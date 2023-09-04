«Зенит» ведет переговоры о трансфере 22-летнего защитника сборной Туниса Грама (Africa Foot United)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Сборная Туниса по футболу высшая лига Тунис Сфаксьен Алаа Грам Футбол

«Зениту» интересен центральный защитник сборной Туниса Алаа Грам.

Как пишет Africa Foot United, российский клуб проявляет серьезный интерес к 22-летнему футболисту «Сфаксьена» и ведет переговоры с тунисским клубом о трансфере.

Отмечается, что ранее интерес к Граму проявляли клубы из Дании и Египта, а также с Ближнего Востока. Однако «Зенит» лидирует в борьбе за футболиста. «Сфаксьен» сейчас испытывает финансовые сложности, поэтому готов воспользоваться возможностью продать игрока.

Сейчас Грам находится в расположении сборной Туниса, который предстоит сыграть с Ботсваной в рамках квалификации Кубка африканских наций, а также провести товарищеский матч со сборной Египта.

Статистику 22-летнего центрального защитника можно найти здесь.

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71 комментарий

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Адская Сметана
Быстрый и цепкий? Сенсационный?
+158
-3
+155
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Александр Беляков
Ну в Питере всегда больше 1 грамма берут
+74
-8
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cektor
Ответ Адская Сметана
Быстрый и цепкий? Сенсационный?
и дерзкий
+48
0
+48
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ddddan 2
по моему скромному мнению,это не подходит под определение "сенсационный трансфер",о коим несколько часов назад говорил Медведев
+38
-1
+37
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stalnoii
сенсационный грамм🕺
+24
0
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Виталик Украинский
Ответ Новый тренер ФК Спартак
сенсация? это теперь так выглядит?
Сенсация ваша закончилась после 3 тура.
+25
-3
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Никита Филимонов
Ответ cektor
и дерзкий
и резкий как понос...
+18
-6
+12
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Игорь М.
Ответ Ivan Petrov
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тебе к борщу комбикорм добавляли?)
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UNAFFECTED
ни грамма больше
+8
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Ковш Сосновый
По-моему, позиция ЦЗ уже переукомплектована
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Дмитрий9779
Ответ Dmitry Orlov
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На вход закрылось,на выход нет,но это уже не актуально,т к он не захотел переходить,как писали,да и Медведев это фантазиями назвал.
+5
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АланСмити
Совсем не факт, что именно про этот трансфер говорил Медведев. Да и защитник не так, чтобы необходим. Другое дело, что если у его нынешнего клуба финансовые сложности и можно дёшево взять игрока, то почему бы и нет.
+5
-1
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BaltikaSPb
Прежде чем публиковать эту ересь посчитали бы защитников в Зените
Центральные - Родригао, Эрнандович, Алип, Чистяков, Ренан а еще на краях Фернандес, Сантос, Круговой, Караваев Сутормин
+4
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гилберт
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Шутки про грамм ниже в комментариях, не благодарите
Выше.
+4
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a.k.a. DRAGON0928
Шутки про грамм ниже в комментариях, не благодарите
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tony
Ответ Spartakus1984
не умничай.))Будем смотреть по концу сезона где вы сами окажитесь
на 1 месте
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Женька Овомоела
Ответ adminS.ru
За 5 сезонов 20 матчей,молод и горяч и сенсационный;)))
На трансфермаркте пишут что у него за клуб 84 матча
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Алексей Ильин
Этот тот самый сенсационный трансфер??? Пффф. Даже Сапогов был бы сенсационнее.
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ясон чистяков
у Зенита защитников и так перебор, куда ещё сенсационный🤦‍♂️
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Саша Котляров
Ответ ясон чистяков
у Зенита защитников и так перебор, куда ещё сенсационный🤦‍♂️
Согласнен им полузащитники нужны
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Себастьян Перейра негоциант
Ответ ddddan 2
по моему скромному мнению,это не подходит под определение "сенсационный трансфер",о коим несколько часов назад говорил Медведев
Медведев говорил про другого игрока. есть инчайд что за 40 подпишут форварда из ПСЖ. какой то Юго экитик,22 года,лось 190 см
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adminS.ru
За 5 сезонов 20 матчей,молод и горяч и сенсационный;)))
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Гоша Петров
Ответ АланСмити
Совсем не факт, что именно про этот трансфер говорил Медведев. Да и защитник не так, чтобы необходим. Другое дело, что если у его нынешнего клуба финансовые сложности и можно дёшево взять игрока, то почему бы и нет.
вообще не понимаю какой смысл комментировать какую то желтушную газету из Туниса
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Андрей Дмитриев
Ответ Александр Беляков
Ну в Питере всегда больше 1 грамма берут
Tylko jedno w głowie mam
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Сергей Лепехин
Это и есть сенсация ?
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