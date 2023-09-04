«Зенит» ведет переговоры о трансфере 22-летнего защитника сборной Туниса Грама (Africa Foot United)
«Зениту» интересен центральный защитник сборной Туниса Алаа Грам.
Как пишет Africa Foot United, российский клуб проявляет серьезный интерес к 22-летнему футболисту «Сфаксьена» и ведет переговоры с тунисским клубом о трансфере.
Отмечается, что ранее интерес к Граму проявляли клубы из Дании и Египта, а также с Ближнего Востока. Однако «Зенит» лидирует в борьбе за футболиста. «Сфаксьен» сейчас испытывает финансовые сложности, поэтому готов воспользоваться возможностью продать игрока.
Сейчас Грам находится в расположении сборной Туниса, который предстоит сыграть с Ботсваной в рамках квалификации Кубка африканских наций, а также провести товарищеский матч со сборной Египта.
Статистику 22-летнего центрального защитника можно найти здесь.
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