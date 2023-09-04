Первый канал покажет матчи сборной России с Египтом и Катаром 7 и 12 сентября
Первый канал покажет сентябрьские матчи сборной России.
В рамках тренировочного сбора в сентябре сборная России дважды сыграет с олимпийской сборной Египта в Суэце, а также проведет товарищеский матч со сборной Катара в Дохе.
В прямом эфире и онлайн матчи покажет Первый канал. Матч против олимпийской сборной Египта пройдет 7 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени. Игра против сборной Катара состоится 12 сентября в 18:15 по московскому времени.
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Добавят еще пафосную студию перед матчем. Оформят всё как событие года в мировом футболе.
Нельзя упускать такой повод для пропаганды...
Слуцкий в тандеме с Дзюбой хулиганит, а с Казанским вполне прилично себя ведёт)
А Казанский бесспорно профи.
Или от того, что Сан-Марино играет в отборе, а не товарняке, уровень их футболистов резко возрастает?