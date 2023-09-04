Томас Бах: «Украинское правительство заявило, что нужно изолировать всех, у кого есть российский паспорт. Это невозможно с точки зрения наших ценностей»

Глава МОК Томас Бах заявил, что невозможно изолировать российских спортсменов.

«С одной стороны, у нас есть российское правительство, которое хочет, чтобы мы игнорировали мир. С другой стороны, у нас есть украинское правительство, которое заявило, что нужно полностью изолировать всех, у кого есть российский паспорт, что невозможно с точки зрения наших ценностей. Это невозможно с точки зрения прав человека. Это невозможно с точки зрения Олимпийской хартии.

Вы должны признать реальность, а реальность такова, что миром правит политика, и это система. Чтобы донести свои ценности и добиться уважения к вашей организации, вам необходимо сотрудничество с политикой. Вы не можете сказать, что мы не имеем никакого отношения к политике и что мы живем на острове или в пузыре, совсем одни.

Нам необходимо вести диалог с политиками, и мы должны гарантировать, что политики уважают нашу автономию, наш нейтралитет и таким образом позволяют нам сделать мир лучше посредством спорта. В противном случае, если мы будем политизироваться, этот вклад исчезнет.

Тогда не будет больше всемирной солидарности. Тогда больше не будет правил, применимых ко всем спортсменам на этой планете, и в этом диалоге вам почти придется убеждать в этом политических лидеров», – сказал Бах в интервью CNBC‑TV18.

«И позиция России, и позиция Украины противоречат олимпийской хартии». Программная речь Томаса Баха