Рублев девятый раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема». Восемь предыдущих он проиграл
Восьмая ракетка мира Андрей Рублев на US Open обыграл Джека Дрэйпера – 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.
Россиянин девятый раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Он по два раза добирался до этой стадии на Australian Open и «Ролан Гаррос», один раз – на «Уимблдоне», четыре – на US Open.
Все предыдущие четвертьфиналы ТБШ Рублев проиграл.
Теперь он встретится с Даниилом Медведевым или Алексом де Минауром.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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Деннис Бергкамп говорит своим одноклубникам:
- Знаете, парни, я сегодня неплохо выспался, хорошо позавтракал,
побрился. У меня замечательное настроение. В общем, чувствую,
что смогу выиграть у "Тотэнхема" в одиночку.
- О"кей, - сказали другие игроки и вместо игры пошли в паб пить пиво.
В ходе пьянки они включают телевизор и узнают, что Бергкамп
выигрывает 1:0.
Ну они добавили еще и через некоторое время опять включили телевизор
и видят, что матч закончился со счетом 1:1.
Приходят они на стадион, в раздевалку и видят расстроенного Бергкампа.
- Что случилось, ведь ты выигрывал в первом тайме и отлично играл?
- На 46-й минуте я получил вторую желтую карточку и меня удалили с поля...
Тоттннхэм в иерархии топов примерно на том же уровне, что и Рублев) Просто имя Тоттенхэма в данном контексте стало нарицательным благодаря известному фильму)