«МЮ» может наказать Санчо за ответ тен Хагу в соцсетях. Клуб поддержал тренера

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

«Манчестер Юнайтед» поддерживает Эрика тен Хага в конфликте с Джейдоном Санчо.

Напомним, Санчо не попал в заявку «МЮ» на матч с «Арсеналом». Тен Хаг объяснил свое решение тем, что полузащитник не впечатлил его на тренировках. Позже Санчо ответил на слова тен Хага в соцсетях: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».

По информации The Guardian, «МЮ» может применить дисциплинарные санкции к Санчо за его заявления в соцсетях. Клуб поддержал главного тренера, однако официального заявления по поводу конфликта не планируется. Сам тен Хаг также не намерен комментировать ситуацию публично.

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87 комментариев

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Марат Романов
Скандал с Роналду ,теперь Санчо плюс отвратительно поступили с Де Хеа.7 Хаг воображает себя жёстким топ тренером и это очень смешно выглядит.позорная отставка не за горами
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Александр Елисеев
А в чем неправ Санчо? Он назвал ложью, что недостаточно усердно тренируется.

Что-то МЮ слишком сильно верит в Тен Хага.
+56
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Sergey Kuznetsov
Пирс Морган выезжает
+41
-6
+35
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arspurs9
У Хага слишком много конфликтов с игроками не из системы Аякса. Может Роналду был прав и дело не только в игроках?)
+33
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TravenS
Ответ JuVero
а что, игроку нельзя высказываться? демократичненько))
Тренеру можно выносить сор из избы, а игроку нет. Печально это.
+28
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+24
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JuVero
а что, игроку нельзя высказываться? демократичненько))
+25
-10
+15
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Direct free kick
Ответ №7
Ну и правильно, с тренера спрашивать нужно в конце сезона, а в начале сезона нельзя ставить игроков выше клуба. Моуринью тогда не поддержали, и ничем хорошим это не закончилось
7хаг нанопыль на фоне великого Моуриньо
+22
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+14
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Константин Никитин
Ответ Александр Елисеев
А в чем неправ Санчо? Он назвал ложью, что недостаточно усердно тренируется. Что-то МЮ слишком сильно верит в Тен Хага.
а в чем прав? почему он думает что можно публично говорить на тему выбора состава. это работа тренера. Заа времен мю тоже считал что выкладывается по полной, а по факту на поле был блеклой тенью и не показал и половины своего таланта. как кстати и Депай. есть игроки которые молча доказывают, Гарначо вчера вообще на 84 минуте выпустили и он гол забил, хоть и отменили незаслуженно. а Санчо выходит и его на поле не видно.
а по поводу того что клуб сильно верит в тренера так это правильно. ни один тренер не добьётся результата если в него не верит руководство и вставляет палки в колёса.
и кстати если Санчо и не согласен со словами тренера, он всегда может пойти и поговорить с ним, а не бежать в соцсети и ныть. забивал бы для начала в каждом матче и приносил результат хотя бы в моменты редких появлений, там бы были вопросы к тренеру почему так мало выпускает. а сейчас все по факту, Санчо выпускают редко, но когда выпускают толку от него как от козла молока. так и зачем его выпускать, нужно прибавлять, а не болтать
+25
-12
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Today I feel Qatari
Ответ Александр Елисеев
А в чем неправ Санчо? Он назвал ложью, что недостаточно усердно тренируется. Что-то МЮ слишком сильно верит в Тен Хага.
Мерто пилит с ним вместе на трансферах голландских посредственностей за оверпрайс. Не в одного же лысый свои махинации проворачивает. А своих как известно не сдают
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градус ненависти
Ответ JuVero
а что, игроку нельзя высказываться? демократичненько))
Скорее всего, нельзя, по контракту. В любой публичной компании, поступая на работу, ты подписываешь в том числе пункт, что ты согласовываешь с работодателем любые публичные выступления относительно деятельности компании
+12
-3
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Тухель
Ответ Vlad Good
Не ожидал, что МЮ так бистро випадет с гонки за чемпионство(
МЮ был в гонке за чемпионство? У многих были сомнения что Арсенал сможет навязать по дистанции борьбу с МС второй год подряд, а другие клубы вообще как претенденты на чемпионство и не рассматривались.
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Артем Русанов
Санчо еще тен хага в мю переживет
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ta-tosha
Ответ D T
Думаю, игрок стал посмелее, имея на руках предложение.
Нужно было ему не дурковать и не торговаться за лишние 50К зарплаты, а настоять на своем и уехать в Ливерпуль. Был бы уже топ на сегодня
+6
-2
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№7
Ну и правильно, с тренера спрашивать нужно в конце сезона, а в начале сезона нельзя ставить игроков выше клуба. Моуринью тогда не поддержали, и ничем хорошим это не закончилось
+10
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Сергей Максимюк
Ответ Куприн
И где теперь Де Хея и Роналду? Наверное очередь из топ-клубов выстроилась чтобы из бесплатно забрать. Роналду и Де Хеа не вписываются в современный футбол, а Санчо просто не тянет топ-уровень, причем тут Тен Хаг? Ни одного из этих игроков он в клуб не приводил, и роли в составе не обещал.
а вот Антони мегатянет)
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Евгений Квасников
это уже интересно!!! ждемс развязки!!!! Хагу дали поддержку приконфликте с Роном, а тут я думаю вообще без вариков!!!
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Anton Kortenko
Ответ kaviknat
Так может игрок ничего не сделал, чтобы в него продолжали верить и поддерживать?
насколько я помню, Санчо даже в другую страну ездил с одобрения Хага, чтобы там набирать форму.
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хавбек+
похоже 7хаг из тех руководителей что окружают себя задолизами и провоцируют конфликты между работниками
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stoudemire
а за что наказывать? он как то оскорбил тренера, раскрыл какие-то секреты, нарушил этику? он просто сказал что усердно тренируется и думает что причины непопадания в состав возможно другие.
МЮ все больше походит на шапито, это тлетворное влияние Глейзеров и их менеджмента. Уж не думал что буду скучать по Вудворду (правда самой ранней версии))
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Greenalem
Ответ arspurs9
У Хага слишком много конфликтов с игроками не из системы Аякса. Может Роналду был прав и дело не только в игроках?)
А с кем ещё конфликт?) Зачем так тупо бросаться словами, если не в теме. Я вот про дела в Тоттенхэме не в курсе, и ничего такого не пишу.

