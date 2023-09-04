Морган пригласил Санчо на интервью: «Я вытащу тебя из этого кошмара с тен Хагом»

Пирс Морган отреагировал на конфликт Джейдона Санчо и Эрика тен Хага.

Напомним, Санчо не попал в заявку «МЮ» на матч с «Арсеналом». Тен Хаг объяснил свое решение тем, что полузащитник не впечатлил его на тренировках. Позже Санчо ответил на слова тен Хага в соцсетях: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».

«Привет, , приходи на Piers Uncensored (шоу – Sports.ru), и я вытащу тебя из этого кошмара с тен Хагом», – написал телеведущий.

Осенью прошлого года Морган взял интервью у Криштиану Роналду, в котором португалец раскритиковал « » и его главного тренера тен Хага. После этого клуб и футболист расторгли контракт.

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