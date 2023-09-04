Алла Шишкина: «Сейчас у меня ипотека 220 тысяч в месяц на 30 лет. Думала, что избавлюсь от нее через год, но все затянулось»
Алла Шишкина рассказала о том, как взяла ипотеку на 30 лет.
Шишкина – трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.
– У тебя в профиле написано: журналист и и блогер. Это сейчас основной вид деятельности?
– Да, это то, чем я зарабатываю на жизнь.
– Прям зарабатываешь?
– А что делать? Блогерство дает какой-то минимальный доход от рекламы. Куда больше набегает за ведение мероприятий. Если делать это чаще, то будет нормально. Плюс там мне нравится сам процесс. Еще периодически ведем на НТВ «Столото» с Димой Губерниевым – тоже хорошая работа.
– Все это хоть немного сопоставимо с тем, что ты получала, когда была действующей спортсменкой?
– Да я сейчас больше зарабатываю! Синхронное плавание – спорт для бедных. Мы получали серьезные суммы раз в 4 года, за Олимпийские игры. А в остальное время – я не считаю, что 120 тысяч рублей в месяц при том, что пашешь по 10 часов 6 дней в неделю, – достойная зарплата.
– А клубы? По легенде, спортсмен топ-уровня суммарно меньше 200 не получает.
– Поверь, получает. У нас было меньше 200. А сейчас у меня только ипотека 220 тысяч.
– Оу. Только порадуюсь, что можешь себе такое позволить.
– Сначала думала, что избавлюсь от нее через год. Но, к сожалению, все затянулось, и теперь, похоже, придется выплачивать до победного.
– Сколько осталось?
– 30 лет.
– Что? 30 лет по 220 тысяч?!
– Представляешь?
– Нет.
– Вот и я не представляла. Так что даже мама решила помочь: продала свою двухкомнатную квартиру и отдала эти деньги, чтобы я загасила часть и нужно было платить меньше. Это ЖК Долина Сетунь, 70 квадратов. Просто дом хороший.
– А зачем?
– Инвестиция.
– Еще уточнение про заработок синхронисток. 14 побед на чемпионатах мира – за это тоже ничего не полагается?
– Сильно меньше, чем за Олимпиаду. Впервые я стала чемпионкой мира в Риме-2009. С той победы смогла купить маме машину. Но стоила она меньше миллиона. Так что мы не футболисты, не хоккеисты и даже не легкоатлеты с «Бриллиантовой лиги».
– Правда, что если выиграть три Олимпиады, можно ничего больше не делать – и хватит на всю жизнь?
– Такое огромное заблуждение! Возможно, если ты выиграл эти Олимпиады в хоккее, то да. Но если ты синхронистка, будь добра: либо хорошо выходи замуж, либо работай. А если и то, и другое – то это бинго, – рассказала Шишкина.
Олимпийская чемпионка покоряет ютуб: мечтает об интервью с Тутберидзе, равняется на Меньшову и платит ипотеку 220 тысяч в месяц
– Инвестиция.
Надежный как швейцарские часы план
И какие такие просчеты были в бизнес-плане, когда с 1 предполагаемого года ипотека выросла до 30 лет? )
Хотела выплатить за год, а теперь предстоит 30? Замуж не взяли?😂😂😂
220 в месяц на 30 лет - это 80 миллионов выплат.
Квартира наверно около 30-35 стоит.
Учиться названные суммы, около её дома должен был перевернуться небольшой грузовичок с деньгами или наследство не обломилось, богатый мужчина "сорвался с крючка"?
Если уж свободные деньги есть для инвестиций, лучше уж драгоценные металлы смотреть, как по мне более надёжный вариант.
Если есть возможность взять ипотеку в долгую под адекватный процент, надо брать.
Если человек покупает квартиру в ипотеку, оценив возможности и риски, то в этом ничего плохого. Иногда это вполне может быть и инвестицией, т.е. вложением денег с перспективой извлечения прибыли.
Но не всегда, конечно.
А в целом да, ипотека неплохой вариант не прозябать деньги если всё равно планировал обзавестись жильём и наследство тебе не светит, но копить не вариант (инфляция и постоянное подорожание квартир)
Сложно сказать, что ненадежнее этого как инвестиция даже. Но, в любом случае, в условиях России, твои главные инвестиции - это то, что находится либо за пределами России, либо то что ты можешь вывести из России законно. То есть, можно сказать и про индексные фонды, и про золото, и про валюту, но только если ты это реально можешь забрать.
Может поэтому некоторые актеры и спортсмены готовы усердно нализывать кому надо, потому что ипотеки по 200 тыщ в месяц...
Хз тока как это в плане инвестиций выгодно ли )