Орлов об анонсе трансфера от гендиректора «Зенита»: «Это Мбаппе, судя по характеристикам. Но вряд ли он приедет»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Геннадий Орлов Килиан Мбаппе Футбол

Геннадий Орлов пошутил о переходе Килиана Мбаппе в «Зенит».

Ранее генеральный директор петербуржского клуба Александр Медведев анонсировал «сенсационный трансфер быстрого, цепкого и дерзкого игрока-универсала».

«Не хватает «Зениту» нападающих. Судя по выданным характеристикам, это, скорее всего, Мбаппе (смеется).

Но, думаю, вряд ли Мбаппе сюда приедет. В Европе окно закрыто. Значит, футболист не из Европы», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Калибабчук
Ответ itemme
Так можно же все равно купить игрока из Европы? 3 недели после закрытия то?
В Европе окно закрыто, нельзя осуществить покупку, но продавать можно.в России окно открыто до 14 сентября.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Filipp Gorski
Ответ Назар Игорь
" Быстрый, дерзкий и цепкий универсал" - сказал Медведев. Сегодня в российском футболе это только Пиняев и Тюкавин, других не вижу.
Это не сенсационный трансфер. Обычные русские игроки из РПЛ. Думаю все же Экитике приедет по надеюсь не за 40млн ибо это перебор и огромный риск
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andre Remati
Я почему-то подумал про Литвинова. Судя по тому, что его Абаскаль зачехлил, а Семак с ним очень мило общался после матча с кб
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ZarvuR2020
Ответ Andre Remati
Я почему-то подумал про Литвинова. Судя по тому, что его Абаскаль зачехлил, а Семак с ним очень мило общался после матча с кб
Чёт зачастил наш фарм игроков подгонять. Ещё и очки дома легко отдали.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kahn01
Это европейцы не могут купить. Мы - можем. Так что кто угодно может приехать
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
itemme
Так можно же все равно купить игрока из Европы? 3 недели после закрытия то?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
" Быстрый, дерзкий и цепкий универсал" - сказал Медведев. Сегодня в российском футболе это только Пиняев и Тюкавин, других не вижу.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антимосковский
Ответ Александр Смирнов
Надо было Вейналдума у ПСЖ забирать . А так саудиты его всего за 8 забрали....
там личка неподъемная
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kokakoka
Ответ ГШ68
Купите лучше Мелкадзе у Сочи, он результативнее Экитика, и намного дешевле. ))
Мелквдзе пускай ПСЖ берёт)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Муртас Тедеишвили
По всей видимости через несколько дней за 40 млн € Зенит купит нападающего ПСЖ ЮГО ЭКИТИКЕ , который может играть центральным нападающим либо левым вингером!
Этот трансфер стал возможен благодаря тому, что ПСЖ вчера купил за 95 млн € нападающего Айнтрахта Коло Муани!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Смирнов
Мбаппе можно забрать у ПСЖ , но только младшего...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Смирнов
Надо было Вейналдума у ПСЖ забирать . А так саудиты его всего за 8 забрали....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<CRISTIANO>
Я думаю, что это Ван де Бек.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Сагайдачный
Мослига чешет лбы от таких шуток. Диномо - фартануло. ЦСКА - отскачило. Спартак - как обычно. Локомотив - предсказуемо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kokakoka
А если серьёзно, то очень похоже, что это будет Экитик. ПСЖ он точно сейчас не нужен, зарплату Зенит предложит, видимо, выше, чем условные Айнтрахт или Вест Хэм
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kokakoka
Ну я же говорил. Либо Мбаппе, либо Полуяхтов. Всё подтверждается
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гаврила Ардалионович
Гений со стулом.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ГШ68
Ответ kokakoka
А если серьёзно, то очень похоже, что это будет Экитик. ПСЖ он точно сейчас не нужен, зарплату Зенит предложит, видимо, выше, чем условные Айнтрахт или Вест Хэм
Купите лучше Мелкадзе у Сочи, он результативнее Экитика, и намного дешевле. ))
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Император Плутона
эден азар, описали его
Азар уже не молодой а Медведев говорил что игрок к тому-же ещё и на перспективу, так что даже Торган Азар уже не устроит в свои 30
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Олегов
Это вроде не Орлов сказал, а Иван Лосев изначально
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий