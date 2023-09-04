КХЛ внесла поправки в регламент за день до матча ЦСКА и «Ак Барса», где играл Федотов. Хоккеист не отстраняется на период обжалования решения ИИХФ

Теги ЦСКА ИИХФ КХЛ Иван Федотов Хоккей

КХЛ изменила регламент, чтобы Иван Федотов сыграл за ЦСКА.

1 сентября состоялся матч за Кубок Открытия, в котором ЦСКА проиграл «Ак Барсу» (2:5).

Место в воротах московского клуба, несмотря на дисквалификацию ИИХФ, занял Иван Федотов.

Выяснилось, что лига за день до игры внесла изменения в Дисциплинарный регламент лиги.

Поправки датированы 31 августа – тогда прошло заседание совета директоров КХЛ.

«В случае если спортивная дисквалификация наложена на Хоккеиста решением ИИХФ (ее юрисдикционных органов) и препятствует его заявке или дозаявке для участия в Чемпионате и (или) в отдельно взятом Матче (Матчах), при этом Хоккеист и (или) Клуб находятся в процессе обжалования такого решения в установленном порядке, а Клуб в связи с указанным обжалованием не отстраняет Хоккеиста от участия в спортивных соревнованиях», – говорится в Статье 14 текста регламента.

Также в документе сообщается о том, что клуб компенсирует в «полном объеме все убытки и (или) имущественные потери, которые могут возникнуть в связи с принятием указанной обеспечительной меры».

В регламенте, кроме этого, прописано следующее примечание:

«Если жалоба Хоккеиста на решение ИИХФ (ее юрисдикционных органов) не удовлетворена, и такое решение оставлено в силе, то Лига аннулирует статистические показатели Хоккеиста, набранные им в сыгранных Матчах в период приостановления исполнения обжалуемого решения ИИХФ (ее юрисдикционных органов)».

31 комментарий

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Адепт Суперлиги
Клоунентальная Хоккейная Лига🤡
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Федя Букин
Главное, что всё по закону 👍
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Serge Vendino
Удобно
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Chess
Это всё напоминает, как функционирует верхушка Российской федерации . Единственное отличие, ЦСКА - Единая Россия, Ротен - Путин.
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Hitgoe Himgob
Ответ Адепт Суперлиги
Клоунентальная Хоккейная Лига🤡
Просто клоунская
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vatto
тапочки переобули...мерзость
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Daishi
Совет директоров КХЛ, звучит пафосно, а по ментальности и действиям простые наперсточники с "Трех вокзалов".)) Дэйли знатно орнет, он там с кипой каких-то бумажек про юридическую культуру рассказывает, а тут опа! Жиган-Лимон уволился 2 недели... всмысле внес поправки за сутки. :)
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Atsuktuvas
Принцип законодательного дышла...
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McGregor
Чистая, незамутненная классика от функционеров.
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Ron Weasley
ФХР контора без яиц
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Epicman
Ответ Серёга Новик
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О, скрепной подоспел)) Соловьёва посмотрел сегодня?
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Egorushka56
Талантливая дикость...
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Персональные данные Номер 67327384
Я хо чу ку пить се бе
Трехмоторный дельтоплан
чтоб мутить бустрее мухи
схемы в ка хэ эл
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Fat Boy
Ура!!! Цирк не тушит огни!!! Шоу продолжается!!!
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вован63
Кхл прикрыли свою жопу.
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Юрій Матюшенко
Лига аннулирует статистические показатели Хоккеиста, набранные им в сыгранных Матчах - то есть аннулируются шайбы, заброшенные Федотова, и ЦСКА побеждает всухую во всех матчах, где он незаконно играл весь матч? :-)
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Олег
Похоже крепостное право Именно в кхл не отменили.....🤔
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viktorpavlov70
Есмантович именно это имел ввиду, когда с пеной у рта доказывал, что у них всё по закону? Ну в купе с, не имеющей реальной юридической силы, рекомендацией Генпрокуратуры, конечно. Смешно однако. И грустно.
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Полосатый Октобус*)
Ответ Epicman
О, скрепной подоспел)) Соловьёва посмотрел сегодня?
Так крепостные как раз и ищут повода лишний раз прислуживать иихл - раз на западе сказали, то крепостные уже лоб готовы разбить выполняя указки с рвением.
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MetalFox
Ответ Chess
Это всё напоминает, как функционирует верхушка Российской федерации . Единственное отличие, ЦСКА - Единая Россия, Ротен - Путин.
Только в данном случае не Ротен, а Есмантович, и те кто над ним
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Денис Погодин
КХЛ на классе унижает местных нытиков, чего уж там
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Кавабунга Шреддоголовый
Клоуны как они есть
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catcher69
регламент в кхл ???????
мвахахахахахахаха)))))))))))))))
если надо перепишут даже после игры...
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Александр Митраков
Цирк с конями
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Why always me?!
Вот это наказание придумали, всю стату игрока за период обжалования обнулить.
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