Алла Шишкина: «Сейчас у меня ипотека 220 тысяч в месяц на 30 лет. Думала, что избавлюсь от нее через год, но все затянулось»

Теги синхронное плавание Алла Шишкина сборная России (синхронное плавание) деньги Водные виды

Алла Шишкина рассказала о том, как взяла ипотеку на 30 лет.

Шишкина – трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.

– У тебя в профиле написано: журналист и и блогер. Это сейчас основной вид деятельности?

– Да, это то, чем я зарабатываю на жизнь.

– Прям зарабатываешь?

– А что делать? Блогерство дает какой-то минимальный доход от рекламы. Куда больше набегает за ведение мероприятий. Если делать это чаще, то будет нормально. Плюс там мне нравится сам процесс. Еще периодически ведем на НТВ «Столото» с Димой Губерниевым – тоже хорошая работа.

– Все это хоть немного сопоставимо с тем, что ты получала, когда была действующей спортсменкой?

– Да я сейчас больше зарабатываю! Синхронное плавание – спорт для бедных. Мы получали серьезные суммы раз в 4 года, за Олимпийские игры. А в остальное время – я не считаю, что 120 тысяч рублей в месяц при том, что пашешь по 10 часов 6 дней в неделю, – достойная зарплата.

– А клубы? По легенде, спортсмен топ-уровня суммарно меньше 200 не получает.

– Поверь, получает. У нас было меньше 200. А сейчас у меня только ипотека 220 тысяч. 

– Оу. Только порадуюсь, что можешь себе такое позволить.

– Сначала думала, что избавлюсь от нее через год. Но, к сожалению, все затянулось, и теперь, похоже, придется выплачивать до победного.

– Сколько осталось?

– 30 лет.

– Что? 30 лет по 220 тысяч?!

– Представляешь?

– Нет.

– Вот и я не представляла. Так что даже мама решила помочь: продала свою двухкомнатную квартиру и отдала эти деньги, чтобы я загасила часть и нужно было платить меньше. Это ЖК Долина Сетунь, 70 квадратов. Просто дом хороший.

– А зачем?

– Инвестиция.

– Еще уточнение про заработок синхронисток. 14 побед на чемпионатах мира – за это тоже ничего не полагается?

– Сильно меньше, чем за Олимпиаду. Впервые я стала чемпионкой мира в Риме-2009. С той победы смогла купить маме машину. Но стоила она меньше миллиона. Так что мы не футболисты, не хоккеисты и даже не легкоатлеты с «Бриллиантовой лиги».

– Правда, что если выиграть три Олимпиады, можно ничего больше не делать – и хватит на всю жизнь?

– Такое огромное заблуждение! Возможно, если ты выиграл эти Олимпиады в хоккее, то да. Но если ты синхронистка, будь добра: либо хорошо выходи замуж, либо работай. А если и то, и другое – то это бинго, – рассказала Шишкина.

Олимпийская чемпионка покоряет ютуб: мечтает об интервью с Тутберидзе, равняется на Меньшову и платит ипотеку 220 тысяч в месяц

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BearS
– А зачем?
– Инвестиция.

Надежный как швейцарские часы план
+34
-1
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Агеев
Чужие деньги считать нехорошо, но что там за объект такой, по которому нужно 30 лет платить по 220 тысяч в месяц? Это 80 млн, если что. А еще же был первоначальный взнос, какие-то выплаты уже прошли.

