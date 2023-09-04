Александра Мостового не впечатлило, что L’Équipe назвала Далера Кузяева «царем».

Вчера российский полузащитник забил победный гол в матче 4-го тура Лиги 1 между « » и « » (3:0). Оценивая его игру, французская газета написала: «Царь родился».

«Да какой царь, подождите! Когда Кузяев в первой игре сыграл ужасно, что-то никто не говорил про царя и короля. Тогда и гол из-под него забили, и сам сыграл неважно. Лучше фразами не бросаться! Я-то помню, как в одно время, что только не кричали.

Все-таки, чтобы тебя называли «Царем», нужно играть много лет. Конечно, эту громкую фразу нужно заслужить. А Кузяев, думаю, на это не обращает внимания. И вообще это может задеть футболиста: «Ребят, ну вы чего? Я четыре игры только сыграл. Хватит!». Тем более, на примере Головина, который играет там шестой год», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Напомним, что получил прозвище «Царь», когда выступал за «Сельту».

И Кузяев, и Головин забили в этом туре. Далер принес «Гавру» первую победу в сезоне

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