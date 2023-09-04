КДК рассмотрит выход Фернандеса из технической зоны «Зенита». Он побежал праздновать гол в ворота ЦСКА

КДК РФС рассмотрит забег Марио Фернандеса после гола «Зенита» в ворота ЦСКА.

Петербуржцы сравняли счет на 88-й минуте матча 7-го тура Мир . Замененный на 82-й минуте от своей скамейки быстро побежал к угловому флажку, где Дуглас Сантос вместе с партнерами праздновал взятие ворот армейцев. Марио пробежал мимо скамейки ЦСКА.

Другие запасные « » остались на месте, рывок совершил только экс-защитник московского клуба.

«По матчу – «Зенит» рассмотрим следующие нарушения: вратарь Акинфеев, признанный лучшим игроком матча, не пришел на флеш-интервью, задержку выхода команды ЦСКА на две минуты перед началом второго тайма, скандирование болельщиков обеих команд оскорбительных выражений.

Также рассмотрим выход за пределы технической зоны футболиста Фернандеса. Это было во время празднования гола на 88-й минуте.

В потасовке в концовке матча не было дисциплинарных нарушений. Этот инцидент не в компетенции КДК», – рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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