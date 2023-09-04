ЦСКА выложил совместную фотографию Игоря Акинфеева и Марио Фернандеса.

Вчера ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в матче 7-го тура Мир (1:1).

Сегодня московский клуб опубликовал фотографию из подтрибунного помещения, на ней изображены вратарь армейцев и защитник сине-бело-голубых . Между ними стоит девочка в форме ЦСКА.

«Вечное, будущее и прошлое», – говорится в подписи к фото.

Фернандес присоединился к «Зениту» этим летом. Ранее он 10 лет играл за ЦСКА.

Мощное фото: Акинфеев не жмет руку Марио Фернандесу. Но на самом деле рукопожатие было

Фанаты ЦСКА освистали Марио перед матчем с «Зенитом». Экс-защитнику армейцев гудели при каждом касании мяча

Замененный Марио побежал мимо скамейки ЦСКА праздновать гол «Зенита» на 88-й. Другие запасные остались на месте

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS