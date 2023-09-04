Мостовой о том, что L’Équipe назвала Кузяева «царем»: «Да какой царь, подождите! Когда в первой игре сыграл ужасно, никто не говорил про царя и короля»

Теги лига 1 Франция Александр Мостовой Гавр Лорьян Далер Кузяев Футбол

Александра Мостового не впечатлило, что L’Équipe назвала Далера Кузяева «царем».

Вчера российский полузащитник забил победный гол в матче 4-го тура Лиги 1 между «Гавром» и «Лорьяном» (3:0). Оценивая его игру, французская газета написала: «Царь родился».

«Да какой царь, подождите! Когда Кузяев в первой игре сыграл ужасно, что-то никто не говорил про царя и короля. Тогда и гол из-под него забили, и сам сыграл неважно. Лучше фразами не бросаться! Я-то помню, как в одно время, что только не кричали.

Все-таки, чтобы тебя называли «Царем», нужно играть много лет. Конечно, эту громкую фразу нужно заслужить. А Кузяев, думаю, на это не обращает внимания. И вообще это может задеть футболиста: «Ребят, ну вы чего? Я четыре игры только сыграл. Хватит!». Тем более, на примере Головина, который играет там шестой год», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Напомним, что Мостовой получил прозвище «Царь», когда выступал за «Сельту».

И Кузяев, и Головин забили в этом туре. Далер принес «Гавру» первую победу в сезоне

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41 комментарий

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0mertas626
войско взбунтовались! говорят царь - не настоящий!
+97
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0mertas626
ой, не похож! ой, халтура!
+63
-2
+61
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Уся Ваткин
Ответ 0mertas626
ой, не похож! ой, халтура!
но-но-но, как с царём говоришь, холоп?!
+36
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T622222
Там в фильме санитары все это эпично решили, что с царем было связано…
+12
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Павел Сморщков
Два гола-то забил, а начеканил сколько?
+11
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Gustav Forsberg
Ответ Alexey Dorsh
Комментарий скрыт
победный гол - это первый при таком счете
+9
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Алексей Ненахов
Каюсь, что хоть не по собственной воле, а по принуждению князя Милославского временно являлся исполняющим обязанности царя
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АРТУР АЛИЕВ
Он не царь, он Хан
+6
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savik-A.M.
да пора ему уже запатентовать "царь" и вопросы решены , если конечно Романовы или Рюриковичи не вмешаются)
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Давид Agabekyan
Ответ savik-A.M.
да пора ему уже запатентовать "царь" и вопросы решены , если конечно Романовы или Рюриковичи не вмешаются)
Пётр 1 из-за уважения к Александру взял титул император. Понял, что только те кто могут начеканить мяч 1000 раз заслуживают титула царь
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Северный болельщик
И тебя вылечат и меня вылечат
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tnec
Эхх Александр, мой любимый игрок 90ых, сейчас короля джулиана из мадагаскара больше напоминает
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Кашшай Чакырович
У Мостового от этой новости, даже корона покосилась )
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Алексей Ненахов
Не царская у тебя физиономия
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Mohnatiy
Азъ есмь царь!!!
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Алекс Ну
Вы чë там, сума посходили? Царя, в самое больное место... по короне.
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Павел Сморщков
Ответ poolshh
Ну он, скорее, хан тогда уж. Ну или шах)))
...и частенько мат.
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SMART789
*звучит интро из игры престолов*
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