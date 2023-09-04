КДК рассмотрит выход Фернандеса из технической зоны «Зенита». Он побежал праздновать гол в ворота ЦСКА

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия КДК РФС Марио Фернандес Артур Григорьянц Спорт-Экспресс Футбол

КДК РФС рассмотрит забег Марио Фернандеса после гола «Зенита» в ворота ЦСКА.

Петербуржцы сравняли счет на 88-й минуте матча 7-го тура Мир РПЛ. Замененный на 82-й минуте Фернандес от своей скамейки быстро побежал к угловому флажку, где Дуглас Сантос вместе с партнерами праздновал взятие ворот армейцев. Марио пробежал мимо скамейки ЦСКА.

Другие запасные «Зенита» остались на месте, рывок совершил только экс-защитник московского клуба.

«По матчу ЦСКА – «Зенит» рассмотрим следующие нарушения: вратарь Акинфеев, признанный лучшим игроком матча, не пришел на флеш-интервью, задержку выхода команды ЦСКА на две минуты перед началом второго тайма, скандирование болельщиков обеих команд оскорбительных выражений.

Также рассмотрим выход за пределы технической зоны футболиста Фернандеса. Это было во время празднования гола на 88-й минуте.

В потасовке в концовке матча не было дисциплинарных нарушений. Этот инцидент не в компетенции КДК», – рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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97 комментариев

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Petr Ivanov
Я один видел раз наверное 100, как запасные и даже тренеры в разных чемпионатах выбегали из тех. зоны праздновать гол? Или здесь другое???
+139
-18
+121
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Aleksey Yashin
"В потасовке в концовке матча не было дисциплинарных нарушений"

Это была дисциплинированная потасовка
+96
-2
+94
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Groznyi2024
Ответ Petr Ivanov
Я один видел раз наверное 100, как запасные и даже тренеры в разных чемпионатах выбегали из тех. зоны праздновать гол? Или здесь другое???
Здесь знаменитый газпромовский админресурс. Скажем спасибо, что Семака не дисквалифицируют.
+77
-22
+55
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Константиньо
А захват за шею КДК не хочет рассмотреть?
+35
-8
+27
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Groznyi2024
Дисквалифицировать Дугласа на 6 матчей за слишком эмоциональное празднование гола московскому клубу!
+38
-17
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Давид Agabekyan
Ответ Aleksey Yashin
"В потасовке в концовке матча не было дисциплинарных нарушений" Это была дисциплинированная потасовка
Оказывется теперь душить противника это нормально. Неплохие правила в РПЛ
+28
-9
+19
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ZarvuR2020
Потасовка норм, отпраздновать гол - нарушение.
+21
-3
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Brennet
Ответ Petr Ivanov
Я один видел раз наверное 100, как запасные и даже тренеры в разных чемпионатах выбегали из тех. зоны праздновать гол? Или здесь другое???
Нет, это ТАМ другое, а здесь то самое.
+13
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Overkiller
Нецензурные кричалки? Стоп, так ведь волшебный фануйди же автоматически освящает уста, блокируя весь мат и спасая мамочек с детьми?..
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Андрей Колбанцев
Наказать строго ,, хулигана " , и ,, Зениту " пару матчей без зрителей, а то ишь взяли моду: голы в ворота ЦСКА праздновать
+9
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Brennet
Забили в ворота ЦСКА – и Фернандес лишился разума от счастья.
+9
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ЦСКА1960
Нецензурно скандировавшим болельщикам аннулируют пропуск фан айди? Ведь для этого же его и вводили, что никто матом не кричал.
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schwein
А вы помните как год назад ЦСКА возмущались реакцией того же Кукуяна на захват за шею игрока ЦСКА?
https://t.me/pfccskamoscow/8626
А вот теперь не возмущаются.
Интересно, почему?
+6
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КраснопольИваныч
Да, видимо знатно у москвичей из КДК, Матч ТВ и прочих рфс припекает о того, что в топ-3 ни одной московской команды )))
+8
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Alexander Prokofyev
учитывая все вышеизложенное, не остается другого выбора как отправить Спартак в пердив
+4
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Назар Игорь
И ни слова о жестах болельщиков ЦСКА 👎👎👎 в адрес Марио. Что в переводе с древнеримского означает "убей его, убей"!!
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Комплексы Провинциала
Надо дать ему 10 матчей дисквалификации, а лучше отлучить от футбола пожизненно. Подумай чего удумал негодник! Праздновать он побежал!
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Константиньо
Ответ Kodoto
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Эмоции видимо начались с того, что антифутбол не помог удержать счет. Никакие празднования гола не могут оправдать захват за шею. Семака дисквалифицировали за "конфронтационную манеру выхода на поле", а тут абсолютная дикость и ничего. Представьте, если бы Ерохин после этого упал и пытался умереть, но даже он настолько офигел, что наверное до сих пор удивляется. Ерохину, кстати, уважение.
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Александр Жердин
Ответ Перо и техника
Комментарий удален модератором
Мальчик, я живу в мировой столице фонтанов - Петергофе. У меня была возможность в своё время переехать в Москву( по работе) , я - отказался. И ни разу не пожалел .На ухо мне ваши пробки? Так что про комплексы - это не ко мне. P,S. Сам то давно стал коренным москвичом? Уже года два?
+4
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Михаил
так же олимпийский комитет России рассмотрит скорость, с которой бежал Фернандес и заявит его на 100-метровку на олимпиаду в Париже
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добрый грек
Ответ Petr Ivanov
Я один видел раз наверное 100, как запасные и даже тренеры в разных чемпионатах выбегали из тех. зоны праздновать гол? Или здесь другое???
Смотрю футбол лет 35, подобное видел раз наверное 1000000
+3
0
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Spartakus1984
Ну вообще безмозглый чел.Или очень зол на ЦСКА.
+27
-24
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Groznyi2024
Ответ Константиньо
А захват за шею КДК не хочет рассмотреть?
Это проявление чувств. Не считается.
+8
-5
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андрэ
Позже даже КДК в шоках какая он крыса
+9
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Фёдор Кузнецов
В каждом матче где в концовке команда отыгрывается или забивает победный, запасные выбегают к игрокам, и никогда за это не наказывали
+3
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