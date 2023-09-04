Орлов об анонсе трансфера от гендиректора «Зенита»: «Это Мбаппе, судя по характеристикам. Но вряд ли он приедет»
Геннадий Орлов пошутил о переходе Килиана Мбаппе в «Зенит».
Ранее генеральный директор петербуржского клуба Александр Медведев анонсировал «сенсационный трансфер быстрого, цепкого и дерзкого игрока-универсала».
«Не хватает «Зениту» нападающих. Судя по выданным характеристикам, это, скорее всего, Мбаппе (смеется).
Но, думаю, вряд ли Мбаппе сюда приедет. В Европе окно закрыто. Значит, футболист не из Европы», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
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