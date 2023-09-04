ЦСКА выложил фото с Акинфеевым, девочкой в клубной форме и Марио: «Вечное, будущее и прошлое»
ЦСКА выложил совместную фотографию Игоря Акинфеева и Марио Фернандеса.
Вчера ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в матче 7-го тура Мир РПЛ (1:1).
Сегодня московский клуб опубликовал фотографию из подтрибунного помещения, на ней изображены вратарь армейцев Игорь Акинфеев и защитник сине-бело-голубых Марио Фернандес. Между ними стоит девочка в форме ЦСКА.
«Вечное, будущее и прошлое», – говорится в подписи к фото.
Фернандес присоединился к «Зениту» этим летом. Ранее он 10 лет играл за ЦСКА.
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P.S Взгляд капитана , вместо тысячи слов. таким и должен быть лидер
ну ладно, вы продолжайте додумывать за Акинфеева и приписывать ему то, что он не делал)
Кони сами не понимают, кстати, что свою легенду выставляют достаточно мелочной и полускандальной личностью вместо того, чтобы подчеркнуть его абсолютно адекватное человеческое поведение?