Морган пригласил Санчо на интервью: «Я вытащу тебя из этого кошмара с тен Хагом»
Пирс Морган отреагировал на конфликт Джейдона Санчо и Эрика тен Хага.
Напомним, Санчо не попал в заявку «МЮ» на матч с «Арсеналом». Тен Хаг объяснил свое решение тем, что полузащитник не впечатлил его на тренировках. Позже Санчо ответил на слова тен Хага в соцсетях: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».
«Привет, Джейдон, приходи на Piers Uncensored (шоу Моргана – Sports.ru), и я вытащу тебя из этого кошмара с тен Хагом», – написал телеведущий.
Осенью прошлого года Морган взял интервью у Криштиану Роналду, в котором португалец раскритиковал «Манчестер Юнайтед» и его главного тренера тен Хага. После этого клуб и футболист расторгли контракт.
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Хотя с текстом согласен. Санчо переоценен. В Боруссии благоприятные условия для роста атакующих игроков, а тут ему играть проблематично
Тренер не Бог, миссия и т.д. И любимчики могут быть у любого человека.
Когда Тен Хаг хочет избавиться от кого то, то путь один- скамейка, интервью корешу Моргану и на выход. 😁
твои стёбы более прикольны чем рассуждения о футболе и всякие заговоры :)
Санчо - днарь полный, набил статистику в Германии, а в АПЛ не потянул совсем, это было и до Тен Хага, при других тренерах уже видно.
Сколько там за него потратили? 100 миллионов? или 85 миллионов, так вот и близко не играет к этим деньгам, за все время ни одного нормального матча даже не провел, ни одного!!!
Днарь, гнать его надо, пользы никакой. от Гарначо больше пользы, в свое время даже от Эланги было больше пользы, а если совсем далеко пойти, то блин, от Янузая в свое время было больше пользы, чем от него.
Обычный бегунок.
МС и Реал вытащили золото из Боруссии, а МЮ - ерунду.
Так теперь еще возникает что-то, тренировался бы лучше.
Морган работает на Юнайтед.
Команда очищяется благодаря ему.
)))))))))))
Если он не болван, то не пойдёт