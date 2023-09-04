Международная федерация плавания будет допускать россиян только к индивидуальным соревнованиям – максимум одного спортсмена на каждую дистанцию

World Aquatics допустит россиян только к индивидуальным соревнованиям.

Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии, на основании которых российские и белорусские спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе.

«После продолжительных консультаций и обсуждений бюро World Aquatics единогласно приняло решение об утверждении ряда критериев, которые позволят спортсменам с российским и белорусским паспортами участвовать в будущих соревнованиях под эгидой World Aquatics в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

Возможность участия спортсменов двух национальных федераций в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов будет реализована независимым органом по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта Aquatics Integrity Unit в соответствии со строгими критериями, включающими надежные антидопинговые меры. Эти критерии были разработаны специальной рабочей группой.

Также были проведены опросы среди спортсменов. Полученные результаты свидетельствуют о высокой степени поддержки установленных критериев, включая отсутствие активной поддержки боевых действий на Украине, а также отсутствие национальных флагов и гимнов. 67% спортсменов поддерживают участие индивидуальных нейтральных атлетов, отвечающих строгим критериям.

Индивидуальные нейтральные спортсмены будут допущены к участию только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного спортсмена. К участию в соревнованиях под эгидой World Aquatics будут допускаться максимум один индивидуальный нейтральный спортсмен из России и один из Беларуси на каждую дистанцию», – сообщили в .