Томас Бах: «Украинское правительство заявило, что нужно изолировать всех, у кого есть российский паспорт. Это невозможно с точки зрения наших ценностей»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Политика Легкая атлетика

Глава МОК Томас Бах заявил, что невозможно изолировать российских спортсменов.

«С одной стороны, у нас есть российское правительство, которое хочет, чтобы мы игнорировали мир. С другой стороны, у нас есть украинское правительство, которое заявило, что нужно полностью изолировать всех, у кого есть российский паспорт, что невозможно с точки зрения наших ценностей. Это невозможно с точки зрения прав человека. Это невозможно с точки зрения Олимпийской хартии.

Вы должны признать реальность, а реальность такова, что миром правит политика, и это система. Чтобы донести свои ценности и добиться уважения к вашей организации, вам необходимо сотрудничество с политикой. Вы не можете сказать, что мы не имеем никакого отношения к политике и что мы живем на острове или в пузыре, совсем одни.

Нам необходимо вести диалог с политиками, и мы должны гарантировать, что политики уважают нашу автономию, наш нейтралитет и таким образом позволяют нам сделать мир лучше посредством спорта. В противном случае, если мы будем политизироваться, этот вклад исчезнет.

Тогда не будет больше всемирной солидарности. Тогда больше не будет правил, применимых ко всем спортсменам на этой планете, и в этом диалоге вам почти придется убеждать в этом политических лидеров», – сказал Бах в интервью CNBC‑TV18.

«И позиция России, и позиция Украины противоречат олимпийской хартии». Программная речь Томаса Баха

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кашшай Чакырович
Да все поняли ,что ты шестерка ,что скажут тебе ,то ты и будешь повторять !
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья
денацификация нужна до самого мыса Рока. спорт вне политики, но нацисты так не счиают.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Так это уже происходит , о каких ценностях речь?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lapo Elkann
Фехтовальщик лукавит квк всегда.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Crenk
Бах сразу подвергся политизации
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Meowow
завтра переобуется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
brace
Очередная "сюита" Баха.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Флюгер в 100 степени.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ростов-на-Дону
Бах, что там, денег нет у вас уже?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
oldparakhod
Изолировать неправильно. Мы им визы не дадим..)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маргарита В Сафронова
интересней попугая Кирюшу в тик-токе слушать, мысли больше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vadim Medvedev
Ответ Илья
денацификация нужна до самого мыса Рока. спорт вне политики, но нацисты так не счиают.
а ХК ZСКА как считает?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий