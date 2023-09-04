«Царь родился». L’Équipe о Кузяеве после 2-го гола за «Гавр» в Лиге 1

Далер Кузяев получил высокую оценку от L’Équipe по итогам матча с «Лорьяном».

Вчера полузащитник забил победный гол «Лорьяну» в матче 4-го тура Лиги 1, а его «Гавр» победил со счетом 3:0.

Французская газета L’Équipe оценила игру Кузяева в 7 баллов из 10. Это самая высокая оценка в « », столько же у защитника и полузащитника Яссина Кешты. Все остальные игроки «Гавра» получили 5-6 баллов.

Статья с оценками матча в L’Équipe опубликована под заголовком «Лучшие и худшие игроки матча «Гавр» – « »: Кузяев, царь родился».

Игру Кузяева газета описывает так: «Россиянин провел сильный матч, в ходе которого он увеличил число ускорений, чтобы помешать «Лорьяну». Это не мешало ему всегда принимать правильные решения, и он доказал это, забив с близкого расстояния после отличного выхода два в одного вместе с Лоиком Него (53-я минута). Заменен на Мбембу (87-я минута), который забил третий гол на 96-й».

У Кузяева 2 гола в 4 матчах Лиги 1 за «Гавр». Полную статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.

И Кузяев, и Головин забили в этом туре. Далер принес «Гавру» первую победу в сезоне

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