Вондроушова о травме руки: «Проблемы из-за мячей – они очень тяжелые»

Теги US Open WTA Маркета Вондроушова Теннис

Маркета Вондроушова прокомментировала проблемы с рукой на US Open.

«Есть проблемы с рукой. Поэтому мы решили сняться с пары. Грустно, потому что Барбора проводит последний турнир. Очень тяжелое решение, но здоровье нужно ставить на первое место.

Проблемы из-за мячей – они очень тяжелые. Посмотрим, что будет дальше. Завтра у меня выходной, это поможет.

Началось все еще в третьем круге. У меня были тяжелые матчи, сезон длинный, и мячи не облегчают ситуацию.

Конечно, было очень грустно. Я немного поплакала, когда сказала Барборе. Но у меня было так много травм, что я не хочу играть с новыми.

Барбора – отличный человек, она сказала, что все в порядке».

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3 комментария

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rubysmith
а зачем вообще поменяли мячи?
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