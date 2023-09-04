«Аль-Иттихад» предложит «Ливерпулю» 200 млн фунтов за Салаха в ближайшие двое суток. Саудовская делегация прибыла в Лондон (Daily Mail)

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Мохамед Салах Футбол

Саудовцы по-прежнему намерены приобрести Мохамеда Салаха.

Ранее стало известно, что в трансфере нападающего «Ливерпуля» заинтересован «Аль-Иттихад». Саудовский клуб готов предложить до 200 миллионов фунтов, несмотря на нежелание «Ливерпуля» продавать игрока. 

По информации Daily Mail, делегация из Саудовской Аравии прибыла в Лондон, чтобы сделать последнюю попытку купить Салаха. Представители «Аль-Иттихада» постараются убедить «Ливерпуль» отпустить форварда, предложив 200 миллионов фунтов в ближайшие двое суток. 

Трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается в четверг. Некоторые источники в «Аль-Иттихаде» считают, что клуб переключится на другие трансферные цели, если в переговорах по Салаху не будет позитивных изменений ко вторнику. Однако другие источники настаивают на том, что клуб из Джидды будет работать над подписанием Мохамеда до конца.

Саудовцы полагают, что сам футболист хочет присоединиться к их клубу.

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102 комментария

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JohnnyMulka
Ответ Иван Иванов
Ну что ж, пройдёт ли Ливерпуль проверку на АЛЧНОСТЬ? 😉 Делаем ставки, ребята!😅
Да по чем тут алчность
200 миллионов при всей совокупности - надо продавать
Салаху тридцатка
При всем уважении - он в одиночку не затащит на первое место АПЛ
А через год такую сумму не предложат
+76
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+71
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ман сити фейк
Просто бешеные деньги. Даже по меркам саудовцев
+65
-2
+63
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АРТУР АЛИЕВ
надо продать с условием, что этот год он будет в аренде в Ливерпуле
+59
-3
+56
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kaka10
Ответ ман сити фейк
Просто бешеные деньги. Даже по меркам саудовцев
Только зачем они прилетели в Лондон, если он в Ливерпуле
+50
-3
+47
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alexmixer9
Эх странные арабы, в начале ТО думаю отдали бы и за 150
+33
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+32
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Snid
Ответ Иван Иванов
Ну что ж, пройдёт ли Ливерпуль проверку на АЛЧНОСТЬ? 😉 Делаем ставки, ребята!😅
при чем тут алчность, когда на кону такое бабло.
+32
-2
+30
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llolishe
Прилетят
Встретят Клоппа,который с улыбкой:-Салах улетел в сборную
+23
-2
+21
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Snid
Ответ АРТУР АЛИЕВ
надо продать с условием, что этот год он будет в аренде в Ливерпуле
дельное предложение)
+14
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+13
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The Best
С одной стороны за такие деньги нужно сливать Салаха 100%,через 1-2 года он уже сдаст в игре и даже 100 за него получить будет трудно но с другой стороны где брать ему замену?Тоже дилема
+14
-3
+11
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llolishe
Ответ ман сити фейк
Просто бешеные деньги. Даже по меркам саудовцев
Ливерпуль за последние сезоны итак много заработал выигрывая
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Дмитрий Шарапов
Нельзя продавать даже за 200. А то минус сезон.
Лучше через год продать за 120.
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Aleksandr YNWA
Салах сердце Ливерпуля, ни за какие деньги
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alexmixer9
Ответ The Best
С одной стороны за такие деньги нужно сливать Салаха 100%,через 1-2 года он уже сдаст в игре и даже 100 за него получить будет трудно но с другой стороны где брать ему замену?Тоже дилема
Сложный вопрос, этот сезон надо попадать в лч кровь из носу, два года без ЛЧ клуб может тяжело пережить, и минимум пол года играть без Салаха(при условии что зимой найти адекватную замену, что сложно), хотя условные конкуренты за лч пока совсем не впечатляют, но это все пока)
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Александр Александровский
Ответ АРТУР АЛИЕВ
надо продать с условием, что этот год он будет в аренде в Ливерпуле
Ну в таком случае сумма в 200 миллионов вряд-ли будет фигурировать.Хотя 120-130,может и дадут.
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Рокко Сиффредди
Ответ The Best
С одной стороны за такие деньги нужно сливать Салаха 100%,через 1-2 года он уже сдаст в игре и даже 100 за него получить будет трудно но с другой стороны где брать ему замену?Тоже дилема
На замену можно зимой Мудрика взять. Челси согласится на сотку.
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Леван Сиукаев
223 и Мохамед ваш
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Денис Давыдов
Ответ JohnnyMulka
Да по чем тут алчность 200 миллионов при всей совокупности - надо продавать Салаху тридцатка При всем уважении - он в одиночку не затащит на первое место АПЛ А через год такую сумму не предложат
Ливерпуль не увидит этих денег и уже не сможет подписать замену лучшему своему игроку. без Салаха даже борьба за еврокубки окажется чудом.
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llolishe
Ответ Snid
при чем тут алчность, когда на кону такое бабло.
Нет смысла продавать Салаха
Мбаппе и Винисиус не перейдут в Ливерпуль же
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Михаил Дьяконов
200 лямов.. Это много, но и Салах многое дает Ливерпулю, даже слишком много. Как по мне, если Салах сам хочет, то пусть идёт
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KozlikX
Ответ АРТУР АЛИЕВ
надо продать с условием, что этот год он будет в аренде в Ливерпуле
хотя бы полгода до зимнего то
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vals1702
Ответ Кашшай Чакырович
Ну если с умом эти деньги вложить ,то можно и усилить команду ! Поэтому заманчивое предложение !
ФСГ в кубышку положит деньги, или купит очередной Питтсбург
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Madcomposer
Ответ JohnnyMulka
Да по чем тут алчность 200 миллионов при всей совокупности - надо продавать Салаху тридцатка При всем уважении - он в одиночку не затащит на первое место АПЛ А через год такую сумму не предложат
На первое не затащит, а в зону ЛЧ - вполне. Без него туда очень сложно бцдет попасть, даже на 5 место
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doctorcaiman
Ответ kaka10
Только зачем они прилетели в Лондон, если он в Ливерпуле
Вдруг еще по пути ненужного хлама сбагрят Боули, так можно предложение еще увеличить
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Николай Дягель
Ответ Михаил Дьяконов
200 лямов.. Это много, но и Салах многое дает Ливерпулю, даже слишком много. Как по мне, если Салах сам хочет, то пусть идёт
в том то и дело что сам он не хочет , у него все норм и тут .
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Dinarxxx
я бы продал.
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