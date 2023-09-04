US Open. 4-й круг. Медведев встретится с де Минауром, Рублев – с Дрэйпером, Алькарас сыграет с Арнальди

Теги US Open результаты ATP Александр Зверев Андрей Рублев Даниил Медведев Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Медведев встретится с Алексом де Минауром в четвертом круге US Open.

Андрей Рублев поборется с Джеком Дрэйпером.

Действующий чемпион Карлос Алькарас сыграет с Маттео Арнальди.

Сетка здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

28 августа – 10 сентября 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Четвертый круг

Джек Дрэйпер (Великобритания) Андрей Рублев (Россия)
Дата проведения
4 сентября, 19.30
Онлайн матча

 

Даниил Медведев (Россия) Алекс де Минаур (Австралия)
Дата проведения
4 сентября, 23.00
Онлайн матча

 

Карлос Алькарас (Испания) Маттео Арнальди (Италия)
Дата проведения
4 сентября, 20.30
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия) Янник Синнер (Италия)
Дата проведения
5 сентября, 03.30
Онлайн матча

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10 комментариев

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Евгений Фабиянчук
Тяжёлый будет матч. Удачи и победы величайшему Медведеву!
+14
-7
+7
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Guillermo
Поздновато главный матч
+7
0
+7
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Tarkovski
Ответ Guillermo
Поздновато главный матч
Так наоборот для местной публики прайм-тайм, всё логично
+7
0
+7
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Иван Иванов
Тяжелейший матч ожидается,Медведеву нужно показывать 120 процентов возможностей,иначе быть беде.....
+9
-3
+6
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costa0545
Посмотрим, сможет ли Даниил выиграть в этот раз, уже два раза подряд проиграл Алексу, хотя в последний раз если бы не на делал двойных ошибок в самый не подходящий момент, мог бы и выиграть, скоро узнаем, удачи Медведеву)))
+4
0
+4
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Иван Иванов
Не понятны котировки букмекеров на победу Медведева,там должно быть 1,5 -1,6 минимум вместо 1,38
+2
-2
0
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antoha1896
Ответ Иван Иванов
Не понятны котировки букмекеров на победу Медведева,там должно быть 1,5 -1,6 минимум вместо 1,38
Да не, все логично. Я бы даже меньше дал. Мед сейчас не тот, что был в Торонто, да и турнир другого уровня
0
0
0
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