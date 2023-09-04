В сборную России довызваны Коваленко, у которого 80 минут за «Зенит» в сезоне, и еще 5 игроков

Теги Локомотив Зенит Крылья Советов Рубин Михаил Кержаков премьер-лига Россия Сборная России по футболу Краснодар товарищеские матчи (сборные) Пари НН Александр Черников Владимир Хубулов Сергей Бабкин Данила Прохин Евгений Морозов Владислав Шитов Эдгар Севикян Никита Кривцов Даниил Кузнецов 2003 Александр Коваленко Никита Салтыков Футбол

В сборную России довызвали 6 игроков.

Помимо Эдгара Севикяна, который отказался играть за Россию и выбрал сборную Армении, подготовку к матчам с Египтом (7 и 11 сентября) и Катаром (12 сентября) по медицинским причинам пропустят Евгений МорозовЛокомотив»), Владимир Хубулов, Сергей Бабкин (оба – «Крылья Советов»), Никита Кривцов, Александр Черников (оба – «Краснодар»).

Из-за этого тренерский штаб сборной России вызвал на сбор шесть игроков: Михаил Кержаков, Александр Коваленко (оба – «Зенит»), Никита Салтыков, Владислав Шитов (оба – «Крылья Советов»), Данила Прохин («Ростов») и Даниил Кузнецов («Рубин»).

Отметим, что Коваленко после перехода в «Зенит» сыграл 80 минут в 5 матчах в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.

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65 комментариев

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АРТУР АЛИЕВ
Скоро из медиалиги начнут игроков вызывать
+77
-5
+72
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Александр Беляков
Практически, как мобилизация))
+59
-3
+56
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savik-A.M.
да возьмите всех игроков из РФПЛ с российским паспортом , вывезти куда на сборы в Дагестан , и пусть играют в "квадрат" или в " одно косание" и определяют лучших , за одно и денег рпловских больше прожрут , точно клоунада
+27
-4
+23
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Aleksey Yashin
Можно и Фернандеса было вызвать, вчера такой рывок впечатляющий сделал
+14
-2
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Mr.President
Карпин походу какой-то бизнес замутил. За небольшое вознаграждение делает из рядового ногомячиста, футболиста сборной!
+12
-1
+11
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Никита Самарин
Зачем ещё один вратарь? Из вратарей все же приехали.
+8
0
+8
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savik-A.M.
Ответ Александр Беляков
Практически, как мобилизация))
а что если это такой секретный ход , они же сами в военкомат не пойдут , а тут всех сразу вместе собирут ?)
+9
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+7
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шатанледс 12
Страшно представить сколько игроков травмируют в этот раз костоломы из тренерского штаба эстонской болонки...
Ну не нужна сейчас сборная в таком формате!
+16
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+6
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Ponnistus
Ответ Mr.President
Карпин походу какой-то бизнес замутил. За небольшое вознаграждение делает из рядового ногомячиста, футболиста сборной!
Или турагентство, и ему гостиницы египетские процент от выручки пообещали, если много постояльцев привезет
+5
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Александр Беляков
Скоро. Ситуация в 7б обычной школы России.
- Дети кто сегодня отсутствует?
- Иванов
- А где он ?
- В сборную вызвали
+7
-2
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Dmitry Orlov
Ответ Eugene88
Я все еще не понимаю зачем нужна сборная сейчас. Никто из этой команды (включая тренерский штаб) не будет участвовать в официальных матчах. Так к чему эта «подготовка»?
Что тут непонятного? Когда-нибудь у сборной официальные матчи же будут. И к этому времени надо, чтобы у нас был какой-никакой сыгранный состав. А не так, что "ребят, в международные матчи возвращаемся, через месяц играем", а в сборную будут вызваны те, кто друг друга первый раз в жизни видят. Понятно, что Захарян и Пиняев, которым сейчас 19-20, имеют все шансы быть основными игроками сборной через 3-5-7 лет. Да и Головин через 3-5 лет ещё не слишком возрастным будет.
Вот так и наигрывать состав, создавать некий костяк сборной на будущее.
+7
-3
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Хейтер_Антона_Чейза_228
Ответ savik-A.M.
да возьмите всех игроков из РФПЛ с российским паспортом , вывезти куда на сборы в Дагестан , и пусть играют в "квадрат" или в " одно косание" и определяют лучших , за одно и денег рпловских больше прожрут , точно клоунада
Не хотелось бы обижать клоунов сравнением с вот этим, но слово очень подходящее к этой свистопляске
+6
-3
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Peter Popov
не сборная, а пылесос какой-то. однако
+6
-3
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Mbest77
Тактика сборной: «Танцуют все!»
+3
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Zenith forever
Ответ Никита Самарин
Зачем ещё один вратарь? Из вратарей все же приехали.
Как это зачем еще вратарь? Отрабатывать игру ногами, в Зените на это похоже не хватает времени уже много лет.
+4
-1
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Zenith forever
Ответ Eugene88
Я все еще не понимаю зачем нужна сборная сейчас. Никто из этой команды (включая тренерский штаб) не будет участвовать в официальных матчах. Так к чему эта «подготовка»?
Как это зачем? А выпить, закусить? Не все же мячик пинать.
+4
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Pok_Toholo
Платят Валере за вызов агенты игроков, потом их продать легче будет. Схема стара как мир
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Russ Ivan
Мне кажется Карпин устал от сборной и Ростова, и хочет в СМ, тем более Федуна там нет...
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Константин Эсперов
Правильно , Краснодарских не надо вызывать , у них впереди тяжёлый график .
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Eugene88
Я все еще не понимаю зачем нужна сборная сейчас. Никто из этой команды (включая тренерский штаб) не будет участвовать в официальных матчах. Так к чему эта «подготовка»?
+5
-3
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Владислав88
Ответ Dmitry Orlov
Что тут непонятного? Когда-нибудь у сборной официальные матчи же будут. И к этому времени надо, чтобы у нас был какой-никакой сыгранный состав. А не так, что "ребят, в международные матчи возвращаемся, через месяц играем", а в сборную будут вызваны те, кто друг друга первый раз в жизни видят. Понятно, что Захарян и Пиняев, которым сейчас 19-20, имеют все шансы быть основными игроками сборной через 3-5-7 лет. Да и Головин через 3-5 лет ещё не слишком возрастным будет. Вот так и наигрывать состав, создавать некий костяк сборной на будущее.
К тому времени половину этих игроков бутсв на гвоздь повесят. Когда надо будет с-в раться, тогда и сгоняют товарняки.
+1
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Dmitry Orlov
Не получилось вызвать одного армянина - решили вызвать другого армянина.
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Promertez
Странно, что в списке нет Мостового «императора всея футбола»
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romanisti89
странно, что пятерка не из Ростова, и странно что сына Карпина Песьякова не вызвали
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Никита Фалимонов
Нужно больше ̶з̶о̶л̶о̶т̶а̶ игроков!
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