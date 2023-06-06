Бывшая девушка Антони обвинила игрока «МЮ» в домашнем насилии и угрозах
Игрока «Манчестер Юнайтед» Антони обвинили в домашнем насилии.
Диджей и инфлюенсер Габриэла Каваллин в понедельник подала жалобу в полицию Сан-Паулу, обвинив футболиста в домашнем насилии, угрозах и нанесении травм.
Согласно документу, к которому получил доступ TV Globo, Габриэла заявила, что подверглась нападению в мае, а заявление подала вчера. Она не уточнила, произошел ли этот инцидент в Манчестере или Бразилии.
Габриэла также потребовала принятия срочных защитных мер и проведения судебно-медицинской экспертизы. К жалобе она приложила фотографии ссадин и скриншоты сообщений с угрозами в свой адрес.
Ни футболист, ни его адвокаты или представители еще никак не прокомментировали эту ситуацию и не представили свою версию событий.
Антони и Габриэла состояли в отношениях в течение года. В прошлом июле девушка объявила, что у нее случился выкидыш.
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