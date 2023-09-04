Бывшая девушка Антони заявила, что футболист угрожал выбросить ее из движущейся машины: «Он сказал, что если я не буду с ним, то не буду ни с кем. Я была беременна, дрожала от страха»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия происшествия Антони контент Футбол

Полиция расследует дело по обвинению Антони в домашнем насилии.

Напомним, в июне этого года Габриэла Каваллин, бывшая девушка Антони, обратилась в полицию Сан-Паулу, обвинив футболиста «Манчестер Юнайтед» в домашнем насилии, угрозах и нанесении травм. 

Диджей и инфлюэнсер дала интервью бразильскому сайту UOL, а также показала фотографии травм и скриншоты сообщений от Антони. Они прикреплены к делу в качестве доказательств, полиция ведет расследование. 

Каваллин рассказала, что впервые Антони напал на нее 1 июня 2022 года, когда она была беременна и находилась в отпуске в Бразилии. Она утверждает, что Антони угрожал выбросить ее из машины, движущейся на высокой скорости.

«Он сказал, что если я не буду с ним, то не буду ни с кем. Я сказала ему, что беременна, что он пугает меня. Я дрожала от страха», – сказала Каваллин. 

Также девушка вспомнила об инциденте, который произошел 15 января 2023 года. Тогда в результате нападения Антони у нее сместился силиконовый имплант

«Я не помню точно, из-за кого произошла ссора, но причиной был какой-то парень, с которым я встречалась много лет назад. Он [Антони] ударил меня кулаком в грудь, и мой силикон перевернулся. А потом я приехала в Бразилию на операцию. Мне пришлось сменить имплант. Он сказал: «Я не хотел причинить тебе боль, это было случайно, это был не удар, я просто толкнул тебя, я просто прижал тебя к стене», – вспомнила Габриэла. 

Последний случай насилия со стороны игрока произошел 8 мая этого года. По словам Габриэлы, бразилец бросил в нее стакан, она подставила руку, чтобы защититься. В результате осколок порезал ее палец до кости. 

«Антони запер дверь дома и не давал мне уйти, а у меня был порезан палец, весь израненный. Он сломал мои вещи, забрал мой паспорт», – рассказала девушка.

Отмечается, что Каваллин подала жалобу не только в бразильскую, но и в английскую полицию. 

«Если ты не будешь со мной, то не будешь ни с кем другим. Мы умрем вместе – я, ты и наш сын». Бывшая девушка Антони рассказала об угрозах игрока «МЮ»

Антони об обвинениях в домашнем насилии: «Моя невиновность будет доказана, справедливость восторжествует»

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94 комментария

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Nice_Fellow
Как же непросто быть болельщиком МЮ в последние 10 лет…
+157
-6
+151
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SWAGG
Ответ Nice_Fellow
Как же непросто быть болельщиком МЮ в последние 10 лет…
10 лет боления за мю = 1.5 года боления за челси при боулинге)
+101
-8
+93
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Aleksey Yashin
Ответ Великий Алонсо
У 95% футболистов интеллект как у воробья
У Ришарлисона как у голубя
+88
-4
+84
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Великий Алонсо
У 95% футболистов интеллект как у воробья
+53
-9
+44
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prus_3
Ответ Усатый КозлоБык ©
Больше всего удивляет как футболисты при их бабках и известности не могут найти себе девушку с нормальной натуральный грудью
и головой
+25
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Kalimantan Obukhov
он ударил и мой силикон перевернулся 🤣🤣

не помню из-за чего ударил, но точно из-за одного из моих бывших 🤣🤣
+25
-4
+21
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Hush_hush
Глядишь и поверишь в версии Роналду о положении дел в МЮ
+21
-2
+19
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Anton Kortenko
если какой-то мент из фсин откроет курсы "Как бить не оставляя следов", он срубит миллионы на футболистах.
+13
-1
+12
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Усатый КозлоБык ©
Больше всего удивляет как футболисты при их бабках и известности не могут найти себе девушку с нормальной натуральный грудью
+12
-2
+10
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prus_3
"Он ударил меня кулаком в грудь, и мой силикон перевернулся." Эта фраза может стать началом новой эры литературных и кинематографических откровений. Приправить немного лгбт-специями и получим беспроигрышное блюдо. Спорцы, берите, дарю — это же ваша тема.
+9
-1
+8
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Today I feel Qatari
А вообще если у 7хага отнимут его любимый спиннер, то ему очевидно прямо на наших глазах придется переобуваться и начать рассказывать на прессухах, что Санчо пашет на тренировках как фитнес-машина. А Джейдон еще подумает прощать его или нет. Запасусь попкорном
+20
-12
+8
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Veron4
Ответ Великий Алонсо
У 95% футболистов интеллект как у воробья
Обидел воробья сейчас
+6
0
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Заяцволк
Жена Моуриньо: "Муж угрожал выбросить меня из движущейся машины"
Судья: "Высадить из стоячего автобуса ? Вы немного преувеличиваете"
+5
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+5
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<~Inter~>
агрессивные ребята у Манчестера на правом фланге атаки играют. Но агрессии им правда хватает только на девушек
+5
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Барберис
"КАКОЙ-ТО ПАРЕНЬ, С КОТОПВМ Я ВСТРЕЧАЛАСЬ".
Не помнит.

)))))))))))))))
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U
Про этого прям верится. Его уровень мышления даже на поле виден.
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Artmann
Ответ prus_3
и головой
Для этого нужно, чтобы со своей головой порядок был. А с этим у футболистов не всегда складывается.)
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Aibek Mak
Не буду судить по внешнему виду но почему то мне кажется Антони и не на такое способен. У футболистов особенно бразильцев крыша едет когда падает первый миллион
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ReneHoseman
Ребенок то родился?
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Любезный Коссутий
шанс для Санчо хот как-то попасть в старт
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<~Inter~>
Ответ Оригинальный Ник
И все поверили. Девушки же не могут выдумывать и врать, всегда говорят правду
Это же не значит, что не нужно проверять
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Владислав Романов
Ответ Anton Kortenko
если какой-то мент из фсин откроет курсы "Как бить не оставляя следов", он срубит миллионы на футболистах.
причем курсы можно проводить уже прям на работе, сколько клиентов😁
+2
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cukken
Такой ящик Пандоры они открыли…
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Alibek Ibragimov
Похоже МЮ нужен хороший скаут
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Подкат Мальдини
Ответ Nice_Fellow
Как же непросто быть болельщиком МЮ в последние 10 лет…
Факт
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