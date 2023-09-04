Страны Северной Европы выступили против допуска россиян на международные старты

Олимпийские и паралимпийские комитеты, а также национальные спортивные федерации стран Северной Европы выступили против участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

Во встрече, посвященной вопросу допуска россиян и белорусов, приняли участие представители Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции, Гренландии, Фарерских островов и Аландских островов.

«Мы твердо стоим на своей позиции не допустить участия российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях. Сейчас неподходящее время рассматривать вопрос об их возвращении, такова наша позиция», – говорится в заявлении, текст которого опубликован на сайте НОК Дании.