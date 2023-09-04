Директор «Аякса» Свен Мислинтат высказался о срыве трансфера Эдуарда Сперцяна.

«Разговор шел не о его качествах, а о том, что он играет в России.

Сперцян мог бы стать отличным усилением для нас. В этом, кажется, никто и не сомневается. Для « » он мог бы сыграть ту же роль, что Кевин де Брюйне в «Ман Сити». Это особенный игрок. На рынке не найти еще одного подобного за такие же деньги.

У нас есть совет директоров, руководство, технический комитет. Мы вместе обсуждали это. Важнейшим было решение «Аякса», а оно было таким, что от этого игрока нужно отказаться», – сказал Мислинтат в интервью De Telegraaf.

В начале августа появилась информация о том, что против покупки выступил наблюдательный совет «Аякса», который считает «аморальным» ведение дел с российским клубом.

На счету Сперцяна 4 гола и 1 результативная передача в 7 матчах Мир . Статистику 23-летнего полузащитника можно найти здесь.

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