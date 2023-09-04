«Барса» считает, что судьи на старте Ла Лиги благосклонны к «Реалу». Клуб нашел 4 ошибки в пользу «Мадрида» (As)

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Футбол

В «Барселоне» считают, что судьи на старте Ла Лиги благосклонны к «Реалу».

Как сообщает As, клуб провел полный анализ судейских решений, которые, по их мнению, пошли на пользу «Реалу» и навредили «Барсе» на старте сезона. В каталонском клубе с глубокой озабоченностью относятся к последним решениям арбитров, которые, как считают в «Барсе», были направлены против интересов клуба и направлены в пользу «Реала».

«Барселона» провела сравнительный анализ спорных решений, принятых судьями на старте сезона, и на его основании сделала вывод о том, что они были явно предвзяты. По данным As, клуб установил, что за четыре тура Ла Лиги судьи приняли четыре ошибочных решения в пользу «Реала», а также три ошибки против «Барсы».

Полный список ошибок, установленных «Барселоной»:

1-й тур: пенальти в пользу «Атлетика», который судья Хесус Хиль Мансано не назначил в ворота «Реала» после эпизода с участием Эдера Милитао; пенальти в пользу «Барселоны», который судья Сесар Сото Градо не назначил в ворота «Хетафе» в эпизоде с участием Гави.

2-й тур: рука Джуда Беллингема при счете 1:1 в матче «Реала» с «Альмерией» (судья – Хосе Мария Санчес Мартинес); два неназначенных пенальти в пользу «Барселоны» (один – на Ламине Ямале, второй – на Роберте Левандовском) в матче с «Кадисом» (судья – Алехандро Муньис Руис);

3-й тур: отмененный гол «Сельты» в ворота «Реала» из-за фола на Кепе Аррисабалаге (судья – Исидро Диас де Мера); офсайд в моменте с голом Александра Серлота в игре «Вильярреала» и «Барсы» (судья – Алехандро Эрнандес Эрнандес);

4-й тур: гол Хоселу «Хетафе» после офсайда (судья – Марио Мелеро Лопес).

Обеспокоенность «Барселоны» усугубляется тем, что ВАР вмешивался в каждый из этих эпизодов, и одобрял принятые судьями решения. Отмечается, что из-за неопределенности вокруг Луиса Рубиалеса подать жалобу в RFEF сейчас сложно.

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135 комментариев

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Дима Сысаль
Негрейре занесите
+134
-19
+115
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Bigbadaboom
Какие болельщики такой и клуб, нырок Левандовского считали?
+87
-19
+68
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Парень со двора Шмурнова
Как всегда пытаются в чужом глазу найти соринку, ничего нового 🙄
+81
-22
+59
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Муслим Салаев
что болельщики, что руководство - одни нытики..
+58
-16
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Дима Сысаль
Ответ Anton Kortenko
нечем
Дернуть рычаг ?)
+39
-5
+34
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Eziiko
Ответ Raindrop Drop Top
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Один Белингем стоит как одна Барса
+37
-7
+30
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Anton Kortenko
Ответ Дима Сысаль
Негрейре занесите
нечем
+29
-3
+26
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Filimon4ik
Негрейры нет, теперь Барса ошибки в пользу Мадрида считает с самого начала чемпионата.
+32
-9
+23
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JENNINGS
После вчерашнего левого удаления игрока «Осасуны» я бы молчал на их месте🙃
+31
-9
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Лёха выдыхай
представил совет директоров барсы где они смотрят матчи реала и анализируют ошибки)
+18
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Brigande
Ахахаха
+17
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Кирилл
Интересно, а руководство Барселоны лично предоставило в редакцию As эту информацию ?)

Выглядит так, как будто бы они сами это все проанализировали, но решили добавить Барселону для раскручивания новости )
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Syndycate
Обычно кто пернул, тот громче всех обвиняет в этом других, так и Барса, 7 лет платившая судейскому корпусу - обвиняет Реал)
так никто ничего не доказал мальчик
+9
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Сергей Яскевич
Когда Реал в прошлом сезоне жаловался на судейство и даже видео выпускал на своем канале - никто их почему-то нытиками не называл. Или это другое? Причем, было забавно. В начале сезона, когда были ошибки не в пользу Барселоны, руководство Реала, Карло Анчелотти и игроки говорили, что мы не комментируем судейство, а когда Барса вышла на первое место, все дружно начали жаловаться на судейские решения. Сразу переобулись.
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Andrey Ashhabadskiy
лишить реала выступления в ла лиге
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прощай Роналду
Ответ Bigbadaboom
Какие болельщики такой и клуб, нырок Левандовского считали?
Если ты про последний тур то у тебя проблемы со зрением, а вот красная лишняя была, хоть и 86 минута
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Однажды в Космосе
да всегда реал как что ноет, ты прав
Но в данном случае ноет Барселона, и это видно
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fedyatext
Ответ Парень со двора Шмурнова
Как всегда пытаются в чужом глазу найти соринку, ничего нового 🙄
Надо было как реал в прошлом сезоне выпустить видео о том как часто ВАР вмешивался и действовал не в пользу мадрида... Но это ж другое)
+8
-3
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dilovar sharipov
нытики
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dilovar sharipov
Ответ Однажды в Космосе
да всегда реал как что ноет, ты прав
в данном случае Барса ноет так что мимо
+7
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alexmochaliuk@gmail.com
Ответ Bigbadaboom
Какие болельщики такой и клуб, нырок Левандовского считали?
Если внимательно посмотришь, увидишь удар по опорной ноге
+19
-14
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Bolvan
Пусть пересмотрят матч против вильярреал сколько ошибок судья допустил в пользу Барсы
+7
-2
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Мадридист7
Началось! Вечно ноющие барсуки.
+11
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kaviknat
Ответ Однажды в Космосе
да всегда реал как что ноет, ты прав
По-моему, своим нытьем Хави всех переплюнул
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sintenced
Ответ Anton Kortenko
нечем
Можно рычаг подергать
+6
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