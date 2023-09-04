Страны Северной Европы выступили против допуска россиян на международные старты

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Олимпийские и паралимпийские комитеты, а также национальные спортивные федерации стран Северной Европы выступили против участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

Во встрече, посвященной вопросу допуска россиян и белорусов, приняли участие представители Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции, Гренландии, Фарерских островов и Аландских островов.

«Мы твердо стоим на своей позиции не допустить участия российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях. Сейчас неподходящее время рассматривать вопрос об их возвращении, такова наша позиция», – говорится в заявлении, текст которого опубликован на сайте НОК Дании.

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56 комментариев

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art_1
Очень влиятельное мнение Аландских островов
+54
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Алексей Ильин
Если бы вам предложили назвать хотя бы одного спортсмена с Аландских островов и получить за это 1 млрд долларов, как долго вы бы переживали о неполучении такой суммы - неделю или месяц?
+45
-8
+37
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Максим Прокофьев
Ответ And-Rover
Так, а эти страны бойкотировали бизнес с РФ?
Нет конечно, их лицемерие даже одобряет им зарабатывать в России, только теперь потише это делают, чтоб слышно было как они Россию ненавидят всём сердцем
+27
-5
+22
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smoky eyes
Последние события научили, что страна - это не те, кто ей рулят. Поэтому не стоит говорить « страны северной Европы». Простые люди, которые любят именно сам спорт, вряд ли поддерживают в большинстве своём это мнение. Мир полон хороших людей, не надо нас настраивать против друг друга.
+30
-10
+20
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And-Rover
Так, а эти страны бойкотировали бизнес с РФ?
+23
-6
+17
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AMS
Ну не хотят они нас видеть, не любят они нас, у них аллергия на нас.
Но почему, мы так упорно и настойчиво к ним просимся?
Почему мы сами себя не любим, почему мы унижаемся перед ними?
+33
-19
+14
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HE O4EHb
Sports, а че фразочки вырвали наиболее политкорректные из заявления? Там же больше было, о причинах такого решения и все такое. А то как-будто без аргументов они такое решение приняли.
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Любитель побеждать
Из них три страны - это одна страна🤣
+5
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+4
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45_percent
Ответ Rus Donskoy
чем я могу помочь вам?
Этого рагуля все равно скоро военкомы скрутят. Остаётся только пожалеть
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ AMS
Ну не хотят они нас видеть, не любят они нас, у них аллергия на нас. Но почему, мы так упорно и настойчиво к ним просимся? Почему мы сами себя не любим, почему мы унижаемся перед ними?
Низкопоклонство перед западом
+5
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Олег Кузнецов
Ответ Алексей Ильин
Если бы вам предложили назвать хотя бы одного спортсмена с Аландских островов и получить за это 1 млрд долларов, как долго вы бы переживали о неполучении такой суммы - неделю или месяц?
Реестр стран-русофобов, ну и спорт вне политики -это мы тоже слышим каждый день...
+5
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Алар
Ожидаемо! А что мы хотели, чтобы после всего нас на руках носили?
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Евгений Фельдман
Ответ Вертухай98
А какое отношение Александр 3 имеет к революции? Историю изучайте, иногда полезно.
Лол, да вообще никакого, дуболомные реакционные действия двух царей перед революцией вообще никак не не приблизили 🤡🤡 кому тут еще историю надо учить
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0:4 на спотифай камп ноу
Страны Северной Европы впервые слышу такой бред? Кто редактирует новости?
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Евгений Фельдман
Ответ Вертухай98
"Если Запад ругает Россию, значит все правильно делаем". Император Александр III
И че, как этот император, был успешным? Привел страну к процветанию? Или довел до ручки и революции своей тупостью, буквально на века лишив наши земли будущего?
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FC KARHU
Ответ Ддд Ддд
Комментарий удален модератором
Я беру две шкатулки))
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Евгений Фельдман
Ответ Pigmalion
Ну привлекут и что? В следующем году все против Путина проголосует?
Очевидно, нет, и это производная наивной надежды — но из этого никак не следует, что эти действия надо лицемерно критиковать как действия оторванных чиновников.
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Ігор
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Страны Северной Европы впервые слышу такой бред? Кто редактирует новости?
А про ,,Северную Нигерию,, слышали?
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Pertinax Gandi
А этим-то мы чем не угодили? Бояться, что они следующие в очереди на денацификацию?
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Iomov
Почти все эти страны воевали на стороне Гитлера или присылали свои дивизии! Мало кто из них вернулся домой! Думаете они это забыли?
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Tim_My
Ответ Максим Прокофьев
Нет конечно, их лицемерие даже одобряет им зарабатывать в России, только теперь потише это делают, чтоб слышно было как они Россию ненавидят всём сердцем
Икея как образец лицемерия)
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Pigmalion
Ответ Uriy walmart
Если не проголосуют, значит все нравится, в том числе мировая изоляция
И как узнать, как проголосовали?
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vitalis
Ответ brace
На те северные европейские страны, мы положим южный загорелый болт Пусть дальше выступают
ну, они то будут выступать, вы - нет
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Евгений Фельдман
Ответ Pigmalion
Но это и не значит, что их не надо критиковать, как популистские и бездарные , наносящие урон кому угодно, кроме ответственных за войну.
Нет, по двум причинам. Во-первых, их желание отмежеваться понятно и объяснимо даже вне контекста попыток остановить войну. Во-вторых, на фоне войны это такое ничтожное событие, что, может быть, стоит потратить энергию на осуждение чего-то еще? Например, этой самой войны и ракет.
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Olly_Da
Трое из списка - это даже не страны.
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