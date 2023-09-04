Вуди Аллен о Рубиалесе и Эрмосо: «Он не насиловал ее, просто поцеловал подругу. Что в этом плохого? Луис никого не убил, но его отстранили, он может потерять все»

Вуди Аллен не поддерживает критику в адрес Луиса Рубиалеса на фоне скандала.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

«Трудно понять, почему человек может потерять работу и быть наказан за то, что поцеловал кого-то. Если это было неуместно или слишком агрессивно, нужно четко сказать ему, чтобы он этого не делал. Он же не убил кого-то. Но его отстранили от занимаемой должности, и он может потерять все.

Первое, о чем я подумал, это о том, что он не скрывался и поцеловал ее не в темном переулке. Он не насиловал ее, это был просто поцелуй, она его подруга. Что в этом плохого? Это было сделано на публике. Он же поцеловал ее не в закрытом кабинете, где она могла быть в опасности.

В любом случае, мне не хватает информации. Но как обычный гражданин, он был неправ, он поступил неправильно... Но это не то же самое, как если бы он сжег школу», – сказал кинорежиссер, четырехкратный обладатель премии «Оскар», в интервью El Mundo.

В 1992 года бышая партнерша Аллена, актриса Миа Фэрроу, обвинила Вуди в сексуальном насилии над их приемной дочерью Дилан Фэрроу. В конце 2017 года сама Дилан опубликовала открытое письмо, где напомнила, что в 92-м тоже обвинила Аллена в сексуальном насилии. Режиссер отвергал обвинения.

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