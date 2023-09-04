37-летний Худобин подписал контракт с «Соколом» из ВХЛ. Вратарь вернулся в Россию впервые с локаута в сезоне-2012/13

Теги переходы Даллас Антон Худобин НХЛ КХЛ ВХЛ Сокол Красноярск Хоккей

Антон Худобин перешел в клуб из ВХЛ.

37-летний голкипер подписал соглашение с «Соколом» из Красноярска.

Ранее Александр Черных, представитель вратаря, говорил о том, что Антон Худобин «достоин 20-25 миллионов рублей в год».

В прошлом сезоне вратарь сначала представлял систему «Далласа», выступая за фарм-клуб в АХЛ, в котором сыграл 24 матча, пропуская в среднем 2,89 шайбы и отражая 89,9% бросков.

Затем по ходу сезона Худобина обменяли в «Чикаго». За «Блэкхокс» вратарь провел один матч в НХЛ, пропустив шесть шайб от «Вашингтона».

Худобин подписал договор с российским клубом впервые с сезона-2012/13, когда играл за «Атлант» во время локаута в НХЛ.

Вратарь провел в общей сложности 14 сезонов в НХЛ.

17 комментариев

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Алексей Иванов
НХЛ это уровень нашей ВХЛ
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Сын маминой подруги
Популяризация хоккея в Красноярске👍
+15
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Любитель побеждать
ЦСКА мог подписать Худобина, но устроил подставу всей федерации с Федотовым
+14
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privet100
При довольно скромных данных, провёл хорошую карьеру в НХЛ. Тот поход за КС запомнился.
+11
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Вадим Сидоров
Ответ privet100
При довольно скромных данных, провёл хорошую карьеру в НХЛ. Тот поход за КС запомнился.
Нужно отдать ему должное - многие бы уже плюнули и вернулись в Россию, а он всё пытался там удержаться и не зря пытался (период в Далласе)
+5
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Ми Ша
ВХЛ - сильнейшая лига мира
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гилберт
Ответ Ми Ша
ВХЛ - сильнейшая лига мира
Как и ФНЛ.
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LudmilaProcofievna
Ответ Любитель побеждать
ЦСКА мог подписать Худобина, но устроил подставу всей федерации с Федотовым
Ну Федотов вернул бы, сколько там, 90 млн, которые за него Трактору были уплочены, и взяли бы Худобина
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Alek88
куда смотрел Салават опять?
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Барин
"Ранее Александр Черных, представитель вратаря, говорил о том, что Антон Худобин «достоин 20-25 миллионов рублей в год»."
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Сколько это в гринах, 200-250к? Не густо насыпали)
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ftw2002@yandex.ru
Неужели ни одному клубу кхл он не нужен оказался с его то опытом? Очень странно.
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АлАл
Скорее всего Антон уже чувствует усталость от дальних перелетов. Возможно в Вхл график игр проще, времени на семью больше останется. Безбедную жизнь он себе обеспечил, сейчас занимается любимым делом в комфортных для себя условиях. А может есть рецидивы травм. Будет как Ягр в удовольствие играть в хоккей, заодно радуя болельщиков Красноярска
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goshforever
Худобин всегда был достаточно странным вратарем, от которого чего-то ждали, но результат был так себе.
Он вроде и сам предпочитал жить и играть в Штатах даже в низших лигах при наличии вариантов здесь.
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Sergey Smolensky
Ответ Любитель побеждать
ЦСКА мог подписать Худобина, но устроил подставу всей федерации с Федотовым
У Худобина запросы были как у стартера. Его нынешний уровень - это максимум бэкап. Мало кто рискнул бы его подписывать, тем более Цска.
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Серый
Ответ Любитель побеждать
ЦСКА мог подписать Худобина, но устроил подставу всей федерации с Федотовым
Не мог
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