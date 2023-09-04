«МЮ» может наказать Санчо за ответ тен Хагу в соцсетях. Клуб поддержал тренера
«Манчестер Юнайтед» поддерживает Эрика тен Хага в конфликте с Джейдоном Санчо.
Напомним, Санчо не попал в заявку «МЮ» на матч с «Арсеналом». Тен Хаг объяснил свое решение тем, что полузащитник не впечатлил его на тренировках. Позже Санчо ответил на слова тен Хага в соцсетях: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».
По информации The Guardian, «МЮ» может применить дисциплинарные санкции к Санчо за его заявления в соцсетях. Клуб поддержал главного тренера, однако официального заявления по поводу конфликта не планируется. Сам тен Хаг также не намерен комментировать ситуацию публично.
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Что-то МЮ слишком сильно верит в Тен Хага.
а по поводу того что клуб сильно верит в тренера так это правильно. ни один тренер не добьётся результата если в него не верит руководство и вставляет палки в колёса.
и кстати если Санчо и не согласен со словами тренера, он всегда может пойти и поговорить с ним, а не бежать в соцсети и ныть. забивал бы для начала в каждом матче и приносил результат хотя бы в моменты редких появлений, там бы были вопросы к тренеру почему так мало выпускает. а сейчас все по факту, Санчо выпускают редко, но когда выпускают толку от него как от козла молока. так и зачем его выпускать, нужно прибавлять, а не болтать
МЮ все больше походит на шапито, это тлетворное влияние Глейзеров и их менеджмента. Уж не думал что буду скучать по Вудворду (правда самой ранней версии))
Роналду игрок совсем с другим самомнением и медийностью, и он тупо отказался выходить на замену в матче АПЛ. Плюс был демарш после замены, и разнёс клуб и тренера в интервью. Как в этой ситуации можно винить тренера?) Ок, кто-то скажет, что Роналду спровоцировал тренерскими решениями, но тренер на то и тренер, что может принимать решения которые не нравятся игрокам.
В истории с Санчо надо вспомнить публичную поддержку Тен Хага в прошлом сезоне, когда Джейдону спокойно дали время набрать форму на фоне депрессии.
Санчо - днарь полный, набил статистику в Германии, а в АПЛ не потянул совсем, это было и до Тен Хага, при других тренерах уже видно.
Сколько там за него потратили? 100 миллионов? или 85 миллионов, так вот и близко не играет к этим деньгам, за все время ни одного нормального матча даже не провел, ни одного!!!
Днарь, гнать его надо, пользы никакой. от Гарначо больше пользы, в свое время даже от Эланги было больше пользы, а если совсем далеко пойти, то блин, от Янузая в свое время было больше пользы, чем от него.
Обычный бегунок.
МС и Реал вытащили золото из Боруссии, а МЮ - ерунду.
Так теперь еще возникает что-то, тренировался бы лучше.