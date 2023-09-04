«МЮ» может наказать Санчо за ответ тен Хагу в соцсетях. Клуб поддержал тренера

«Манчестер Юнайтед» поддерживает Эрика тен Хага в конфликте с Джейдоном Санчо.

Напомним, Санчо не попал в заявку «МЮ» на матч с «Арсеналом». Тен Хаг объяснил свое решение тем, что полузащитник не впечатлил его на тренировках. Позже Санчо ответил на слова тен Хага в соцсетях: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».

По информации The Guardian, «МЮ» может применить дисциплинарные санкции к Санчо за его заявления в соцсетях. Клуб поддержал главного тренера, однако официального заявления по поводу конфликта не планируется. Сам тен Хаг также не намерен комментировать ситуацию публично.

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