Александра Горячкина и Екатерина Лагно сыграют в суперфинале чемпионата России по шахматам среди мужчин

Теги суперфинал чемпионата России Екатерина Лагно Александра Горячкина Андрей Филатов ФШР Шахматы

Горячкина и Лагно сыграют в мужском суперфинале чемпионата России по шахматам.

Суперфиналы чемпионатов России среди мужчин и женщин пройдут в Пушкине с 30 сентября по 13 октября. Шахматистки выступят в мужском (открытом) турнире. 

«Впервые в истории наших шахмат сразу две спортсменки – Александра Горячкина и Екатерина Лагно – сыграют в открытом суперфинале чемпионата России.

Таким образом, наши выдающиеся шахматистки начинают подготовку к турниру претенденток ФИДЕ, который пройдет в Торонто в апреле следующего года.

Уверен, что участие в этом сильном соревновании принесет нашим девушкам большую пользу, а они, в свою очередь, своей игрой привлекут к суперфиналу дополнительное внимание», – заявил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов. 

«Студенты уезжают в другую страну – это не предательство. Почему спортсмены не могут?» Лучшая шахматистка мира – наша!

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9 комментариев

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Proline
Ответ doc975
Почему женщинам в мужском финале играть можно, а мужичкам в женском нет?
В шахматах нет мужских соревнований, только женские и открытые.
+5
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Melnica
Молодцы мужики, заслужили!
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doc975
Почему женщинам в мужском финале играть можно, а мужичкам в женском нет?
+2
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gukmamop
А ещё говорят, что в РФ патриархат и сплошные традиции.
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Док Аксель
Для девчат будет хорошая подготовка к турниру претенденток, поиграв в мужском Суперфинале ЧР. Удачи !
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Atsuktuvas
Еще пару лет оперции и во всех мужских финалах такое будет...
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AlexMSQ
ИМХО, идея спорная. Уровень игры мужчин существенно выше, чем у женщин. Из всех женщин - шахматисток на уровне мужчин могла выступать только Юдит Полгар, и то она испытывала серьезное психологическое давление и долгой карьеры в мужских шахматах не сделала.

В России, несмотря на отъезд гроссмейстеров в любом случае много очень сильных шахматистов, которые на этом турнире получат свой шанс. И "уступать место" девушкам они не будут.

Внимание они, конечно, привлекут. Но играть им будет по - любому некомфортно. И польза в плане подготовки будет сомнительна. А потеря уверенности в себе, негатив от нахождения в одном турнире (и в одном помещении!)
с большим количеством мужчин - соперников - вот это будет.
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2882
Ответ Док Аксель
Для девчат будет хорошая подготовка к турниру претенденток, поиграв в мужском Суперфинале ЧР. Удачи !
Нету мужского суперфинала... Как и нету чемпиона мира по шахматам среди мужчин....
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2882
Ответ AlexMSQ
ИМХО, идея спорная. Уровень игры мужчин существенно выше, чем у женщин. Из всех женщин - шахматисток на уровне мужчин могла выступать только Юдит Полгар, и то она испытывала серьезное психологическое давление и долгой карьеры в мужских шахматах не сделала. В России, несмотря на отъезд гроссмейстеров в любом случае много очень сильных шахматистов, которые на этом турнире получат свой шанс. И "уступать место" девушкам они не будут. Внимание они, конечно, привлекут. Но играть им будет по - любому некомфортно. И польза в плане подготовки будет сомнительна. А потеря уверенности в себе, негатив от нахождения в одном турнире (и в одном помещении!) с большим количеством мужчин - соперников - вот это будет.
С чего бы это? И Лагно и особенно Горячкина - уже играли в открытых турнирах. При этом Саша в суперфинале тоже уже играла.
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