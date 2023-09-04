Гендиректор «Зенита»: «Близки к сенсационному трансферу. Это быстрый, цепкий и дерзкий игрок-универсал»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев ТАСС Футбол

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев анонсировал «сенсационный» трансфер.

«До закрытия трансферного окна в России осталось чуть больше недели, но в большинстве европейских стран окно закрыто. С одной стороны, это дает дополнительные возможности, с другой – усложняет. Потому что клубы могут расстаться со своими игроками, но им невозможно найти замену, поскольку окно закрыто.

Не хочу опережать события, но все-таки проинформируем наших болельщиков, что мы близки к согласованию сенсационного трансфера. Это игрок, который является универсалом. Быстрый, цепкий и дерзкий футболист, но на данном этапе ограничусь этими характеристиками, не будут называть клуб и страну. Этот игрок может выступать на разных позициях, молодой, то есть еще и на перспективу.

Я думаю, что если все будет идти по плану, то через день-два мы сможем завершить работу и объявить о трансфере», – сказал Медведев.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

264 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rdyabin@icloud.com
Кокорина чтоль возвращают?
+391
-7
+384
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Борис Громов
походу володька возвращается в большую игру
+255
-2
+253
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
petr0f
я уж думал больше не увижу Файзулина в деле
+202
-2
+200
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kokakoka
Мбаппе? Полуяхтов?
+167
-5
+162
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SPLASHer
Ответ Борис Громов
походу володька возвращается в большую игру
юрий валентинович
+127
-2
+125
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justburn
Ответ kokakoka
Мбаппе? Полуяхтов?
Сапогов. Возвращение легенды.
+117
-2
+115
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А. Мостовой
Неужели все-таки бразилец Абелардо?
+105
-2
+103
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mircantinovic
Не суждено Джуду стать легендой Реала...
+83
-2
+81
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Нижников
Ответ Nikolai Masakov
Прочитал санкционого трансфера...
Зинченко заберут
+62
-3
+59
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zett E
Ну все, выцепили наши Заболотного, кажись!

Чтобы с ЦСКА в следующий раз в ничью не сыграть)
+59
-5
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
shishovv
Джикия
+53
-5
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Матвей Суицидин
Ответ JENNINGS
Эден Азар?
и ребята
+46
-2
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CHIP26RUS
Так Сутормин же уже у вас
+44
-1
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tumas
а он весь быстрый или только рука?
+46
-4
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Матвей Суицидин
Жирков?
+36
-1
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Konstantin PaZITIFFF
Ответ А. Мостовой
Неужели все-таки бразилец Абелардо?
Поправлю.
Быстроногий бразилец 👆
+28
0
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Theodor Herzl
Перекупят у Челси Мойзеса Кайседо за 150млн
+29
-2
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justburn
Ответ Theodor Herzl
Перекупят у Челси Мойзеса Кайседо за 150млн
Учитывая, как Челси ведёт дела последнее время, скорее за 15
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Igor Petruk
Геннадий Букин, как раз анонсировали новый сезон сериала =)
+21
-4
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лжетрофеич
Ответ Arty Novikoff
"Быстрый, цепкий и дерзкий." Газзаев?
цепкий же, а не цепной
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зелёный гопник
Ответ shishovv
Джикия
В голос 🤣
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Федоров
Ответ SPLASHer
юрий валентинович
ну он то да, молодой кстати, подходит идеально)
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гришковец
Ответ petr0f
я уж думал больше не увижу Файзулина в деле
Он живой?
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maks44
Мудрик!
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Аксанов
Решили вернуть Заболотного после вчерашнего :D
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий