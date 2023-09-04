Александр Овечкин: «Бузова – молодец, сама всего добилась, трудоголик. Нравятся люди, которые делают все, чтобы себя сделать»
Александр Овечкин ответил на вопрос о взаимоотношениях с Ольгой Бузовой.
– Ты ходишь на Бузову, постоянно поешь песни. Ну как так? Этого понять не могу.
– Она вообще молодец. Сама всего добилась.
Трудоголик, который любит именно работать. У нас прекрасные с ней отношения. Настя (Анастасия Шубская – жена Овечкина – прим. Sports.ru) хорошо с ней общается.
– Бузова поет песни не такие, которые...
– Ты ведь знаешь, что она поет?
– Ну, когда есть 50 Cent, Kodak Black в Америке...
– Если это 50 Cent, то да, конечно.
– Образ Ольги, которые многие считают – может быть, гением, скажем так, – соответствует действительности?
– Мне нравятся люди, которые делают все, чтобы себя сделать. Она сделала сама себя.
– О чем ты с ней разговариваешь?
– Обо всем. О музыке, о ее отношениях.
– Обсуждали, что у вас ассистент генерального менеджера сменился?
– Знаешь, она не увлекается. Она больше по футболу, – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в подкасте с комментатором Артемом Батраком и журналистом Алексеем Шевченко.
И так во всем.
Речь про шоу биз, попсу.
Это к вопросу о том, что сама всего добилась