И какие такие просчеты были в бизнес-плане, когда с 1 предполагаемого года ипотека выросла до 30 лет? )
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
frol92
Ипотека как инвестиция конечно просто охренительный вариант. Получается у нас пол страны уже инвесторы, а еще половина думает стоит инвестировать или нет🤣
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Константин Попов
Ответ Алексей Агеев
Чужие деньги считать нехорошо, но что там за объект такой, по которому нужно 30 лет платить по 220 тысяч в месяц? Это 80 млн, если что. А еще же был первоначальный взнос, какие-то выплаты уже прошли. И какие такие просчеты были в бизнес-плане, когда с 1 предполагаемого года ипотека выросла до 30 лет? )
Да, за 70 квадратов в особенности. Ажно интересно стало. Наверное, статус этого места столь осязаем, что его можно ножом резать.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Боевой Бурят Путина
Девочка даже не понимает значения слова «инвестиция». Спортсменка, что с нее взять😂😂😂
Хотела выплатить за год, а теперь предстоит 30? Замуж не взяли?😂😂😂
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Авторитетный игрок "Уорриорз"
Покупка квартиры является инвестицией только если ты покупаешь без использования ипотечного займа, ну или гасишь его в течении 2-3 лет. Тогда действительно это инвестиция.
220 в месяц на 30 лет - это 80 миллионов выплат.
Квартира наверно около 30-35 стоит.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Montenegro Serbian
Ответ Алексей Агеев
Чужие деньги считать нехорошо, но что там за объект такой, по которому нужно 30 лет платить по 220 тысяч в месяц? Это 80 млн, если что. А еще же был первоначальный взнос, какие-то выплаты уже прошли. И какие такие просчеты были в бизнес-плане, когда с 1 предполагаемого года ипотека выросла до 30 лет? )
Мне больше интересно: что должно было случиться, что она ожидала того, что относительной быстро "раскидается" с ипотекой, но типа не свезло и теперь придётся платить по графику.
Учиться названные суммы, около её дома должен был перевернуться небольшой грузовичок с деньгами или наследство не обломилось, богатый мужчина "сорвался с крючка"?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fantast1c
Ответ Алексей Агеев
Чужие деньги считать нехорошо, но что там за объект такой, по которому нужно 30 лет платить по 220 тысяч в месяц? Это 80 млн, если что. А еще же был первоначальный взнос, какие-то выплаты уже прошли. И какие такие просчеты были в бизнес-плане, когда с 1 предполагаемого года ипотека выросла до 30 лет? )
Какой-то бред.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
frol92
Ответ Константин Попов
Я не то чтобы фанат инвестиций в недвижимость, но... можно ли назвать что-то более надежное? Особенно в реалиях нашей страны и нашего времени?
А как считать надёжным вариант, при котором недвижимость станет полностью твоей только через 30 лет, причем с жуткой переплатой процентов? Да тут на год то планировать ничего нельзя, а на 30 лет тем более.
Если уж свободные деньги есть для инвестиций, лучше уж драгоценные металлы смотреть, как по мне более надёжный вариант.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
krokodilych
Ответ Алексей Агеев
Чужие деньги считать нехорошо, но что там за объект такой, по которому нужно 30 лет платить по 220 тысяч в месяц? Это 80 млн, если что. А еще же был первоначальный взнос, какие-то выплаты уже прошли. И какие такие просчеты были в бизнес-плане, когда с 1 предполагаемого года ипотека выросла до 30 лет? )
Вот последний вопрос меня тоже очень интересует. Или как так вышло, или где ошиблись?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Montenegro Serbian
Ответ frol92
Ипотека как инвестиция конечно просто охренительный вариант. Получается у нас пол страны уже инвесторы, а еще половина думает стоит инвестировать или нет🤣
Да, в нашей стране ипотеку реально можно считать некой разновидностью "инвестиций", т.к что бы не происходило, жильё в городах-миллионниках почти всегда дорожает. Копить бессмысленно.
Если есть возможность взять ипотеку в долгую под адекватный процент, надо брать.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mitya78
Ответ frol92
Ипотека как инвестиция конечно просто охренительный вариант. Получается у нас пол страны уже инвесторы, а еще половина думает стоит инвестировать или нет🤣
Ну на самом деле под фиксированные 2% в рублях на 30 лет я бы и сам взял, пусть даже не в России сейчас живу.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Кондратьев
Ответ Алексей Агеев
Чужие деньги считать нехорошо, но что там за объект такой, по которому нужно 30 лет платить по 220 тысяч в месяц? Это 80 млн, если что. А еще же был первоначальный взнос, какие-то выплаты уже прошли. И какие такие просчеты были в бизнес-плане, когда с 1 предполагаемого года ипотека выросла до 30 лет? )
Возможно золотоносный мужик сбежал
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Константин Попов
Ответ frol92
Ипотека как инвестиция конечно просто охренительный вариант. Получается у нас пол страны уже инвесторы, а еще половина думает стоит инвестировать или нет🤣
Сейчас термин "инвестиция" употребляется избыточно широко, фактически став синонимом слова "покупка". Типа, "я инвестировал в новую машину".
Если человек покупает квартиру в ипотеку, оценив возможности и риски, то в этом ничего плохого. Иногда это вполне может быть и инвестицией, т.е. вложением денег с перспективой извлечения прибыли.
Но не всегда, конечно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Montenegro Serbian
Ответ Константин Попов
Я не то чтобы фанат инвестиций в недвижимость, но... можно ли назвать что-то более надежное? Особенно в реалиях нашей страны и нашего времени?
В её случае это реально бред. Слишком большие суммы платежа ежемесячно, которые могут свести в банкротство и отъём хаты, если что-то пойдёт не так, учитывая что она сама говорит что зарабатывает не так уж и много.
А в целом да, ипотека неплохой вариант не прозябать деньги если всё равно планировал обзавестись жильём и наследство тебе не светит, но копить не вариант (инфляция и постоянное подорожание квартир)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
papadok
Интересно, на чем она планировала заработать 80 мультов за год, чтобы вопрос закрыть. Это двадцать Олимпиад выиграть надо :)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Непристойное предложение
бред какой то
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Forza
Ответ Константин Попов
Я не то чтобы фанат инвестиций в недвижимость, но... можно ли назвать что-то более надежное? Особенно в реалиях нашей страны и нашего времени?
Вот как раз в реалиях нашей страны и нашего времени недвижимость, тем более с ипотекой на 30 лет - это максимально ненадежно.

