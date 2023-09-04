«Царь родился». L’Équipe о Кузяеве после 2-го гола за «Гавр» в Лиге 1

Теги лига 1 Франция рейтинги Гавр Лорьян Далер Кузяев Готье Льорис Яссин Кешта Футбол

Далер Кузяев получил высокую оценку от L’Équipe по итогам матча с «Лорьяном».

Вчера полузащитник забил победный гол «Лорьяну» в матче 4-го тура Лиги 1, а его «Гавр» победил со счетом 3:0.

Французская газета L’Équipe оценила игру Кузяева в 7 баллов из 10. Это самая высокая оценка в «Гавре», столько же у защитника Готье Льориса и полузащитника Яссина Кешты. Все остальные игроки «Гавра» получили 5-6 баллов.

Статья с оценками матча в L’Équipe опубликована под заголовком «Лучшие и худшие игроки матча «Гавр» – «Лорьян»: Кузяев, царь родился».

Игру Кузяева газета описывает так: «Россиянин провел сильный матч, в ходе которого он увеличил число ускорений, чтобы помешать «Лорьяну». Это не мешало ему всегда принимать правильные решения, и он доказал это, забив с близкого расстояния после отличного выхода два в одного вместе с Лоиком Него (53-я минута). Заменен на Мбембу (87-я минута), который забил третий гол на 96-й». 

У Кузяева 2 гола в 4 матчах Лиги 1 за «Гавр». Полную статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.

И Кузяев, и Головин забили в этом туре. Далер принес «Гавру» первую победу в сезоне

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54 комментария

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Тюменец
Мостовой: я календарь переверну..
+227
-7
+220
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Стюардесс по имени Жанн
мостовому не показывайте новость
+157
-4
+153
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Amroyan
Мостовой: а Кузяев 1000 раз начеканить мо...
+88
-3
+85
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Катя_СПб
Ответ Amroyan
Мостовой: а Кузяев 1000 раз начеканить мо...
Кузяев: могу 1100
+68
-3
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T622222
Мостовой с Днем рождения????
+58
-7
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Spaten
Мост: Далерку на царство??
+45
-1
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utsh44psmr
Ответ Стюардесс по имени Жанн
мостовому не показывайте новость
В этом и есть весь смысл новости. А без звонка и комментария Мостового она почти теряет свою актуальность. Кузяев молодец 👏
+35
-2
+33
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Уся Ваткин
Вот вы говорите — царь, царь... А вы думаете, нам, царям, легко? У всех трудящихся два выходных дня в неделю. Мы, цари, работаем без выходных.
+25
-3
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Локоть Артеста
Мостовой: самозванец он, я настоящий царь!
Кузяев: От самозванца слышу!
+18
-2
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Локоть Артеста
Мостовой: самозванец он, я настоящий царь!
+17
-1
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Булочка
Говорят, Царь не настоящий:)
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Трент Резнор
Прекращайте. Мостовой уже начал активно дымить.
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Say Hello to the Robots
Врешь, собака! Аз есмь царь!
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Pb-SE
Кузяев ещё и тренерскую лицензию раньше получит
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prus_3
Кликуха Царь уже занята давно. Тут логичнее Хан или Мурза.
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Армеец65
Далер умница. Очень рад за этого игрока. Удачи и здоровья!!!
+6
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ReneHoseman
Ха-ха, подвинься мостовой
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Алексей Ненахов
Ответ Spaten
Мост: Далерку на царство??
А , царь то ненастоящий’!
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Плацкарт Вагоныч
Молодец Далер! Здорово, что выкладывается!
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J-System
Зашёл сразу в комменты только чтобы почитать шутки про Мостового! И ребята снова не подвели! 😂
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banchik1
Ответ Amroyan
Мостовой: а Кузяев 1000 раз начеканить мо...
Кузяев: подержи мою гречку.
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topeleven
Ответ Spaten
Мост: Далерку на царство??
на ханство
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sd4fmwrvz8
Царь у нас один и это далеко не Далер 😎
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Алексей Иванов
Самое смешное что Мостовой серьезно к этим газетным прозвищам для иностранцев относится и вероятно себя кем то вроде легенды мирового футбола считает
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AIBOLIT66
Султан
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