Роналду игрок совсем с другим самомнением и медийностью, и он тупо отказался выходить на замену в матче АПЛ. Плюс был демарш после замены, и разнёс клуб и тренера в интервью. Как в этой ситуации можно винить тренера?) Ок, кто-то скажет, что Роналду спровоцировал тренерскими решениями, но тренер на то и тренер, что может принимать решения которые не нравятся игрокам.

В истории с Санчо надо вспомнить публичную поддержку Тен Хага в прошлом сезоне, когда Джейдону спокойно дали время набрать форму на фоне депрессии.
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Anton Kortenko
бгг. 10Хаг газлайтит по полной. сначала говорит, что поддерживает и верит в тебя. потом тупо выкидывает даже из заявки, заявляя что его не впечатлили. ничего удивительного, что игрок сходит с ума от такой двой неопределённости.
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kaviknat
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Это за какие заслуги так тренер заслужил доверие руководства за 7 мячей пропущенных в прошлом сезоне???
Ну, Венгеру же не уменьшали доверие после 8 пропущенных?
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DonaldBrashear 2.0
я тут на стороне Тен Хага, хотя не нравится он мне после истории с Роналду.

Санчо - днарь полный, набил статистику в Германии, а в АПЛ не потянул совсем, это было и до Тен Хага, при других тренерах уже видно.

Сколько там за него потратили? 100 миллионов? или 85 миллионов, так вот и близко не играет к этим деньгам, за все время ни одного нормального матча даже не провел, ни одного!!!

Днарь, гнать его надо, пользы никакой. от Гарначо больше пользы, в свое время даже от Эланги было больше пользы, а если совсем далеко пойти, то блин, от Янузая в свое время было больше пользы, чем от него.

Обычный бегунок.

МС и Реал вытащили золото из Боруссии, а МЮ - ерунду.

Так теперь еще возникает что-то, тренировался бы лучше.
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Alex Kroni
Из клуба сделали , Зону особого режима. Это не скажи ,это не сделай. Клоуны !!!
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Anton Kortenko
Ответ Константин Никитин
а в чем прав? почему он думает что можно публично говорить на тему выбора состава. это работа тренера. Заа времен мю тоже считал что выкладывается по полной, а по факту на поле был блеклой тенью и не показал и половины своего таланта. как кстати и Депай. есть игроки которые молча доказывают, Гарначо вчера вообще на 84 минуте выпустили и он гол забил, хоть и отменили незаслуженно. а Санчо выходит и его на поле не видно. а по поводу того что клуб сильно верит в тренера так это правильно. ни один тренер не добьётся результата если в него не верит руководство и вставляет палки в колёса. и кстати если Санчо и не согласен со словами тренера, он всегда может пойти и поговорить с ним, а не бежать в соцсети и ныть. забивал бы для начала в каждом матче и приносил результат хотя бы в моменты редких появлений, там бы были вопросы к тренеру почему так мало выпускает. а сейчас все по факту, Санчо выпускают редко, но когда выпускают толку от него как от козла молока. так и зачем его выпускать, нужно прибавлять, а не болтать
по факту было бы, будь такое отношение ко всем. но Антони из матча в матч в основе ничего не показывает и играет, а Санчо даже не берут на стадион.
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