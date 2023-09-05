Антони исключен из сборной Бразилии «в целях защиты предполагаемой жертвы» домашнего насилия. Жезус вызван вместо вингера «МЮ»
Антони исключен из заявки сборной Бразилии на сентябрьские матчи.
Вингер «Манчестер Юнайтед» был вызван на игры против Боливии и Перу, но на сайте Бразильской конфедерации футбола появилось сообщение о том, что вместо него прилетит Габриэл Жезус («Арсенал»).
«В свете касающихся Антони фактов, которые стали известны в понедельник (04.09) и которые необходимо расследовать, а также в целях защиты предполагаемой жертвы, игрока, сборной Бразилии и Бразильской конфедерации футбола сообщаем, что спортсмен исключен из состава», – говорится в публикации.
Антони подозревается в домашнем насилии и угрозах его девушке. Полиция Большого Манчестера ведет расследование.
Бывшая девушка Антони заявила, что футболист угрожал выбросить ее из движущейся машины: «Он сказал, что если я не буду с ним, то не буду ни с кем. Я была беременна, дрожала от страха»
Антони об обвинениях в домашнем насилии: «Отношения были бурными, с оскорблениями, но я никогда не применял физической агрессии. Габриэла меняет версии каждый раз»
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Шик и блеск. Вроде ничего не забыл?)
Перед игрой с Бразилией, находят в трущебах проститутку, и она так прессе:
-Каземиро поторогвл меня там, против моей воли.
И всё!
Стоит только в прессу выводить.
К такому футболу идем, и не толко в футболе.