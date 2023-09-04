«Барса» считает, что судьи на старте Ла Лиги благосклонны к «Реалу». Клуб нашел 4 ошибки в пользу «Мадрида» (As)

В «Барселоне» считают, что судьи на старте Ла Лиги благосклонны к «Реалу».

Как сообщает As, клуб провел полный анализ судейских решений, которые, по их мнению, пошли на пользу « » и навредили «Барсе» на старте сезона. В каталонском клубе с глубокой озабоченностью относятся к последним решениям арбитров, которые, как считают в «Барсе», были направлены против интересов клуба и направлены в пользу «Реала».

« » провела сравнительный анализ спорных решений, принятых судьями на старте сезона, и на его основании сделала вывод о том, что они были явно предвзяты. По данным As, клуб установил, что за четыре тура судьи приняли четыре ошибочных решения в пользу «Реала», а также три ошибки против «Барсы».

Полный список ошибок, установленных «Барселоной»:

1-й тур: пенальти в пользу «Атлетика», который судья Хесус Хиль Мансано не назначил в ворота «Реала» после эпизода с участием Эдера Милитао; пенальти в пользу «Барселоны», который судья Сесар Сото Градо не назначил в ворота «Хетафе» в эпизоде с участием Гави.

2-й тур: рука Джуда Беллингема при счете 1:1 в матче «Реала» с «Альмерией» (судья – Хосе Мария Санчес Мартинес); два неназначенных пенальти в пользу «Барселоны» (один – на Ламине Ямале, второй – на Роберте Левандовском) в матче с «Кадисом» (судья – Алехандро Муньис Руис);

3-й тур: отмененный гол «Сельты» в ворота «Реала» из-за фола на Кепе Аррисабалаге (судья – Исидро Диас де Мера); офсайд в моменте с голом Александра Серлота в игре «Вильярреала» и «Барсы» (судья – Алехандро Эрнандес Эрнандес);

4-й тур: гол Хоселу «Хетафе» после офсайда (судья – Марио Мелеро Лопес).

Обеспокоенность «Барселоны» усугубляется тем, что ВАР вмешивался в каждый из этих эпизодов, и одобрял принятые судьями решения. Отмечается, что из-за неопределенности вокруг Луиса Рубиалеса подать жалобу в RFEF сейчас сложно.

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