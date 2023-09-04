2Drots пробились в 4-й раунд Фонбет Кубка России, обыграв «Динамо» Киров в сухом доке
2Drots победили «Динамо» Киров в 3-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России.
Матч прошел в поселке Белокаменка в Мурманской области на специально подготовленном поле в сухом доке.
2Drots пробились в 4-й раунд и встретится с командой Первой лиги. Соперник медийной команды будет определен жеребьевкой.
4 сентября, понедельник
Фонбет Кубок России, Путь регионов, 3-й раунд
«Динамо» Киров – 2Drots – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Манна (39), 0:2 – Гаучо (64).
«Динамо»: Кеваев, Шмаров, Бочко, Омаров, Пасько, Поздняков, Мальцев, Горюшкин, Коржунов, Наговицын, Юрченко.
2Drots: Сычев, Бегларян, Гудаев, Сальников, Логинов, Алекс Стиль, Манна, Слон, Филиппов, Эдамс, Гаучо.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское
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Пропиарить это событие как что-то невероятное.
И в итоге поставить его на 14:00 в понедельник 🤦🏻♂️ Чтобы как можно меньше людей могли его посмотреть по телевизору
Вот и профит от такого решения.
с чего бы мне и всей стране знать футбольные клубы, которые даже в фнл не играют?
Бюджет 2Д - 120 миллионов рублей, у единиц во второй лиге такой есть
От медиа там уже одно название, это очень сильная и богатая структура с высококлассными игроками, которая закономерно разматывает колхозы типа Кирова