Марио разогнался до 33,84 км/ч во время забега после гола «Зенита» ЦСКА

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес Дуглас Сантос ахахаха Футбол

Марио Фернандес бежал быстрее 33 км/ч, празднуя гол «Зенита».

В 7-м туре Мир РПЛ «Зенит» на выезде сыграл вничью с ЦСКА (1:1). После того, как Дуглас Сантос на 88-й минуте сравнял счет, замененный Фернандес пробежал мимо скамейки ЦСКА к угловому флажку, чтобы отпраздновать. При этом другие запасные остались на месте. Ранее болельщики ЦСКА освистали бывшего защитника армейцев и гудели при каждом его касании мяча.

По данным официального телеграм-канала РПЛ, во время забега максимальная скорость Марио Фернандеса составила 33,84 километра в час.

Фото: скриншот телеграм-канала РПЛ

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97 комментариев

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DonaldBrashear 2.0
ахахаха, вот же дурачок Марио оказался, никогда бы не подумал о нем такое.
+281
-37
+244
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dr. cage
Зря все ругают Марио..
Я знаю его родителей.. Нормальные мужики..
+213
-30
+183
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Его Величество Златан
Ответ Aleksandr Dubovik
Я думаю по мерзости этот игрок даже Дзюбу обошел
оббежал
+124
-14
+110
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Жбан
Чувак за премиальными бежал всего лишь, а раздули то..
+107
-17
+90
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ТрактоПоктер
Осталось в нем походу несколько лошадиных сил....
+76
-5
+71
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FrancoJuve
Там просто косарь упал из кармана, вот он и рванул
+75
-8
+67
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EliseyS
Самый быстрый Иуда на диком западе
+63
-14
+49
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.ru
Ответ ТрактоПоктер
Осталось в нем походу несколько лошадиных сил....
ну так, полный апгрейд... двигатель теперь на газу
+46
-4
+42
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Aleksandr Dubovik
Я думаю по мерзости этот игрок даже Дзюбу обошел
+80
-38
+42
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Причёска Бэйла
Ответ Aleksandr Dubovik
Я думаю по мерзости этот игрок даже Дзюбу обошел
Что ты несешь🤦‍♂️
Человека весь матч освистывали и он побежал праздновать. Его право. Фернандес никого не оскорблял. Просто играет там где лучше. Все.
+83
-52
+31
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Роман Кремнев
Забег бразильской проститутки
+35
-10
+25
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slipar
Самая быстрая шлюпка
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-8
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analogia
Ответ Oleg Olegov
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Если для вас является нормой, когда игрок 10 лет играет за один клуб, клянется в верности и любви и что в России за другой клуб играть не будет, а после плюет на свои же слова и разгоняется до 33,84 км/ч при забитом голе бывшей команде, то мне жаль не только его, но и вас, считать такое нормой, это дикая абсурдность, а таких гнилых персонажей могут оправдывать только аналогичные персонажи
+25
-4
+21
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Отец Абду
Когда почувствовал запах сыра:)
+31
-11
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Кирилл
Написали, что Марио даже по ходу матча так не разбегался )

Показал как он «уважает ЦСКА»..
+27
-7
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Уся Ваткин
Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее...
+22
-9
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Любитель побеждать
Ответ Причёска Бэйла
Что ты несешь🤦‍♂️ Человека весь матч освистывали и он побежал праздновать. Его право. Фернандес никого не оскорблял. Просто играет там где лучше. Все.
Несправедливо освистывали, да? Лично свистел этому блаженному дураку и такой хейт он будет получать пока не свалит из России, а гол в ворота ЦСКА останется лишь в его влажных мечтах. Вчера так мечтал, что пол игры центрфорвардом отбегал.
+21
-9
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Антон Фалафель
Бежал с глазами как у Скруджа Макдака со знаками долларов.
+16
-5
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Aleksandr Dubovik
Ответ Причёска Бэйла
Что ты несешь🤦‍♂️ Человека весь матч освистывали и он побежал праздновать. Его право. Фернандес никого не оскорблял. Просто играет там где лучше. Все.
Никто не спорит с тем где лучше, его больше костерят за язык, который наговорил лишнего про преданность клубу и как крыса за спиной вел переговоры
+16
-7
+9
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Spaten
Быстрее чем Грилиш бежит за пивом
+7
0
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Rocco777
прям как лада калина
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Killiannnn
Ответ Oleg Olegov
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Человеком достойным надо оставаться
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Arty Novikoff
Легенда гласит, он бегает до сих пор.
+5
-1
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дитя лимита
Ответ Уся Ваткин
Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее...
впереди камера на 40 (с)
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Всеволод Бобров
Ответ Причёска Бэйла
Что ты несешь🤦‍♂️ Человека весь матч освистывали и он побежал праздновать. Его право. Фернандес никого не оскорблял. Просто играет там где лучше. Все.
лол, а то что в ворота бывшей команды голы не празднуют это ты не слышал?) Может он ещё и обещал не играть ни за кого кроме ЦСКА в России?) Может ЦСКА отпустил его посреди контракта как он просил в ущерб себе?)
+11
-7
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