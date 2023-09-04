37-летний Худобин подписал контракт с «Соколом» из ВХЛ. Вратарь вернулся в Россию впервые с локаута в сезоне-2012/13

Антон Худобин перешел в клуб из ВХЛ.

37-летний голкипер подписал соглашение с из Красноярска.

Ранее Александр Черных, представитель вратаря, говорил о том, что «достоин 20-25 миллионов рублей в год».

В прошлом сезоне вратарь сначала представлял систему «Далласа», выступая за фарм-клуб в АХЛ, в котором сыграл 24 матча, пропуская в среднем 2,89 шайбы и отражая 89,9% бросков.

Затем по ходу сезона Худобина обменяли в «Чикаго». За «Блэкхокс» вратарь провел один матч в НХЛ, пропустив шесть шайб от «Вашингтона».

Худобин подписал договор с российским клубом впервые с сезона-2012/13, когда играл за «Атлант» во время локаута в .

Вратарь провел в общей сложности 14 сезонов в НХЛ.