По словам пострадавшей болельщицы «Марселя» Алисии Маэ, во время первого тайма она, ее муж и шестилетний сын подверглись оскорблениям со стороны группы болельщиков «Нанта» на соседней трибуне. Фанаты бросали в них стаканы с пивом, мочились и показывали гениталии. Вскоре после произошедшего у мужа пострадавшей произошел сердечный приступ – RMC Sport сообщает, что у мужчины дважды останавливалось сердце, однако его удалось реанимировать.

«На [сыне] была футболка «Марселя», но он размахивал флажком «Нанта» и пел гимн Божуар (песня, исполняемая болельщиками «Нанта» – Sports.ru). Мой сын не фанат. Его лишили незабываемого вечера из-за какой-то глупости.

[После гола «Марселя» на 4-й минуте] мы продемонстрировали свою радость. И в этот момент мы столкнулись с насилием со стороны некоторых людей, которые находились на соседней трибуне. Нас оскорбляли, в нас плевались, бросали стаканы с пивом. Потом я узнала, что на нас еще и помочились. Некоторые показывали свои пенисы. Стюарды никак не вмешивались – это и был настоящий позор. Они сказали, что не обязаны этого делать, так как это была не их трибуна

[Мой муж] стоял рядом с ограждением. Он воспринял поток оскорблений всерьез, его пытались ударить через это ограждение. Он разозлился и хотел защитить свою жену и сына. У него случился сердечный приступ. Сначала я подумала, что у него конвульсии. Я запаниковала, закричала и позвала на помощь. Мой отец оказал мужу помощь [вместе] c моими братом, сестрой и племянником. Я была в панике. Молодой болельщик рядом с нами оказался пожарным. Он сразу увидел, что нужно быстрее делать массаж. Мы делали все, что могли, ожидая прибытия помощи. Затем моего мужа увезли на скорой. У него произошла остановка сердца. Он уже выздоравливает и ничего не помнит о том, что произошло», – рассказала пострадавшая Алисия Маэ.

В воскресенье « » публично осудил поведение группы болельщиков и намерен заявить о случившемся в полицию. Клуб использует записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности виновных.

Инцидент также прокомментировала министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. В своем заявлении она назвала поведение болельщиков «Нанта» «недостойным» и выразила поддержку пострадавшей семье.

«Ничто не может оправдать агрессию, от которой страдают на стадионе дети, их родители и кто бы то ни было. Я приветствую реакцию Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP), которая направила вопрос на рассмотрение дисциплинарной комиссии, а также реакцию клуба, объявившего о подаче жалобы. Желаю выздоровления отцу [пострадавшего ребенка], чтобы он мог как можно скорее вернуться к семье», – сказала Удеа-Кастера.

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