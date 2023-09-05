Антони исключен из сборной Бразилии «в целях защиты предполагаемой жертвы» домашнего насилия. Жезус вызван вместо вингера «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия Арсенал происшествия Федерация футбола Бразилии девушки и спорт Габриэл Жезус Антони Футбол

Антони исключен из заявки сборной Бразилии на сентябрьские матчи.

Вингер «Манчестер Юнайтед» был вызван на игры против Боливии и Перу, но на сайте Бразильской конфедерации футбола появилось сообщение о том, что вместо него прилетит Габриэл Жезус («Арсенал»).

«В свете касающихся Антони фактов, которые стали известны в понедельник (04.09) и которые необходимо расследовать, а также в целях защиты предполагаемой жертвы, игрока, сборной Бразилии и Бразильской конфедерации футбола сообщаем, что спортсмен исключен из состава», – говорится в публикации.

Антони подозревается в домашнем насилии и угрозах его девушке. Полиция Большого Манчестера ведет расследование.

Бывшая девушка Антони заявила, что футболист угрожал выбросить ее из движущейся машины: «Он сказал, что если я не буду с ним, то не буду ни с кем. Я была беременна, дрожала от страха»

Антони об обвинениях в домашнем насилии: «Отношения были бурными, с оскорблениями, но я никогда не применял физической агрессии. Габриэла меняет версии каждый раз»

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49 комментариев

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Streetbor
Правый фланг МЮ проклятое место Гринвуд, Антони, Санчо..
+37
0
+37
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Ман Сити
Двойной плюс, нормального напа вернули, полено вышвырнули
+38
-4
+34
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MVL
Выкрутится, он это умеет.
+31
0
+31
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Ramindze
Удивлен, что вызвали его, а не Жезуса изначально.
+12
0
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brazzav1lle
Хоть бы Жезус вернулся здоровым
+10
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Дмитрий Васин
Зато у 7Хага он будет играть в старте не смотря на это, не говоря уже о его посредственной игре
+9
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Alex Rhea
Повезёт МЮ, если этого кадра упекут, толку от него в тюрьме будет больше, чем на поле.
А Тен Хаага уволить без выплат за то, что привез это за столько денег
+10
-2
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Alex Rhea
Ответ Streetbor
Правый фланг МЮ проклятое место Гринвуд, Антони, Санчо..
Это Бекхэм проклял, когда сэр ему бутсами зарядил в бровь
+8
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Felp
Ответ Artem Piatkov
И как это поможет защитить жертву?
Его игру не увидит
+7
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Самозанятый
Ответ MVL
Выкрутится, он это умеет.
Скорее, начнет юлить.
+7
0
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Godare88
Как вообще изначально можно было вызвать Антони вместо Жезуса?
Еще скажите, что туда Ришарлисона вызывают.
+6
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a2wai
Походу полиция Большого Манчестера за Тен Хага решит проблему с тем, кто будет на правом фланге атаки играть.
+3
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Jervinho
Понеслась
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Товарищ Наркотик
Вопрос в том, почему вообще был вызван Антони, а не Жезус первоначально
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Рамиль Кизимов
Начало сезона от МЮ:
1. Клуб, который давно официально был выставлен на продажу, так и не продан. Глейзеры так никуда и не ушли
2. Игры нет, все матчи заканчиваются судейскими скандалами
3. Трансферное окно было странным. Все трансферы не заработали
4. За вменяемые деньги продали только Хендерсона и Элангу. Остальные ненужные ушли либо бесплатно, либо остались в клубе
5. Проблемы с ФФП
6. В составе умудряется находится Джонни пожар Эванс, слитый из клуба ещё 8 (!) лет назад
7. Своего топового же выпускника, Гринвуда, безжалостно слили
8. 100 миллионный и играющий даже не на половину этих бабок Санчо публично сцепился с тренером
9. 100 миллионный и играющий даже не на половину этих бабок Антони публично оскандалился с какой-то шваброй и теперь грозится повторить путь Гринвуда
Шик и блеск. Вроде ничего не забыл?)
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Водяра
Федерация Футбола Бразилии подсунула эту шалаву Антони что-бы вернуть Жезуса.
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rigobersong
Надеюсь спиннера в Бразилии больше никогда не увидим, ладно 7хаг его по блату пропихивал, но в сборной есть Рафинья, даже Родриго лучше этого недоигрока:))
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весёлый роджер
Ответ Gammicus
А защищают тем, что он останется дома и еще раз втащит этой бабе?))
Она бывшая и заявление писала уже из далекой Бразилии
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Барберис
Сборной Аргентине надр бы на воорудение взять
Перед игрой с Бразилией, находят в трущебах проститутку, и она так прессе:
-Каземиро поторогвл меня там, против моей воли.

И всё!
Стоит только в прессу выводить.
К такому футболу идем, и не толко в футболе.
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OldRedWhite
Ответ Ман Сити
Двойной плюс, нормального напа вернули, полено вышвырнули
А все потому , что мутить надо с девушками с ткацкой фабрики , а не с инфлюэнсершами !
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Гамарджоба Генацвале
Только лишь исключили из состава,пора в тюрьму сажать. Медленные какие-то. Уже пора строить отдельную тюрьму для футболистов-насильников. Рубиалеса назначить президентом тюрьмы.
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rigobersong
Ответ Барберис
Сборной Аргентине надр бы на воорудение взять Перед игрой с Бразилией, находят в трущебах проститутку, и она так прессе: -Каземиро поторогвл меня там, против моей воли. И всё! Стоит только в прессу выводить. К такому футболу идем, и не толко в футболе.
А какой смысл для Аргентины, каземиро вне реала где ему не давали карточек просто никчемный игрок, который не умеет отбирать чисто мяч:) Без ручных судей Мадрида он полное дно что в сборной, что в МЮ:)
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Konstar
Как фанат Арсенала, я не очень вызову Жезуса. Он только от травмы восстановился…
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Алексей Филиппов
Весело у МЮ в атаке конечно, прокляли их походу
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rigobersong
Наконец-то сильнейший состав Бразилии в атаке увидим Неймар-Жезус-Рафинья, а не шапито где Неймара пихают чуть не цпшником, что бы Винисиуса поставить слева, Ришарлисона в центр, а справа спиннера:))
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