Первый канал покажет матчи сборной России с Египтом и Катаром 7 и 12 сентября

Первый канал покажет сентябрьские матчи сборной России.

В рамках тренировочного сбора в сентябре сборная России дважды сыграет с олимпийской сборной Египта в Суэце, а также проведет товарищеский матч со сборной в Дохе.

В прямом эфире и онлайн матчи покажет канал. Матч против олимпийской сборной Египта пройдет 7 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени. Игра против сборной Катара состоится 12 сентября в 18:15 по московскому времени.

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