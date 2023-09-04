Марио разогнался до 33,84 км/ч во время забега после гола «Зенита» ЦСКА

Марио Фернандес бежал быстрее 33 км/ч, празднуя гол «Зенита».

В 7-м туре Мир РПЛ «Зенит» на выезде сыграл вничью с ЦСКА (1:1). После того, как Дуглас Сантос на 88-й минуте сравнял счет, замененный Фернандес пробежал мимо скамейки ЦСКА к угловому флажку, чтобы отпраздновать. При этом другие запасные остались на месте. Ранее болельщики ЦСКА освистали бывшего защитника армейцев и гудели при каждом его касании мяча.

По данным официального телеграм-канала РПЛ, во время забега максимальная скорость Марио Фернандеса составила 33,84 километра в час.

Фото: скриншот телеграм-канала РПЛ

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