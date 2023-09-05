Антони исключен из заявки сборной Бразилии на сентябрьские матчи.

Вингер « » был вызван на игры против Боливии и Перу, но на сайте Бразильской конфедерации футбола появилось сообщение о том, что вместо него прилетит Габриэл Жезус («Арсенал»).

«В свете касающихся Антони фактов, которые стали известны в понедельник (04.09) и которые необходимо расследовать, а также в целях защиты предполагаемой жертвы, игрока, сборной и Бразильской конфедерации футбола сообщаем, что спортсмен исключен из состава», – говорится в публикации.

Антони подозревается в домашнем насилии и угрозах его девушке. Полиция Большого Манчестера ведет расследование.

Бывшая девушка Антони заявила, что футболист угрожал выбросить ее из движущейся машины: «Он сказал, что если я не буду с ним, то не буду ни с кем. Я была беременна, дрожала от страха»

Антони об обвинениях в домашнем насилии: «Отношения были бурными, с оскорблениями, но я никогда не применял физической агрессии. Габриэла меняет версии каждый раз»

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