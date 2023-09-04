«Аль-Иттихад» предложит «Ливерпулю» 200 млн фунтов за Салаха в ближайшие двое суток. Саудовская делегация прибыла в Лондон (Daily Mail)

Саудовцы по-прежнему намерены приобрести Мохамеда Салаха.

Ранее стало известно, что в трансфере нападающего «Ливерпуля» заинтересован «Аль-Иттихад». Саудовский клуб готов предложить до 200 миллионов фунтов, несмотря на нежелание « » продавать игрока.

По информации Daily Mail, делегация из Саудовской Аравии прибыла в Лондон, чтобы сделать последнюю попытку купить . Представители « » постараются убедить «Ливерпуль» отпустить форварда, предложив 200 миллионов фунтов в ближайшие двое суток.

Трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается в четверг. Некоторые источники в «Аль-Иттихаде» считают, что клуб переключится на другие трансферные цели, если в переговорах по Салаху не будет позитивных изменений ко вторнику. Однако другие источники настаивают на том, что клуб из Джидды будет работать над подписанием Мохамеда до конца.

Саудовцы полагают, что сам футболист хочет присоединиться к их клубу.

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS