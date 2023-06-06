Бывшая девушка Антони обвинила игрока «МЮ» в домашнем насилии и угрозах

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия происшествия Антони Футбол

Игрока «Манчестер Юнайтед» Антони обвинили в домашнем насилии.

Диджей и инфлюенсер Габриэла Каваллин в понедельник подала жалобу в полицию Сан-Паулу, обвинив футболиста в домашнем насилии, угрозах и нанесении травм. 

Согласно документу, к которому получил доступ TV Globo, Габриэла заявила, что подверглась нападению в мае, а заявление подала вчера. Она не уточнила, произошел ли этот инцидент в Манчестере или Бразилии. 

Габриэла также потребовала принятия срочных защитных мер и проведения судебно-медицинской экспертизы. К жалобе она приложила фотографии ссадин и скриншоты сообщений с угрозами в свой адрес. 

Ни футболист, ни его адвокаты или представители еще никак не прокомментировали эту ситуацию и не представили свою версию событий. 

Антони и Габриэла состояли в отношениях в течение года. В прошлом июле девушка объявила, что у нее случился выкидыш. 

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46 комментариев

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Liquidozz
В этой сборной как раз не хватало правого вингера
+67
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Очки Дани Алвеса
Пытался ударить 30 раз, попал один. Зато три раза обвел. У Энтони везде схожая статистика. Простите
+39
-2
+37
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NIRVANA
Ответ Liquidozz
В этой сборной как раз не хватало правого вингера
Но он правый. Будет сидеть под Гринвудом. Ну или просто сидеть
+22
0
+22
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Токсик
Ответ NIRVANA
Пишут, что он находился 20 мая в Англии. Будет смешно, если выяснится что сама она тем временем была в Бразилии
20 мая он играл в основе против Борнмута
+10
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+10
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NIRVANA
Пишут, что он находился 20 мая в Англии. Будет смешно, если выяснится что сама она тем временем была в Бразилии
+8
-1
+7
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Марат Романов
Чтож мы будем помнить легендарные 4+2 за сезон за 100 лямов
+9
-2
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Nick Powell
Диджей и инфлюенсер)
+5
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romanisti89
смотреть на финты Антони это ещё то домашнее насилие
+4
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Syndycate
За весь сезон запомнился только одним, в первом матче против Севильи уже при счете 2:0 не выкатил на пустые на Бруну, пробил сам и промазал, а так счет был бы 3:0 в пользу МЮ, а в итоге получили 2:2, ну и второй матч все знают что дальше было)
+2
0
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BeeTLE
Начинается...
+3
-1
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sergey80
Открылся Новый Персонаж..ждём Дедушку Мбаппе..или-племянника Пола Гаскойна...)
+2
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Liquidozz
Ответ NIRVANA
Но он правый. Будет сидеть под Гринвудом. Ну или просто сидеть
Точно, поправил. Спс
+2
0
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Артур Артур
ФК Тюрьма:
Out: Гринвуд
In: Антони
+3
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tem.8888
пора в спартак
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M. Shinoda
Ответ NIRVANA
Но он правый. Будет сидеть под Гринвудом. Ну или просто сидеть
При желании Гринвуда можно использовать как центрального форварда. Меня больше пугает, что Антони не сможет помогать Алвесу в защите. Всё-таки Дани уже не молод и бегать назад будет трудновато для него
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deadjoker
Перешел в манчестерский клуб стал насильником. Так получается :))
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Адекватник
Как они запарили уже. Тут варианта ровно два: или среди спортсменов запредельно и аномально высокий уровень шизоидов и садистов, или что-то другое...
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Quintin07
якобы в мае был инцидент, а снимать только сейчас поехала, видимо баблишко хочет поиметь с него.
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паяльная лампа
Ответ Danubio
А нормальная должна быть поварихой или домохозяйкой?
Почему или? И поварихой, и домохозяйкой
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Ilya Petrov
Ответ Nick Powell
Диджей и инфлюенсер)
Ди-джей нормальная профессия, сам работал, а вот инфлюенсер это вежливое обозначение пинателей ..уёв
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Адекватник
Ответ Piter Pchelenco
или что-то другое. Эта зараза уже и к нам пробирается, только пока от девочек "под крышей". Подсекут воздушного парня в кабаке, и под утро ребята авторитетные под подъездом встречают. У нас просто до суда не стремятся доводить.
Консумация в различных ее проявлениях - явление довольно старое. Тут больше вопросы к тем, кто шляется по кабакам, бухает и не пойми с кем связывается. Это их дело личное, но и их проблемы, если чо. А тут то речь идет о тех, кто типа с отношениях состоит. Длительных...
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migan10
Many many 🤑🤑🤑
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mihail77777777777777
Минус Футболист за 95 миллионов.
В МЮ
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Zalupechkin
а говорили , что спиннер наоборот успокаивает и помогает от стресса
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Eltex Kirin
Рубануть захотела. Спорцу дай только повод.
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