Сложно сказать, что ненадежнее этого как инвестиция даже. Но, в любом случае, в условиях России, твои главные инвестиции - это то, что находится либо за пределами России, либо то что ты можешь вывести из России законно. То есть, можно сказать и про индексные фонды, и про золото, и про валюту, но только если ты это реально можешь забрать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dorokhov Misha
инвестор от бога
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Redmurza
Ответ Алексей Агеев
Чужие деньги считать нехорошо, но что там за объект такой, по которому нужно 30 лет платить по 220 тысяч в месяц? Это 80 млн, если что. А еще же был первоначальный взнос, какие-то выплаты уже прошли. И какие такие просчеты были в бизнес-плане, когда с 1 предполагаемого года ипотека выросла до 30 лет? )
Элитные башенки не так далеко от центра, там минимальная цена за квартиру 59 000 000
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DrDro
Читая такие интервью всегда поражаешься пропасти между нашими селебрити и простыми людьми.
Может поэтому некоторые актеры и спортсмены готовы усердно нализывать кому надо, потому что ипотеки по 200 тыщ в месяц...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mishgvin
Ответ Алексей Агеев
Чужие деньги считать нехорошо, но что там за объект такой, по которому нужно 30 лет платить по 220 тысяч в месяц? Это 80 млн, если что. А еще же был первоначальный взнос, какие-то выплаты уже прошли. И какие такие просчеты были в бизнес-плане, когда с 1 предполагаемого года ипотека выросла до 30 лет? )
Ну Москва же. Загуглите Долина Сетунь на ЦИАНе, такие цены и есть плюс-минус.
Хз тока как это в плане инвестиций выгодно ли )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Егурнов
Ответ Алексей Агеев
Чужие деньги считать нехорошо, но что там за объект такой, по которому нужно 30 лет платить по 220 тысяч в месяц? Это 80 млн, если что. А еще же был первоначальный взнос, какие-то выплаты уже прошли. И какие такие просчеты были в бизнес-плане, когда с 1 предполагаемого года ипотека выросла до 30 лет? )
70 квадратов меня убило. У нас в Пятигорске за 80 лямов дворец можно купить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AMG88
вот он гений инвестиций в недвигу ....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
unreality
Получается около миллиона рублей за квадрат)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий