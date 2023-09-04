Морган пригласил Санчо на интервью: «Я вытащу тебя из этого кошмара с тен Хагом»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Пирс Морган Футбол

Пирс Морган отреагировал на конфликт Джейдона Санчо и Эрика тен Хага.

Напомним, Санчо не попал в заявку «МЮ» на матч с «Арсеналом». Тен Хаг объяснил свое решение тем, что полузащитник не впечатлил его на тренировках. Позже Санчо ответил на слова тен Хага в соцсетях: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».

«Привет, Джейдон, приходи на Piers Uncensored (шоу Моргана – Sports.ru), и я вытащу тебя из этого кошмара с тен Хагом», – написал телеведущий.

Осенью прошлого года Морган взял интервью у Криштиану Роналду, в котором португалец раскритиковал «Манчестер Юнайтед» и его главного тренера тен Хага. После этого клуб и футболист расторгли контракт. 

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

88 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zed_patriot
одного вытащил, сейчас в вахабит-лиге играет😂😂
+117
-46
+71
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тухель
Ответ Zed_patriot
одного вытащил, сейчас в вахабит-лиге играет😂😂
И чем это хуже вахабит клуба? Сейчас фаны МЮ днями и ночами ждут когда их клуб купят такие же вахабиты.
+94
-23
+71
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Space
Ответ Zed_patriot
одного вытащил, сейчас в вахабит-лиге играет😂😂
Хотя бы играет))
+58
-8
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Today I feel Qatari
Можно еще Роналду позвать. Будет секретным гостем в маске. Я такое шоу в детстве на РТР уже видел. И все будут делать вид, что никто не знает кто там под маской
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тухель
Ответ Блуждающий странник
Ты же писал этот же комментарий под другим постом, не? В чем смысл? Хотя с текстом согласен. Санчо переоценен. В Боруссии благоприятные условия для роста атакующих игроков, а тут ему играть проблематично
Он копирует уже 3 раз одно и тоже под разными новостями.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блуждающий странник
Ответ DonaldBrashear 2.0
я тут на стороне Тен Хага, хотя не нравится он мне после истории с Роналду. Санчо - днарь полный, набил статистику в Германии, а в АПЛ не потянул совсем, это было и до Тен Хага, при других тренерах уже видно. Сколько там за него потратили? 100 миллионов? или 85 миллионов, так вот и близко не играет к этим деньгам, за все время ни одного нормального матча даже не провел, ни одного!!! Днарь, гнать его надо, пользы никакой. от Гарначо больше пользы, в свое время даже от Эланги было больше пользы, а если совсем далеко пойти, то блин, от Янузая в свое время было больше пользы, чем от него. Обычный бегунок. МС и Реал вытащили золото из Боруссии, а МЮ - ерунду. Так теперь еще возникает что-то, тренировался бы лучше.
Ты же писал этот же комментарий под другим постом, не? В чем смысл?

Хотя с текстом согласен. Санчо переоценен. В Боруссии благоприятные условия для роста атакующих игроков, а тут ему играть проблематично
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zlatan Ibra
Я бы посмотрел интервью с кем-то из системы клуба, кто рассказал бы схемы попила бабла на голландских игроках при помощи тен хага.
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Стёпин
не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Петров
Старина Пирс оформит билет мальчику в Саудовскую Аравию в один конец)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тухель
Ответ MARELLE 29
Как же меня достал этот интернет тролль Тен хаг все по факту сказал,тренеру,как тому,кто следит за всеми игроками,виднее кто и как выкладывается на тренировках,санчо нужно не спорить,а реально показывать минимум 10-12голов в этом сезоне,ДЫМА БЕЗ ОГНЯ НЕ БЫВАЕТ,ТЕН ХАГ ТРЕБУЕТ ТОЛЬКО ВСЕ ЧТО СВЯЗАННО С ФУТБОЛОМ,ОН АДЕКВАТ,НЕ БУДЕТ ПРОСТО ТАК КОГО ТО НЕ ВЫПУСКАТЬ НА ИГРУ. ЗАЧЕМ ЕМУ ИГРОК КОТОРЫЙ НЕ ВЫКЛАДЫВАЕТСЯ ДАЖЕ НА 100%,КОГДА БРУНО ПОЧТИ КАЖДЫЙ МАТЧ ЖОПУ РВЕТ РАДИ ПОБЕДЫ
Это конечно все прекрасно. Только Бруну и Санчо никак не связаны. А вот Антони и Санчо вполне. У Антони за 1816 минут в АПЛ в прошлом сезоне 4+2 у ужасного Санчо за 1699 минут в АПЛ в прошлом сезоне 6+3.
Тренер не Бог, миссия и т.д. И любимчики могут быть у любого человека.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Men77
Теперь я понял, Моргану платит не Роналду , а Тен Хаг.
Когда Тен Хаг хочет избавиться от кого то, то путь один- скамейка, интервью корешу Моргану и на выход. 😁
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блуждающий странник
Ответ LaffyTaffy
Самая большая зарплата и топовые игроки подтянулись. Роналду точно не в минусе
Роналду не в минусе? Да ему плевать на деньги. Он одержим победами и рекордами. Имея возможность он откажется от всей своей зарплаты и вернется в Европу) в отличие от остального состава любителей наживы
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Tollie
на месте Санчо я бы предложил лысому выйти раз на раз, либо в душе разобраться. четкий, дерзкий метис вышибет всё д**ьмище из лысого физрука, и в Манчестере снова засияет солнце!
Последнее предложение звучит как заголовок для оранжевого ютуба🤓
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zlatan Ibra
Ответ haymaker
Это, кстати, было бы шикарно. Наконец пропадут последние иллюзии по поводу моргана. Он не роналду спасал, а МЮ гадил. А в качестве инструмента кто угодно пойдёт, Роналду, Санчо, кто там дальше...
он не гадил мю, чел живет скандалами, на этом делает деньги уже столько лет, сколько многие комментаторы тут не живут
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dm Kznts
Ответ Today I feel Qatari
Можно еще Роналду позвать. Будет секретным гостем в маске. Я такое шоу в детстве на РТР уже видел. И все будут делать вид, что никто не знает кто там под маской
🤣
твои стёбы более прикольны чем рассуждения о футболе и всякие заговоры :)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Водяра
Тег Хага игроки и сольют или уже сливают. За такого мудака никто напрягаться не будет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DonaldBrashear 2.0
я тут на стороне Тен Хага, хотя не нравится он мне после истории с Роналду.

