2Drots пробились в 4-й раунд Фонбет Кубка России, обыграв «Динамо» Киров в сухом доке

2Drots победили «Динамо» Киров в 3-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России.

Матч прошел в поселке Белокаменка в Мурманской области на специально подготовленном поле в сухом доке.

2Drots пробились в 4-й раунд и встретится с командой Первой лиги. Соперник медийной команды будет определен жеребьевкой.

4 сентября, понедельник

Фонбет Кубок России, Путь регионов, 3-й раунд

«Динамо» Киров – 2Drots – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Манна (39), 0:2 – Гаучо (64).

«Динамо»: Кеваев, Шмаров, Бочко, Омаров, Пасько, Поздняков, Мальцев, Горюшкин, Коржунов, Наговицын, Юрченко.

2Drots: Сычев, Бегларян, Гудаев, Сальников, Логинов, Алекс Стиль, Манна, Слон, Филиппов, Эдамс, Гаучо.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское

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