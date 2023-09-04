Бывшая девушка Антони заявила, что футболист угрожал выбросить ее из движущейся машины: «Он сказал, что если я не буду с ним, то не буду ни с кем. Я была беременна, дрожала от страха»

Полиция расследует дело по обвинению Антони в домашнем насилии.

Напомним, в июне этого года Габриэла Каваллин, бывшая девушка Антони, обратилась в полицию Сан-Паулу, обвинив футболиста « » в домашнем насилии, угрозах и нанесении травм.

Диджей и инфлюэнсер дала интервью бразильскому сайту UOL, а также показала фотографии травм и скриншоты сообщений от Антони. Они прикреплены к делу в качестве доказательств, полиция ведет расследование.

Каваллин рассказала, что впервые Антони напал на нее 1 июня 2022 года, когда она была беременна и находилась в отпуске в Бразилии. Она утверждает, что Антони угрожал выбросить ее из машины, движущейся на высокой скорости.

«Он сказал, что если я не буду с ним, то не буду ни с кем. Я сказала ему, что беременна, что он пугает меня. Я дрожала от страха», – сказала Каваллин.

Также девушка вспомнила об инциденте, который произошел 15 января 2023 года. Тогда в результате нападения Антони у нее сместился силиконовый имплант.

«Я не помню точно, из-за кого произошла ссора, но причиной был какой-то парень, с которым я встречалась много лет назад. Он [Антони] ударил меня кулаком в грудь, и мой силикон перевернулся. А потом я приехала в Бразилию на операцию. Мне пришлось сменить имплант. Он сказал: «Я не хотел причинить тебе боль, это было случайно, это был не удар, я просто толкнул тебя, я просто прижал тебя к стене», – вспомнила Габриэла.

Последний случай насилия со стороны игрока произошел 8 мая этого года. По словам Габриэлы, бразилец бросил в нее стакан, она подставила руку, чтобы защититься. В результате осколок порезал ее палец до кости.

«Антони запер дверь дома и не давал мне уйти, а у меня был порезан палец, весь израненный. Он сломал мои вещи, забрал мой паспорт», – рассказала девушка.

Отмечается, что Каваллин подала жалобу не только в бразильскую, но и в английскую полицию.

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