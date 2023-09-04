Первый канал покажет матчи сборной России с Египтом и Катаром 7 и 12 сентября

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу телевидение Сборная Катара по футболу Первый канал товарищеские матчи (сборные) олимпийская сборная Египта Футбол

Первый канал покажет сентябрьские матчи сборной России.

В рамках тренировочного сбора в сентябре сборная России дважды сыграет с олимпийской сборной Египта в Суэце, а также проведет товарищеский матч со сборной Катара в Дохе.

В прямом эфире и онлайн матчи покажет Первый канал. Матч против олимпийской сборной Египта пройдет 7 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени. Игра против сборной Катара состоится 12 сентября в 18:15 по московскому времени.

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уся Ваткин
Ответ Vatikan
Вся страна за Россию!
весь Ватикан?
+19
-5
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
iPatrick
Вся страна должна видеть, что мы ни в какой не изоляции!
Добавят еще пафосную студию перед матчем. Оформят всё как событие года в мировом футболе.
Нельзя упускать такой повод для пропаганды...
+17
-5
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gleb
Ответ Dmitry Orlov
Ирония иронией, но Катар в рейтинге ФИФА на 59 месте. Для сравнения, Словения, что у нас была в отборе - на 2 позиции ниже. Босния, игра с которой отменилась - на 3 места ниже. Исландия - на 67 месте в этом рейтинге. Из других наших соперников по отборам на Евро-2020, Кипр - 118, Казахстан 104, Сан-Марино - на последнем, 208 месте.
Как можно сравнивать никому не нужные товарняки и отборы на ЧМ/ЧЕ?
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл
Ответ Olga.t
Интересно, кто будет комментировать?
Казанский и Слуцкий, скорее всего - они уже работали вместе в эфире Первого канала.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Ответ Кирилл
Казанский и Слуцкий, скорее всего - они уже работали вместе в эфире Первого канала.
Они очень неплохо комментировали.
Слуцкий в тандеме с Дзюбой хулиганит, а с Казанским вполне прилично себя ведёт)
А Казанский бесспорно профи.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
А матч 11 сентября с Египтом никто не покажет?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Интересно, кто будет комментировать?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
korj88
Увлекательное зрелище ожидается) Шучу - нет)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вова Пупкин
На безрыбье и Катар с Египтом рыба. Посмотрим.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aleshon
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Это что? Это разогрев перед горячим льдом 16 сентября? Я не понимаю.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил1970
Ответ Olga.t
Интересно, кто будет комментировать?
Перспективный 19-ти летний спортивный корреспондент.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Three Days Grace
Ответ Olga.t
Они очень неплохо комментировали. Слуцкий в тандеме с Дзюбой хулиганит, а с Казанским вполне прилично себя ведёт) А Казанский бесспорно профи.
на самом деле когда он не хулиганит, то все еще лучше всех разбирает моменты матча, особенно в обороне. В последних лайвах коммент шоу он подтверждал это
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Ответ Gleb
Как можно сравнивать никому не нужные товарняки и отборы на ЧМ/ЧЕ?
"Так ведь других нет! " (Собачье сердце ")
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
iPatrick
Ответ Dmitry Orlov
Как можно? Молча. Или от того, что Сан-Марино играет в отборе, а не товарняке, уровень их футболистов резко возрастает?
В подобных выставочных товарках игроки не выкладываются на 100%. Берегут себя от травм. Эти игры нужно только для имитации деятельности.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aleshon
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Но плюс, что первый канал не ограничиться только горячий льдом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dinm 8
Лидогостер после матча задаст пару вопросов Владимиру Карпину.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Так три матча же?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил1970
В перерыве информканал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
Ответ Gleb
Как можно сравнивать никому не нужные товарняки и отборы на ЧМ/ЧЕ?
Как можно? Молча.
Или от того, что Сан-Марино играет в отборе, а не товарняке, уровень их футболистов резко возрастает?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Мельников
Ответ Dmitry Orlov
Как можно? Молча. Или от того, что Сан-Марино играет в отборе, а не товарняке, уровень их футболистов резко возрастает?
А почему именно с Сан-Марино? Перед Евро-12 сборная разгромила будущего финалиста турнира и не вышла из группы. Очевидно, что игра с Грецией была важнее, чем товарняк с Италией. Или перед Евро-08 влетела Румынии, это тоже никто не вспоминает. Даже в голову сравнивать не приходит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
teddy10
Ответ Никита Самарин
про супер канал "Матч ТВ" забыл 😏
Кстати, по матчу в четверг 7-го будет Казахстан-Финляндия, а 8-го - Грузия-Испания. Можно будет поболеть за игроков из РПЛ. Ну, а в позднее время - игры отбора в Южной Америке. Так что трансляций они показывают приличное количество
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий