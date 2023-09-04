В сборную России довызваны Коваленко, у которого 80 минут за «Зенит» в сезоне, и еще 5 игроков
В сборную России довызвали 6 игроков.
Помимо Эдгара Севикяна, который отказался играть за Россию и выбрал сборную Армении, подготовку к матчам с Египтом (7 и 11 сентября) и Катаром (12 сентября) по медицинским причинам пропустят Евгений Морозов («Локомотив»), Владимир Хубулов, Сергей Бабкин (оба – «Крылья Советов»), Никита Кривцов, Александр Черников (оба – «Краснодар»).
Из-за этого тренерский штаб сборной России вызвал на сбор шесть игроков: Михаил Кержаков, Александр Коваленко (оба – «Зенит»), Никита Салтыков, Владислав Шитов (оба – «Крылья Советов»), Данила Прохин («Ростов») и Даниил Кузнецов («Рубин»).
Отметим, что Коваленко после перехода в «Зенит» сыграл 80 минут в 5 матчах в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.
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Ну не нужна сейчас сборная в таком формате!
- Дети кто сегодня отсутствует?
- Иванов
- А где он ?
- В сборную вызвали
Вот так и наигрывать состав, создавать некий костяк сборной на будущее.