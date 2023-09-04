Александра Горячкина и Екатерина Лагно сыграют в суперфинале чемпионата России по шахматам среди мужчин

Горячкина и Лагно сыграют в мужском суперфинале чемпионата России по шахматам.

Суперфиналы чемпионатов России среди мужчин и женщин пройдут в Пушкине с 30 сентября по 13 октября. Шахматистки выступят в мужском (открытом) турнире.

«Впервые в истории наших шахмат сразу две спортсменки – и – сыграют в открытом суперфинале чемпионата России.

Таким образом, наши выдающиеся шахматистки начинают подготовку к турниру претенденток ФИДЕ, который пройдет в Торонто в апреле следующего года.

Уверен, что участие в этом сильном соревновании принесет нашим девушкам большую пользу, а они, в свою очередь, своей игрой привлекут к суперфиналу дополнительное внимание», – заявил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

«Студенты уезжают в другую страну – это не предательство. Почему спортсмены не могут?» Лучшая шахматистка мира – наша!