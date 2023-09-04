Мостовой о том, что L’Équipe назвала Кузяева «царем»: «Да какой царь, подождите! Когда в первой игре сыграл ужасно, никто не говорил про царя и короля»
Александра Мостового не впечатлило, что L’Équipe назвала Далера Кузяева «царем».
Вчера российский полузащитник забил победный гол в матче 4-го тура Лиги 1 между «Гавром» и «Лорьяном» (3:0). Оценивая его игру, французская газета написала: «Царь родился».
«Да какой царь, подождите! Когда Кузяев в первой игре сыграл ужасно, что-то никто не говорил про царя и короля. Тогда и гол из-под него забили, и сам сыграл неважно. Лучше фразами не бросаться! Я-то помню, как в одно время, что только не кричали.
Все-таки, чтобы тебя называли «Царем», нужно играть много лет. Конечно, эту громкую фразу нужно заслужить. А Кузяев, думаю, на это не обращает внимания. И вообще это может задеть футболиста: «Ребят, ну вы чего? Я четыре игры только сыграл. Хватит!». Тем более, на примере Головина, который играет там шестой год», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Напомним, что Мостовой получил прозвище «Царь», когда выступал за «Сельту».
И Кузяев, и Головин забили в этом туре. Далер принес «Гавру» первую победу в сезоне
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