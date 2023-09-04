Рублев девятый раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема». Восемь предыдущих он проиграл

Восьмая ракетка мира на US Open обыграл – 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

Россиянин девятый раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Он по два раза добирался до этой стадии на и « », один раз – на « », четыре – на .

Все предыдущие четвертьфиналы ТБШ Рублев проиграл.

Теперь он встретится с или Алексом де Минауром.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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