Вуди Аллен о Рубиалесе и Эрмосо: «Он не насиловал ее, просто поцеловал подругу. Что в этом плохого? Луис никого не убил, но его отстранили, он может потерять все»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Федерация футбола Испании сборная Испании жен Вуди Аллен кино Дженнифер Эрмосо Футбол

Вуди Аллен не поддерживает критику в адрес Луиса Рубиалеса на фоне скандала.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

«Трудно понять, почему человек может потерять работу и быть наказан за то, что поцеловал кого-то. Если это было неуместно или слишком агрессивно, нужно четко сказать ему, чтобы он этого не делал. Он же не убил кого-то. Но его отстранили от занимаемой должности, и он может потерять все.

Первое, о чем я подумал, это о том, что он не скрывался и поцеловал ее не в темном переулке. Он не насиловал ее, это был просто поцелуй, она его подруга. Что в этом плохого?  Это было сделано на публике. Он же поцеловал ее не в закрытом кабинете, где она могла быть в опасности.

В любом случае, мне не хватает информации. Но как обычный гражданин, он был неправ, он поступил неправильно... Но это не то же самое, как если бы он сжег школу», – сказал кинорежиссер, четырехкратный обладатель премии «Оскар», в интервью El Mundo.

В 1992 года бышая партнерша Аллена, актриса Миа Фэрроу, обвинила Вуди в сексуальном насилии над их приемной дочерью Дилан Фэрроу. В конце 2017 года сама Дилан опубликовала открытое письмо, где напомнила, что в 92-м тоже обвинила Аллена в сексуальном насилии. Режиссер отвергал обвинения.

Капитаны сборной Испании осудили Рубиалеса за поцелуй с футболисткой: «Наш футбол должен быть двигателем уважения, инклюзивности и разнообразия»

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90 комментариев

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0mertas626
у Вуди самого достаточно неоднозначное дело есть в чулане..
+69
-11
+58
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Numunu
А что думает Кристофер Нолан по этому поводу ? )
+41
-5
+36
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Pirelli
Да правильно дед говорит... наказание неадекватно содеянному.
Если бы Рубиалес был женщиной, а Эрмосо мужчиной, такого ажиотажа бы точно не случилось.. все бы просто посмеялись.
Какое-то избирательное у нас равноправие.
+32
-3
+29
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bibendum
Ответ Numunu
А что думает Кристофер Нолан по этому поводу ? )
А что думает Верник?
+23
0
+23
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justbored
Ответ Барберис
Всё! Феминистки в юбках и в брюках, для вас Вуди Аллен умер. Сказать разумное в такие тяжелые дни!!!!! Вуди Аллен хам!
Он у них давно отменен, господи.
+22
-1
+21
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Барберис
Всё!

Феминистки в юбках и в брюках, для вас Вуди Аллен умер.

Сказать разумное в такие тяжелые дни!!!!!

Вуди Аллен хам!
+16
-5
+11
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Amalfitano
Дедушка Вуди даже не из прошлого поколения. Он из позапрошлого. В его молодости такой поцелуй воспринимался бы как робкая невинная радость.
+7
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Матвей Суицидин
Вуди Аллен знает толк в поцелуях)
+7
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Барберис
Ответ justbored
Он у них давно отменен, господи.
Понял, сын мой.
Нарекаю тебя Иоанном.
+8
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+6
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Arty K.
Ну кому, как не Вуди Аллену, это понимать)))
+6
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раскаявшийся жиробас
Ответ bibendum
А что думает Верник?
МЕЖДУ НИМИ БЫЛА ТЕМПЕРАТУРА 39.9 - ТЕМПЕРАТУРА СТРАСТИ, ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ
+5
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+5
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Друг ИА
Ответ Numunu
А что думает Кристофер Нолан по этому поводу ? )
Это будет самое запутаное мнение с неоднозначной концовкой)
+4
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Мыло "судейское"
Что скажет Вайнштейн?
+4
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justbored
Ответ dr. cage
Вуди хочет за Вайнштейном в забытье?
Его уже выжили с родины. Хорошо французы любят.
+3
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Trahar_78
Ответ bibendum
А что думает Верник?
Делай, делай!!!
+1
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DVS1
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ну он человек наверняка консервативный
Нет, он просто адекватный, несмотря на возраст
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MP423
Ответ Arty K.
Ну кому, как не Вуди Аллену, это понимать)))
Специалист)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Numunu
А что думает Кристофер Нолан по этому поводу ? )
В чем же его Довод?
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brildan
Ответ Numunu
А что думает Кристофер Нолан по этому поводу ? )
Без разницы, все равно никто не поймёт)
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Artmann
Ответ Евгений Шазиев
Да что же такое-то, а? Отстаньте от мужика и от девчонки, которая точно не была против. Кстати, Аллен сам пострадал от леволиберальной движухи, когда это еще не было трэндом и только зарождалось.
Она прямо сказала, что была если не против, то удивлена. Когда её спросили была ли она согласна, она честно ответила - нет. И это была правда.
Другое дело, сколько таких поцелуев "без согласия" приводят к крепким отношениям?
И сколько таких поцелуев без согласия терпят подчинённые от своих начальников-рубиалесов?
И чьими интересами в этом моменте лучше поступиться ради защиты интересов других?
У меня есть ответ.
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brace
Ответ Pigmalion
Он ж во Франции живет, вроде.
Понятия не имею. Раньше бежал в сша и приехать не мог
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Большой Сэми
Ответ bibendum
А что думает Верник?
он думает, что температура в комнате 36,6 градусов это абсолютно нормальная температура.
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Lindeman
Что по этому поводу думает Луи Си Кей?
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Maxim Zhukov
Было бы интересно, если бы после всего этого Рубиалеса пригласили в РФС с неким лозунгом (я не маркетолог) в стиле «у нас нужно просто быть профессионалом»)
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Olajuvon
Тяжелая артиллерия подключилась
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