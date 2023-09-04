37-летний Худобин подписал контракт с «Соколом» из ВХЛ. Вратарь вернулся в Россию впервые с локаута в сезоне-2012/13
Антон Худобин перешел в клуб из ВХЛ.
37-летний голкипер подписал соглашение с «Соколом» из Красноярска.
Ранее Александр Черных, представитель вратаря, говорил о том, что Антон Худобин «достоин 20-25 миллионов рублей в год».
В прошлом сезоне вратарь сначала представлял систему «Далласа», выступая за фарм-клуб в АХЛ, в котором сыграл 24 матча, пропуская в среднем 2,89 шайбы и отражая 89,9% бросков.
Затем по ходу сезона Худобина обменяли в «Чикаго». За «Блэкхокс» вратарь провел один матч в НХЛ, пропустив шесть шайб от «Вашингтона».
Худобин подписал договор с российским клубом впервые с сезона-2012/13, когда играл за «Атлант» во время локаута в НХЛ.
Вратарь провел в общей сложности 14 сезонов в НХЛ.
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Сколько это в гринах, 200-250к? Не густо насыпали)
Он вроде и сам предпочитал жить и играть в Штатах даже в низших лигах при наличии вариантов здесь.