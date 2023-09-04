Александр Овечкин: «Бузова – молодец, сама всего добилась, трудоголик. Нравятся люди, которые делают все, чтобы себя сделать»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Ольга Бузова Хоккей

Александр Овечкин ответил на вопрос о взаимоотношениях с Ольгой Бузовой.

– Ты ходишь на Бузову, постоянно поешь песни. Ну как так? Этого понять не могу.

– Она вообще молодец. Сама всего добилась.

Трудоголик, который любит именно работать. У нас прекрасные с ней отношения. Настя (Анастасия Шубская – жена Овечкина – прим. Sports.ru) хорошо с ней общается.

– Бузова поет песни не такие, которые...

– Ты ведь знаешь, что она поет?

– Ну, когда есть 50 Cent, Kodak Black в Америке...

– Если это 50 Cent, то да, конечно.

– Образ Ольги, которые многие считают – может быть, гением, скажем так, – соответствует действительности?

– Мне нравятся люди, которые делают все, чтобы себя сделать. Она сделала сама себя.

– О чем ты с ней разговариваешь?

– Обо всем. О музыке, о ее отношениях.

– Обсуждали, что у вас ассистент генерального менеджера сменился?

– Знаешь, она не увлекается. Она больше по футболу, – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в подкасте с комментатором Артемом Батраком и журналистом Алексеем Шевченко.

42 комментария

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Бьорн Дэли
Где то Билли Айлишь, Адель, Дуа Липа, Бьенсе, Тейлор Свифт, а в 140 миллионной стране Бузова.
И так во всем.
+32
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slow focus
один из лучших атлетов современности - путинтимовец и главный фанат бузовой. живите с этим, товарищи
+23
-4
+19
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Renki
Ответ Бьорн Дэли
Где то Билли Айлишь, Адель, Дуа Липа, Бьенсе, Тейлор Свифт, а в 140 миллионной стране Бузова. И так во всем.
По большому счёту, у половины вами перечисленных певиц, несмотря на их популярность, творческая ценность примерно такая же, как у Бузовой.
+36
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+13
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Ноу Нейм
Ответ slow focus
один из лучших атлетов современности - путинтимовец и главный фанат бузовой. живите с этим, товарищи
Лишний раз подтверждает, то, что если человек в чем-то хорош, то скорее в чем-то другом это просто рука лицо
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Тарас Гладушин
Ответ Бьорн Дэли
Где то Билли Айлишь, Адель, Дуа Липа, Бьенсе, Тейлор Свифт, а в 140 миллионной стране Бузова. И так во всем.
Немного странно ставить Айлиш в один ряд с Адель, Бейонсе и Свифт. Всё-таки это совсем другой и гораздо более низкий уровень
+13
-3
+10
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Габорик
В принципе такая популярность Бузовой это не столько её заслуга, сколько степени культурной деградации нашего общества, которое успешно хавает Бузову, Коку, инстасамку и прочее, высокое искусство.
+13
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Бьорн Дэли
Ответ Renki
По большому счёту, у половины вами перечисленных певиц, несмотря на их популярность, творческая ценность примерно такая же, как у Бузовой.
Чушь.
+21
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+9
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SashokPirozhok
А ведь раньше я уважал своего тёзку... Ну, немудрено. В хоккее к бортам прибивают да ещё и дерутся. Видно, мозги потерял)
+10
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Men77
Ходить на Бузову особый вид мазохизма)
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Жиртрес
Ответ Бьорн Дэли
Где то Билли Айлишь, Адель, Дуа Липа, Бьенсе, Тейлор Свифт, а в 140 миллионной стране Бузова. И так во всем.
А чем они лучше? Популист. У 140 миллионной страны также есть Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Светлана Касьян
+8
-5
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Jhon Jhon
Ответ Назар Игорь
Давно канули в прошлое времена когда в основе успеха на концертном поприще главное было наличие таланта. Теперь всë решают связи, знакомства, ну и нахрапистость.
Ты на полном серьёзе считаешь что в совке решал талант, а не связи?) Чувак, нынешняя система это все продолжение совка)
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panah
Ответ Бьорн Дэли
Где то Билли Айлишь, Адель, Дуа Липа, Бьенсе, Тейлор Свифт, а в 140 миллионной стране Бузова. И так во всем.
Где-то Дуа Липа, а в 140-миллионной стране Лия Дупа.
+2
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Алексей Агеев
Кто-то удивлен тому, что Овечкину нравится творчество Бузовой?
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Bavarec-Art
Очень интересно (нет)
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Назар Игорь
Давно канули в прошлое времена когда в основе успеха на концертном поприще главное было наличие таланта. Теперь всë решают связи, знакомства, ну и нахрапистость.
+3
-1
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личные рекорды это не хоккей
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там они перед неграми на колени встают а тут только с богатыми общаются, боятся бедностью заразиться , хотя в основном люди труда бедствуют , которые реальную пользу приносят стране и людям
+2
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Nachalnik
Со спортсмена, тем более тимовца, какой спрос
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selso99
Интеллектуальный уровень и ценность для страны Овечкина и Бузовой одинаковы. на том и сдружились. А через 5-7 лет станут коллегами в Думе
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Бьорн Дэли
Ответ Жиртрес
А чем они лучше? Популист. У 140 миллионной страны также есть Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Светлана Касьян
Сейчас бы удариться в классику. Ну давай о Шекспире что ли поговорим)
Речь про шоу биз, попсу.
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Bigbadaboom
Саня любит людей которые сами себя делают, назначают себя презедентами стран,
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Кирилл Шарапов
У Бузовой прекрасные менеджеры и директора - они умело создали этот проект и качают теперь миллионы. Бузову глупо ругать, она реально трудоголик, но таланта у неё нет и это факт.
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Лёха выдыхай
Пришла в 18 лет в реалити шоу (читай цирк уродов) где закрепилась за счет раздвигания ног, КАКАЯМАЛАДЕЦВСЕГОСАМАДОБИЛАСЬИНТЕЛЛЕКТОМ
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gukmamop
Ответ Бьорн Дэли
Где то Билли Айлишь, Адель, Дуа Липа, Бьенсе, Тейлор Свифт, а в 140 миллионной стране Бузова. И так во всем.
Стало совестливо. Рукопожимаю.
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nuksi
Много писалось про покровительство Бузовой экс-депутатом ЛДПР Алексеем Митрофановым.

Это к вопросу о том, что сама всего добилась
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личные рекорды это не хоккей
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
сходил бы на фабрику какую нибудь , там девчонки молодые пашут как негры на галерах, чтобы одевать например солдат на СВО , ну какое может быть отношение к ним у Саши ,
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