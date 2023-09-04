КХЛ внесла поправки в регламент за день до матча ЦСКА и «Ак Барса», где играл Федотов. Хоккеист не отстраняется на период обжалования решения ИИХФ

КХЛ изменила регламент, чтобы Иван Федотов сыграл за ЦСКА.

1 сентября состоялся матч за Кубок Открытия, в котором проиграл «Ак Барсу» (2:5).

Место в воротах московского клуба, несмотря на дисквалификацию ИИХФ, занял .

Выяснилось, что лига за день до игры внесла изменения в Дисциплинарный регламент лиги.

Поправки датированы 31 августа – тогда прошло заседание совета директоров .

«В случае если спортивная дисквалификация наложена на Хоккеиста решением ИИХФ (ее юрисдикционных органов) и препятствует его заявке или дозаявке для участия в Чемпионате и (или) в отдельно взятом Матче (Матчах), при этом Хоккеист и (или) Клуб находятся в процессе обжалования такого решения в установленном порядке, а Клуб в связи с указанным обжалованием не отстраняет Хоккеиста от участия в спортивных соревнованиях», – говорится в Статье 14 текста регламента.

Также в документе сообщается о том, что клуб компенсирует в «полном объеме все убытки и (или) имущественные потери, которые могут возникнуть в связи с принятием указанной обеспечительной меры».

В регламенте, кроме этого, прописано следующее примечание:

«Если жалоба Хоккеиста на решение ИИХФ (ее юрисдикционных органов) не удовлетворена, и такое решение оставлено в силе, то Лига аннулирует статистические показатели Хоккеиста, набранные им в сыгранных Матчах в период приостановления исполнения обжалуемого решения (ее юрисдикционных органов)».