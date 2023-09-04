2Drots пробились в 4-й раунд Фонбет Кубка России, обыграв «Динамо» Киров в сухом доке

Теги ФОНБЕТ Кубок России результаты Динамо Киров 2Drots Winline Медиалига результаты Медиафутбол

2Drots победили «Динамо» Киров в 3-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России.

Матч прошел в поселке Белокаменка в Мурманской области на специально подготовленном поле в сухом доке.

2Drots пробились в 4-й раунд и встретится с командой Первой лиги. Соперник медийной команды будет определен жеребьевкой.

4 сентября, понедельник

Фонбет Кубок России, Путь регионов, 3-й раунд

«Динамо» Киров – 2Drots – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Манна (39), 0:2 – Гаучо (64).

«Динамо»: Кеваев, Шмаров, Бочко, Омаров, Пасько, Поздняков, Мальцев, Горюшкин, Коржунов, Наговицын, Юрченко.

2Drots: Сычев, Бегларян, Гудаев, Сальников, Логинов, Алекс Стиль, Манна, Слон, Филиппов, Эдамс, Гаучо. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское

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91 комментарий

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Mbest77
Только РФС мог придумать провести игру там где нет болельщиков.
Пропиарить это событие как что-то невероятное.
И в итоге поставить его на 14:00 в понедельник 🤦🏻‍♂️ Чтобы как можно меньше людей могли его посмотреть по телевизору
+78
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+75
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Streetbor
если бы Бэдкомедиан обозревал футбол, мимо этого матча не прошел бы. Абсолютно бессмысленное место проведения. Так ещё у Кирова отняли домашний матч.
+63
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+55
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Kalimantan Obukhov
Ответ Александр Чижов
Вся страна за киров вперед парни порвите шлаг а то прогнулись под буков
страна до сегодняшнего дня и не знала о существовании такой команды
+59
-6
+53
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Александр Русанов
Атмосферно. Вообще красиво, когда стадионы прямо у океана. Как у Сан-Франциско или на Фарерах. А тут и вовсе пост-индастриал какой-то.
+24
-1
+23
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T622222
Судя по фото там бетон и ничего не предназначено для игры в футбол
+23
-2
+21
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Roman Araslanov
Все ненавистники медиафутбола сегодня вновь погружаются в траур, и я надеюсь что ещё на один раунд как минимум
+15
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+14
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Ольга Байкова
Комментатор, заткнись про север, Мурманск и замерзающий Кольский залив. Понятно что на матче комментаторы двоечники, но не до такой же степени.
+15
-3
+12
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Александр Беляков
Ответ Dmitry Orlov
Надо же, медиакоманда играет в кубке, а в комментах - никакого хейта в её адрес, никакого "Вся страна сегодня за Муром". Когда последний раз такое было?: Обсуждают только место и условия проведения. Вот и профит от такого решения.
Потому что всем уже насрать
+15
-5
+10
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blаncо
Ответ T622222
Судя по фото там бетон и ничего не предназначено для игры в футбол
Торжество футбольной мысли.
+10
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Dmitry Orlov
Надо же, медиакоманда играет в кубке, а в комментах - никакого хейта в её адрес, никакого "Вся страна сегодня за Муром". Когда последний раз такое было?: Обсуждают только место и условия проведения.
Вот и профит от такого решения.
+12
-2
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Рокко Сиффредди
в общем, посмотрел это чудо. у 2дротс тренер более грамотный что ли. у кировцев в центр поля дыра, из-за этого обрезы в обороне, нападающие отрезаны, а тренер как будто не видит этого
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Kalimantan Obukhov
Ответ 9_volk
какие следующие "гениальные" идеи убийц футбола? тюрьма? каменоломни? шахта? кратер? ледокол? опушка леса? красная площадь? крымский мост?
Донбасс Арена
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Деревянная рука
Чё то рано матч начали.Не все фанаты из школы вернулись еще
+9
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Генадий Филимонов
Ответ artpal
Ну да Бюджет 2Д - 120 миллионов рублей, у единиц во второй лиге такой есть От медиа там уже одно название, это очень сильная и богатая структура с высококлассными игроками, которая закономерно разматывает колхозы типа Кирова
Только вот 2д заслужили весь этот бюджет, а Киров, даже тот, который у него есть - нет.
+10
-3
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Sosina Hyublya
Ответ Александр Чижов
Вся страна за киров вперед парни порвите шлаг а то прогнулись под буков
Типо про Динамо Киров "вся страна" знала до матча с 2дротс
+8
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Александр Русанов
Ответ Dmitry Orlov
Надо же, медиакоманда играет в кубке, а в комментах - никакого хейта в её адрес, никакого "Вся страна сегодня за Муром". Когда последний раз такое было?: Обсуждают только место и условия проведения. Вот и профит от такого решения.
Видимо не до конца пролистал. Плюются как всегда.
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Outis
Ерунда какая-то. Ни атмосферы, ни интересных планов. Что мешало поставить главную камеру с противоположной стороны, чтобы на фоне было море? Кубок Содружества на свежем воздухе. Про команды и футбол вообще молчу)
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evgshk
Ответ Иван Левин
Им занесли не хило, чтобы дома не играли и дальше пиарили медиалигу..
Ты заносил что ли?)
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Kalimantan Obukhov
Ответ Ольга Байкова
Комментатор, заткнись про север, Мурманск и замерзающий Кольский залив. Понятно что на матче комментаторы двоечники, но не до такой же степени.
а Мурманск разве не север?
+6
0
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Kalimantan Obukhov
Ответ Александр Чижов
Комментарий удален модератором
причем тут возраст?
с чего бы мне и всей стране знать футбольные клубы, которые даже в фнл не играют?
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artpal
Ответ Генадий Филимонов
Унижение "прафисианальнага футболя" УРЯЯЯЯяяяяяя! Больше гос бабла!!!!!!!!!!!!! Зачем людям в Кирове больше зарплаты
Ну да
Бюджет 2Д - 120 миллионов рублей, у единиц во второй лиге такой есть
От медиа там уже одно название, это очень сильная и богатая структура с высококлассными игроками, которая закономерно разматывает колхозы типа Кирова
+7
-1
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Рокко Сиффредди
так себе антураж. лучше бы в териберке сыграли
+5
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Александр Русанов
Ответ Mbest77
Только РФС мог придумать провести игру там где нет болельщиков. Пропиарить это событие как что-то невероятное. И в итоге поставить его на 14:00 в понедельник 🤦🏻‍♂️ Чтобы как можно меньше людей могли его посмотреть по телевизору
Главная лига бейсбола проводит матчи регулярки на военных базах для солдат, служащих за пределами США. Но придумать могла конечно только РФС
+14
-9
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Kalimantan Obukhov
Ответ Александр Чижов
Ну вся же страна интересуеться понтами малолето.
ты всех по себе не суди, вася
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Mac Miller
С таким же успехом могли сыграть в соседней Кирову - Казани. Пришло бы больше, чем на Рубин, да и с Кирова побольше людей подтянулись.
+4
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