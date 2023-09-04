Международная федерация плавания будет допускать россиян только к индивидуальным соревнованиям – максимум одного спортсмена на каждую дистанцию

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World Aquatics допустит россиян только к индивидуальным соревнованиям.

Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии, на основании которых российские и белорусские спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе.

«После продолжительных консультаций и обсуждений бюро World Aquatics единогласно приняло решение об утверждении ряда критериев, которые позволят спортсменам с российским и белорусским паспортами участвовать в будущих соревнованиях под эгидой World Aquatics в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

Возможность участия спортсменов двух национальных федераций в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов будет реализована независимым органом по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта Aquatics Integrity Unit в соответствии со строгими критериями, включающими надежные антидопинговые меры. Эти критерии были разработаны специальной рабочей группой.

Также были проведены опросы среди спортсменов. Полученные результаты свидетельствуют о высокой степени поддержки установленных критериев, включая отсутствие активной поддержки боевых действий на Украине, а также отсутствие национальных флагов и гимнов. 67% спортсменов поддерживают участие индивидуальных нейтральных атлетов, отвечающих строгим критериям.

Индивидуальные нейтральные спортсмены будут допущены к участию только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного спортсмена. К участию в соревнованиях под эгидой World Aquatics будут допускаться максимум один индивидуальный нейтральный спортсмен из России и один из Беларуси на каждую дистанцию», – сообщили в World Aquatics.

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35 комментариев

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R Kukhov
Нужно еще запретить спортсменам из рф заплывать в призы, ибо вот
+38
-3
+35
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artemidon
По хорошему нужно громко выйти из всех этих федераций и комитетов, включая МОК, обвинив их в политизированности. И проводить свои соревнования типа Игр доброй воли. Уверен. со временем многие другие страны последуют данному примеру.
+34
-13
+21
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Ярик01
В плавании есть квоты на федерацию? Иначе непонятно, почему ограничение в 1лицо на дистанцию
+20
-1
+19
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Андрей Балабаев
Ответ Ярик01
В плавании есть квоты на федерацию? Иначе непонятно, почему ограничение в 1лицо на дистанцию
Измываются как хотят
+21
-3
+18
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antineutrino
Ответ artemidon
По хорошему нужно громко выйти из всех этих федераций и комитетов, включая МОК, обвинив их в политизированности. И проводить свои соревнования типа Игр доброй воли. Уверен. со временем многие другие страны последуют данному примеру.
а зачем другим странам так делать?
+23
-9
+14
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makuvat
Вдвоём и более одновременно, спортсмены, видимо, не смогут держать нейтралитет и повадятся совершать "не-нейтральные" поступки?
+10
0
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NoSfer
А звезда? Звезда на шапочках будет?
+10
-2
+8
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elkipalki
Максимум по одному спортсмену на дистанцию, что за дичь? Типа если наши собираются больше одного, то могут устроить СВО?)) Это ж как они нас боятся))
+8
-1
+7
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ДМ-1чемпион
Обыкновенная русофобия!
+13
-8
+5
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Vadim Medvedev
Ответ Artem Ka
Ну вот есть подозрение, что в ближайшие несколько лет Китай будет решать тайваньский вопрос примерно таким же методом… только там количество людей, кто в заварушке будут участвовать, раз в 5 будет больше. В Африке сильно неспокойно - и что то тоже там новые правительства не любят Европу.
нет никаких подозрений, что китайское руководство слабоумное

они прекрасно работают с тайванем экономическими мерами и будут спокойно это делать ближайшие лет 50
+6
-1
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Atsuktuvas
Ответ artemidon
По хорошему нужно громко выйти из всех этих федераций и комитетов, включая МОК, обвинив их в политизированности. И проводить свои соревнования типа Игр доброй воли. Уверен. со временем многие другие страны последуют данному примеру.
Уже создана не одна рабочая группа, которая имеет план по громкому выходу, расчитанный на ближайшие 5-7 лет...
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Varvar27
Ой да утопитесь вы своими подачками
+9
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ИннаВБ
Очередное унижение, типа допускаем, но...не допускаем(
+4
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Garikus89
Воду-то дадут в бассейне или можно плыть по дорожке только без воды? Клоуны)
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Любитель побеждать
Потом как пиндосня очередную страну начнет демократизировать богатую нефтью, проверим всех этих товарищей на принципиальность.
+2
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ymuller
и какая разница один или два человека скажем будут на дистанции? Если как все говорят отсутствие россиян не заметно в мировом спорте, так допустите всех кто отберется по спортивному принципу, все равно же ничего не изменится по этой логике
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Алексей Ильин
Ответ IrbIS
Комментарий удален пользователем
Так ты и не россиянин, сотейниковый XD
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Аленка_76
Ответ Ярик01
В плавании есть квоты на федерацию? Иначе непонятно, почему ограничение в 1лицо на дистанцию
Просто издеваются
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Vadim Medvedev
Ответ artemidon
По хорошему нужно громко выйти из всех этих федераций и комитетов, включая МОК, обвинив их в политизированности. И проводить свои соревнования типа Игр доброй воли. Уверен. со временем многие другие страны последуют данному примеру.
и зачем спортсменам любой другой страны вместо ЧМ по плаванию ехать на какие-то альтернативные игры в Россию?
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Adeen
Ответ Любитель побеждать
Потом как пиндосня очередную страну начнет демократизировать богатую нефтью, проверим всех этих товарищей на принципиальность.
Им Сирии и Ирака пока хватает. В Сирию вообще только недавно зашли и окопались.
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Хреновый Воронеж
Ров,вода,крокодилы и россияне.Вот будущее на ближайшие годы.
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kollega
будет реализована независимым органом по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта
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Great Ksan
Какой смысл
рациональное зерно в допуске лишь одного спортсмена на дистанцию?Или поиздеваться хотят?
P.S.Точно хотят.
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Сергей Лепехин
Перворазрядники ?
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ДМ-1чемпион
Так же у спортсмена из России размер черепа должен соответствовать "правильным" параметрам, иметь нужный разрез глаз и арийское происхождение!
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