Рублев девятый раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема». Восемь предыдущих он проиграл

Теги Australian Open US Open Уимблдон Ролан Гаррос ATP Андрей Рублев Теннис

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев на US Open обыграл Джека Дрэйпера – 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

Россиянин девятый раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Он по два раза добирался до этой стадии на Australian Open и «Ролан Гаррос», один раз – на «Уимблдоне», четыре – на US Open.

Все предыдущие четвертьфиналы ТБШ Рублев проиграл.

Теперь он встретится с Даниилом Медведевым или Алексом де Минауром.

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33 комментария

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dr_st
Ответ Buharoid
Рублев это теннисный Тоттенхэм
Перед очередной игрой английской премьер-лиги "Арсенал" - "Тотэнхем",
Деннис Бергкамп говорит своим одноклубникам:
- Знаете, парни, я сегодня неплохо выспался, хорошо позавтракал,
побрился. У меня замечательное настроение. В общем, чувствую,
что смогу выиграть у "Тотэнхема" в одиночку.
- О"кей, - сказали другие игроки и вместо игры пошли в паб пить пиво.
В ходе пьянки они включают телевизор и узнают, что Бергкамп
выигрывает 1:0.
Ну они добавили еще и через некоторое время опять включили телевизор
и видят, что матч закончился со счетом 1:1.
Приходят они на стадион, в раздевалку и видят расстроенного Бергкампа.
- Что случилось, ведь ты выигрывал в первом тайме и отлично играл?
- На 46-й минуте я получил вторую желтую карточку и меня удалили с поля...
+61
-3
+58
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Buharoid
Рублев это теннисный Тоттенхэм
+48
-5
+43
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Даниил Александров
Ответ Дмитрий Васин
Ждем русский полуфинал
вы хотели сказать четвертьфинал
+23
0
+23
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RG26
Ответ Дмитрий Васин
Ждем русский полуфинал
Алькарас успеет сделать российское гражданство?)
+14
-2
+12
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Daniel
3/4 четвертьфиналов Больших шлемов в этом году!! Очень хороший показатель уровня! В этом году такое только у Джоковича и Алькараса
+6
0
+6
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Godare88
Ответ Дмитрий Васин
Ждем русский полуфинал
точно, Зверев-Рублев!
+6
-1
+5
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Любитель побеждать
25 лет, еще попыток будет полно
+4
0
+4
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Дмитрий Васин
Ждем русский полуфинал
+14
-10
+4
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Дмитрий Васин
Ответ Даниил Александров
вы хотели сказать четвертьфинал
Зверев... Я же написал русский, а не российский)
+2
0
+2
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ivanzhu90
Ответ Великий Алонсо
Опять просрет 🤣🤣🤣🤣🤣
Дане скорее всего да, а Алексу не факт)
+4
-2
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Dmitry Kochnev
Ответ Godare88
и в чем связь? Андрей не мало турниров выиграл
Ну, если бы в футболе за сезон было бы столько же турниров, как в теннисе, Тоттенхем тоже бы что-нибудь выиграл)
Тоттннхэм в иерархии топов примерно на том же уровне, что и Рублев) Просто имя Тоттенхэма в данном контексте стало нарицательным благодаря известному фильму)
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Ничего Смешного
Какой раз вижу, что Андрей реально золотой мальчик, но его психи и неумение выигрывать важные очки под давлением портят всю картину.
+2
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Elaine
Есть ощущение, что этот четвертьфинал он может выиграть
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Владимир Владимирович
Рублёв топчик, большие победы ещё впереди
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cosset
Ответ Dmitry Kochnev
Разве что начиная с третьего гейма третьего сета
С этого момента он уже откровенно сливался
+1
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Arty Novikoff
Ответ Elaine
Есть ощущение, что этот четвертьфинал он может выиграть
А у меня есть ощущение, что он этот четвертьфинал может проиграть.
+1
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Godare88
Ответ Buharoid
Рублев это теннисный Тоттенхэм
и в чем связь? Андрей не мало турниров выиграл
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kollega
Может хватит четвертьфиналы считать, Андрюша
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Паскаль Шимбонда
Ответ Buharoid
Рублев это теннисный Тоттенхэм
Рублев титулы берет, а что там Ттх?
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ecopromo
Ответ Buharoid
Рублев это теннисный Тоттенхэм
тоттэнхэмом тоже хорошо быть, это же не донкастер роверс
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АланСмити
Ответ dr_st
Перед очередной игрой английской премьер-лиги "Арсенал" - "Тотэнхем", Деннис Бергкамп говорит своим одноклубникам: - Знаете, парни, я сегодня неплохо выспался, хорошо позавтракал, побрился. У меня замечательное настроение. В общем, чувствую, что смогу выиграть у "Тотэнхема" в одиночку. - О"кей, - сказали другие игроки и вместо игры пошли в паб пить пиво. В ходе пьянки они включают телевизор и узнают, что Бергкамп выигрывает 1:0. Ну они добавили еще и через некоторое время опять включили телевизор и видят, что матч закончился со счетом 1:1. Приходят они на стадион, в раздевалку и видят расстроенного Бергкампа. - Что случилось, ведь ты выигрывал в первом тайме и отлично играл? - На 46-й минуте я получил вторую желтую карточку и меня удалили с поля...
Очень смешно))
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Arty Novikoff
Ответ Godare88
если бы, да ка бы. какая-то тупая параллель
А ты брутален. И взгляд у тебя такой жесткий-жесткий, сразу видно, что серьезный мужчинка.
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tonyadams
Шансы будут, верим в Андрея.
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Dmitry Kochnev
Ответ cosset
Дрейпер таким дном оказался, честно говоря не ожидала совсем(
Разве что начиная с третьего гейма третьего сета
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