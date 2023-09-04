Директор «Аякса» о срыве трансфера Сперцяна: «Обсуждали не его качества, а то, что он в России. Он мог бы играть ту же роль, что де Брюйне в «Сити». Такого игрока за эти деньги больше нет»

Теги высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Политика Эдуард Сперцян Свен Мислинтат Футбол

Директор «Аякса» Свен Мислинтат высказался о срыве трансфера Эдуарда Сперцяна.

«Разговор шел не о его качествах, а о том, что он играет в России.

Сперцян мог бы стать отличным усилением для нас. В этом, кажется, никто и не сомневается. Для «Аякса» он мог бы сыграть ту же роль, что Кевин де Брюйне в «Ман Сити». Это особенный игрок. На рынке не найти еще одного подобного за такие же деньги.

У нас есть совет директоров, руководство, технический комитет. Мы вместе обсуждали это. Важнейшим было решение «Аякса», а оно было таким, что от этого игрока нужно отказаться», – сказал Мислинтат в интервью De Telegraaf.

В начале августа появилась информация о том, что против покупки Сперцяна выступил наблюдательный совет «Аякса», который считает «аморальным» ведение дел с российским клубом.

На счету Сперцяна 4 гола и 1 результативная передача в 7 матчах Мир РПЛ. Статистику 23-летнего полузащитника можно найти здесь.

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59 комментариев

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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Аморально считать себя более нравственным по отношению к обществу другой страны
+138
-15
+123
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расформировать московские кабинеты
я правильно понимаю,что остальные страны во всем мире белые и пушистые?
+125
-20
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Rudenzik
Странно, что Захарян с русским паспортом смог в европу уехать, а Сперцян с армянским -нет
+103
-3
+100
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Pertinax Gandi
Ответ Theodor Herzl
Комментарий удален модератором
Бывал в Екатеринбурге. Там благополучно и безопасно. Рад, что в Амстердаме также, а остальное пропаганда из телевизора.
+45
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denimo21
От этого трансфера могли выиграть все. И Эдик и аякс , если бы потом его продал дороже, а они это умеют. Но вместо этого они отказались от трансфера из-за того , что он в России. Он даже не игрок сборной России , карл. А как же другие находят себе клубы, те кто приостанавливают контракты и прочее ?
+29
-2
+27
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Spartakus1984
Ответ Rudenzik
Странно, что Захарян с русским паспортом смог в европу уехать, а Сперцян с армянским -нет
Испанцы и Голландцы совсем разной культуры люди и мировосприятия
+28
-5
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Матвей Суицидин
Хороший комплимент для Эдуарда, но надо было всё-таки агенту поработать в сторону Испании и Франции, где не так остро политический вопрос стоит.
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Restart Serdobsk
Искренне желаю Сперцяну перейти в клуб , который увидит первую очередь в нём классного игрока с большим потенциалом , а не игрока выступающего за российский клуб( а то же повесточка не позволяет). Например, в Италию _ там клубы особо не ссутся себе штаны от того, что сазонов или моро приобретены из динамо.
+13
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Никита Михадюк
Ответ Spartakus1984
Испанцы и Голландцы совсем разной культуры люди и мировосприятия
Забавно ты сравнил две нации исходя из одного трансфера.
+14
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real19024ver
Ответ pasha_t
Комментарий удален модератором
Аморально иметь все тоже самое, целое лгбт лобби в гос. думе, но кричать, что этого ничего нет и "это все там на западе". Ну и из группы не выходить в ЛЧ уже лет 10,имея бюджет одного клуба как 10 голландских
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Дмитрий Пузырёв
Не беда, коли ещё на годок задержится в "аморальной" стране. Может, чемпионом станет!
+8
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BZB
Для болельщиков отличная новость, надеюсь Сперцян поможет Краснодару завоевать чемпионство!
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расформировать московские кабинеты
Ответ olander
Комментарий скрыт
ну то есть из других стран,которые ведут ведут аналогичные СВО можно покупать игроков и это не зазорно?
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Arnoldinho
Ответ Дмитрий Калашников
Сравнил столицу с провинцией! Вот Амстердам по сравнению с Москвой и Питером деревня!
«Столица Голландии». Погугли. Удивишься)
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Алемит
Ответ Theodor Herzl
Комментарий удален модератором
Эту сказку расскажи моим родственникам, проживающим там😂😂😂
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Никита Михадюк
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Амстердам имеет огромное количество количество музеев и культурных ценностей. Странно, что вы только за одну улицу переживаете.

Питер получается, что тоже собрал одних маньяков и наркоманов на своих улицах?
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Кирилл Дубасов
расизм/национализм в чистом виде от толерантной Европы это так всегда смешно
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Peter Parker
Только посмотрите на них, пусть не замерзнут там на вершинах своей «нравственности». Ладно, я бы еще понял, будь у них в команде условный Малиновский или Зинченко, тогда было бы логично отказаться от трансфера, чтобы не создавать конфликт. Но ведь их нет.
Тем более, что как получать деньги за Промеса, это вполне нравственно выходит для Аякса.
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sounds
Ответ Lol Ko
Да. Но вот ноутбук почему-то спёрли в Амстердаме. Исключение и совпадение, конечно.
У одногруппника в Томске в общаге сперли ноутбук. Потом тот, кто спер - еще приходил и спрашивал - тебе же теперь все равно зарядка не нужна, может поделишься?) Но на основании этого факта не стал бы называть Томск городом воров, это скорее город студентов) Про Амстердам аналогично)))
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kutavlik
Французам и испанцам ничего не мешает покупать наших!!!! Попросите у них совета, как можно провернуть трансфер с русскими!!!
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Денис Ширинов
Так если вам не нравится, что он в России, зачем тогда обсуждали?
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evgshk
Ну… Можно только поблагодарить директора Аякса за такой пиар Эдуарда!

Если не сбавит оборотов его заберут другие. Даже не сомневаюсь.
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Попрыгунчик
Ответ Spartakus1984
Испанцы и Голландцы совсем разной культуры люди и мировосприятия
По-разному раньше кошмарили свои колонии?)
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Lol Ko
Ответ denimo21
От этого трансфера могли выиграть все. И Эдик и аякс , если бы потом его продал дороже, а они это умеют. Но вместо этого они отказались от трансфера из-за того , что он в России. Он даже не игрок сборной России , карл. А как же другие находят себе клубы, те кто приостанавливают контракты и прочее ?
Они не с нмм не хотели иметь дкло, а с клубом из России. А так - назло маме отморожу уши )
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Mister Lomsh'ik
Ну и как им это поможет остановить войну? Деньги за нефть и газ всё ещё поступают в бюджет, да и олигархи особо не чувствуют на себе этих "санкций", а некоторые и вовсе становятся богаче. Не поддерживаю действия российской власти, но действия Запада тоже выглядят не очень адекватными. А тут ещё и от игрока отказываются, которого, как говорит этот сотрудник Аякса, нигде больше не найти за такие деньги
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