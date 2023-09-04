US Open. 4-й круг. Медведев встретится с де Минауром, Рублев – с Дрэйпером, Алькарас сыграет с Арнальди
Медведев встретится с Алексом де Минауром в четвертом круге US Open.
Андрей Рублев поборется с Джеком Дрэйпером.
Действующий чемпион Карлос Алькарас сыграет с Маттео Арнальди.
Сетка здесь.
US Open
Нью-Йорк, США
28 августа – 10 сентября 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Четвертый круг
- Дата проведения
- 4 сентября, 19.30
- Дата проведения
- 4 сентября, 23.00
- Дата проведения
- 4 сентября, 20.30
- Дата проведения
- 5 сентября, 03.30
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