Санчо - днарь полный, набил статистику в Германии, а в АПЛ не потянул совсем, это было и до Тен Хага, при других тренерах уже видно.

Сколько там за него потратили? 100 миллионов? или 85 миллионов, так вот и близко не играет к этим деньгам, за все время ни одного нормального матча даже не провел, ни одного!!!

Днарь, гнать его надо, пользы никакой. от Гарначо больше пользы, в свое время даже от Эланги было больше пользы, а если совсем далеко пойти, то блин, от Янузая в свое время было больше пользы, чем от него.

Обычный бегунок.

МС и Реал вытащили золото из Боруссии, а МЮ - ерунду.

Так теперь еще возникает что-то, тренировался бы лучше.
+13
-12
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Ворошилов
Как он себя назовёт ? Аппетитный шоколад ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барберис
))))))))))))))))
Морган работает на Юнайтед.

Команда очищяется благодаря ему.
)))))))))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тухель
Ответ haymaker
Это, кстати, было бы шикарно. Наконец пропадут последние иллюзии по поводу моргана. Он не роналду спасал, а МЮ гадил. А в качестве инструмента кто угодно пойдёт, Роналду, Санчо, кто там дальше...
И чем Морган нагадил МЮ? Роналду особо не играл и его уход МЮ только сократил зарплатную ведомость. То что в МЮ далеко не топовая инфраструктура, командная интенсивность и т.д. так это же подтвердил и сам тен Хаг.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очки Дани Алвеса
Хех, если Роналду после вью с землей сровняли, то уж от Санчо вообще ничего не останется
Если он не болван, то не пойдёт
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zlatan Ibra
Ответ dnssda
Морган хайп поймал)
с добрым утром, этот чел ловит хайп уже лет сорок
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доброжелатель98
Морган : Санчо, готовь бабки и приходи. Авейру Моргану : Прими его, я сам заплачу.. 😄🤭.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тухель
Ответ Артур Азимов
Европейскую карьеру Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру — португальского футболиста, нападающего, капитана сборной Португалии и, к сожалению, саудовского клуба «Аль-Наср».
Бред. Эту карьеру похоронил сам Роналду. Португалец был абсолютно недееспособен пол года и ЧМ он полностью провалил. И у него гигантская личка. Такой игрок никому в Европе не нужен был и это очевидно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladimir Chistyakov
Ответ DonaldBrashear 2.0
я тут на стороне Тен Хага, хотя не нравится он мне после истории с Роналду. Санчо - днарь полный, набил статистику в Германии, а в АПЛ не потянул совсем, это было и до Тен Хага, при других тренерах уже видно. Сколько там за него потратили? 100 миллионов? или 85 миллионов, так вот и близко не играет к этим деньгам, за все время ни одного нормального матча даже не провел, ни одного!!! Днарь, гнать его надо, пользы никакой. от Гарначо больше пользы, в свое время даже от Эланги было больше пользы, а если совсем далеко пойти, то блин, от Янузая в свое время было больше пользы, чем от него. Обычный бегунок. МС и Реал вытащили золото из Боруссии, а МЮ - ерунду. Так теперь еще возникает что-то, тренировался бы лучше.
Антони такой же пока
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий