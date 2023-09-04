ЦСКА выложил фото с Акинфеевым, девочкой в клубной форме и Марио: «Вечное, будущее и прошлое»

Теги ЦСКА Зенит Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Марио Фернандес Футбол

ЦСКА выложил совместную фотографию Игоря Акинфеева и Марио Фернандеса.

Вчера ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в матче 7-го тура Мир РПЛ (1:1). 

Сегодня московский клуб опубликовал фотографию из подтрибунного помещения, на ней изображены вратарь армейцев Игорь Акинфеев и защитник сине-бело-голубых Марио Фернандес. Между ними стоит девочка в форме ЦСКА. 

«Вечное, будущее и прошлое», – говорится в подписи к фото. 

Фернандес присоединился к «Зениту» этим летом. Ранее он 10 лет играл за ЦСКА. 

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96 комментариев

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Александр Беляков
Посмотрите видео и все поймёте . Игорь просто был настроен на матч , а когда Марио подал руку, улыбнулся и пожал ее
+111
-5
+106
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Давид Agabekyan
Ответ Джорджио Че
Кадр сезона пока что
А следующий кадр как они руку пожимают почему-то ЦСКА решил не выкладывать
+86
-6
+80
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Asl Ali
Игоряна можно сколько угодно хейтить , но преданность и верность свою он доказал. а ведь переманивали его не один раз , но не дрогнул.
P.S Взгляд капитана , вместо тысячи слов. таким и должен быть лидер
+108
-30
+78
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bellyashe
а чего выложили стоп-кадр, а не полное видео, где Игорь спокойно жмёт Марио руку?) ей богу, от ЦСКА в последнее время Спартаком несёт)
+86
-17
+69
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Давид Agabekyan
Что в ЦСКА за СММ? Сначала женщина с шутками про наташ, теперь Брейдо с вырванными из контекста кадрами. Некрасиво это
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fil_spb
Ответ Давид Agabekyan
А следующий кадр как они руку пожимают почему-то ЦСКА решил не выкладывать
Забавно что автор этого кликбейтного позора это Брейдо, который и сам по клубам-конкурентам скачет.
+37
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+35
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Давид Agabekyan
Ответ Asl Ali
Игоряна можно сколько угодно хейтить , но преданность и верность свою он доказал. а ведь переманивали его не один раз , но не дрогнул. P.S Взгляд капитана , вместо тысячи слов. таким и должен быть лидер
Он потом руку пожал когда Марио заметил. И теперь Игорь не лидер получается? Неплохая логика
+35
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+32
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Ростов-на-Дону
Пронзительный взгляд Акинфеева полный презрения к этому спортсмену в лазурном.
Просто пойманный в рапиде момент с перемещением и открытием глаз в сторону. Тут динамика в кадре, а не МХАТовская драма, может, хватит уже?
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+30
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Owen_the_Simple
Вне зависимости от взаимоотношений ЦСКА и Фернандеса, это детский сад для официального аккаунта. Пафосно, обидчиво, натужно. Не солидно.
+32
-6
+26
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Makeav
Ответ Asl Ali
Игоряна можно сколько угодно хейтить , но преданность и верность свою он доказал. а ведь переманивали его не один раз , но не дрогнул. P.S Взгляд капитана , вместо тысячи слов. таким и должен быть лидер
Кто его пытался переманивать? Игорь много раз говорил, что у него не было предложений за карьеру. Да даже слухов таких в принципе не было…
+39
-15
+24
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Шмуэль Дадист
За секунду до этого Марио и Акинфеев обнимались. Кадр вырван из видео.
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Зелёный гопник
Да не бомбит у меня - не бомбит !!! 😅
+27
-10
+17
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Штаны Габора Кирая
Уже два месяца рассказывают, как им безразличен Марио, и как у них не бомбит.
+25
-11
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FNT
И у этих тоже не бомбит.
+22
-11
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Garikus89
СММ ЦСКА в случае с Марио себя как брошенная девушка ведет, которая в инстаграм фотки выкладывает с ванильными подписями, чтобы он видел, кого потерял)
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unreality
Чет ЦСКА слишком долго бомбит от этого, выглядит уже просто смешно )
+8
-3
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Джорджио Че
Кадр сезона пока что
+28
-23
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bellyashe
Ответ analogia
То, что Игорь пожал спокойно руку и улыбнулся, говорит только о его воспитании. Я уверен на 100%, для него Марио перестал быть тем, кем он считал его ранее, а стоп кадр сделали для эпичности, и имели на это без вас полное право, хватит ныть
да тут, вроде, достаточно очевидно, какая сторона ноет (и явно не наша)

ну ладно, вы продолжайте додумывать за Акинфеева и приписывать ему то, что он не делал)
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tony
"Удачный" кадр, но по факту все руки пожали с улыбками и Акинфеев в том числе.
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bellyashe
Ответ Ростов-на-Дону
Игорь его просто уничтожает сваими глазами, убрав от него руки заспину.
…а через секунду уничтожающе жмёт руку)
+4
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TaR
Безразличие на лице Игоря говорит о многом 😀
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MstAndreev
Это как надо не уважать самих себя, чтобы подлог в официальный аккаунт пихать? Не от большого ума, в общем)
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Lavrentiy0602
идиотизм
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Контрольный выстрел
Бог и Иуда. 21 век. Фото.
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-6
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FNT
Ответ Александр Беляков
Посмотрите видео и все поймёте . Игорь просто был настроен на матч , а когда Марио подал руку, улыбнулся и пожал ее
Кстати, да. Недавно смотрел интервью Кафанова Слуцкому, тот как раз рассказывал, что Игорь знакомых перед матчами регулярно не узнает, потому что полностью сфокусирован.

Кони сами не понимают, кстати, что свою легенду выставляют достаточно мелочной и полускандальной личностью вместо того, чтобы подчеркнуть его абсолютно адекватное человеческое поведение?
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